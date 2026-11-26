JawaPos.com — Prediksi skor Lyon vs Lillestrom mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-0 dalam pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Groupama Stadium, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Olympique Lyonnais berpeluang mendekati delapan besar klasemen sekaligus mempertahankan rekor sempurna di kandang, sedangkan Lillestrom berusaha keluar dari keterpurukan setelah hanya mengumpulkan satu poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Lyon untuk melanjutkan momentum positif bersama pelatih anyar Carlos Vicens yang baru mencatat kemenangan dalam debutnya.

Sebaliknya, Lillestrom menghadapi tantangan berat karena produktivitas gol mereka masih sangat rendah sepanjang kompetisi Eropa musim ini. Lyon saat ini menempati peringkat ke-13 klasemen Europa League setelah mengumpulkan tujuh poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Lillestrom terpuruk di posisi ke-34 setelah menelan kekalahan 0-1 dari Viktoria Plzen pada pertandingan sebelumnya. Perbedaan posisi kedua kesebelasan memperlihatkan besarnya tantangan bagi wakil Norwegia ketika mengunjungi Prancis.

Namun, Lyon tetap membutuhkan penampilan disiplin untuk memastikan tiga poin sekaligus menjaga peluang lolos langsung ke babak 16 besar.

Bisakah Carlos Vicens Mempertahankan Rekor Sempurna Lyon di Kandang?

Carlos Vicens mengawali pekerjaannya sebagai pelatih Lyon dengan kemenangan 1-0 atas Lille dalam pertandingan Ligue 1 akhir pekan lalu.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri periode dua pertandingan tanpa kemenangan yang sebelumnya dialami Les Gones di seluruh kompetisi.

Mantan asisten pelatih Manchester City tersebut kini menghadapi ujian pertamanya bersama Lyon di Groupama Stadium.

Dukungan publik sendiri menjadi keuntungan penting mengingat Lyon sedang membangun catatan kandang yang mengesankan.

Lyon berpeluang mencatat enam kemenangan kandang berturut-turut di seluruh kompetisi apabila berhasil mengalahkan Lillestrom. Menariknya, mereka selalu mencetak sedikitnya dua gol dalam lima kemenangan kandang terakhir.

Performa tersebut menunjukkan kemampuan Lyon memaksimalkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Ketajaman lini serang juga memberikan modal berharga ketika menghadapi tim dengan pertahanan yang cukup rentan.

Dalam kompetisi Europa League, Lyon bahkan berpeluang memperpanjang rangkaian kemenangan kandang fase liga menjadi enam pertandingan.

Kekalahan kandang terakhir mereka pada fase grup kompetisi ini terjadi ketika Besiktas menang 1-0 pada 2024. Catatan pertemuan dengan klub Norwegia semakin memperkuat optimisme Lyon menjelang pertandingan tersebut.

Les Gones tidak pernah kalah dalam pertandingan Eropa melawan wakil Norwegia, termasuk dua kemenangan kandang atas Rosenborg dengan agregat 7-1.

Mengapa Lillestrom Kesulitan Bersaing di Europa League?

Lillestrom menghadapi persoalan serius dalam menjaga keseimbangan permainan sepanjang empat pertandingan fase liga Europa League musim ini.

Tim asuhan Hans Erik Odegaard tersebut baru mengumpulkan satu poin dengan catatan dua gol dan sepuluh kali kebobolan.

Produktivitas yang rendah membuat Lillestrom kesulitan memberikan tekanan konsisten kepada lawan. Situasi semakin mengkhawatirkan karena kedua gol mereka baru tercipta setelah pertandingan memasuki menit ke-75.

Artinya, Lillestrom belum pernah mencetak gol pada babak pertama sepanjang fase liga kompetisi tersebut. Kondisi ini dapat menjadi persoalan besar apabila Lyon mampu mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Meski demikian, performa domestik Lillestrom sebenarnya memperlihatkan perkembangan cukup menggembirakan dalam beberapa pekan terakhir.

Mereka berhasil memenangkan lima dari enam pertandingan kompetitif terakhir melawan sesama klub Norwegia.

Kemenangan 2-0 atas Sarpsborg pada Minggu menjadi salah satu modal positif sebelum menghadapi Lyon. Eric Kitolano dan Frederik Elkaer menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut.

Namun, kualitas persaingan domestik tentu berbeda dengan tantangan menghadapi klub papan atas Prancis di kompetisi Eropa. Lillestrom juga masih berusaha meraih kemenangan tandang Eropa pertamanya sejak mengalahkan SJK 1-0 pada kualifikasi Conference League 2022.

Rekor menghadapi klub Prancis pun belum memberikan banyak alasan untuk optimistis. Lillestrom selalu kalah dalam dua kunjungan kompetitif sebelumnya ke Prancis.

Bagaimana Kondisi Pemain Lyon dan Lillestrom Menjelang Pertandingan?

Lyon berpotensi kehilangan beberapa pemain akibat persoalan kebugaran menjelang pertandingan melawan Lillestrom.

Tyler Morton mengalami cedera pangkal paha, Mohamed Ouedraogo masih menjalani pemulihan cedera ligamen lutut, sedangkan Pavel Sulc diragukan tampil karena masalah meniskus.

Meski demikian, Carlos Vicens masih memiliki sejumlah pemain yang dapat menjadi pembeda.

Corentin Tolisso sedang menunjukkan kontribusi penting setelah mencetak gol penyeimbang melawan Real Sociedad, sekaligus gol keduanya di Europa League musim ini.

Mads Bidstrup juga datang dengan kepercayaan diri setelah mencetak gol pertamanya untuk Lyon dalam pertandingan Ligue 1 akhir pekan lalu.

Sementara itu, penjaga gawang Dominik Greif mencatatkan lima penyelamatan sekaligus mempertahankan clean sheet saat menghadapi Lille.

Di kubu Lillestrom, Camil Jebara berpotensi absen karena cedera pangkal paha. Espen Garnas masih memulihkan cedera lutut, sedangkan Lars Mogstad Ranger diragukan tampil akibat masalah pinggul.

Thomas Lehne Olsen tetap menjadi pemain yang paling perlu diperhatikan pertahanan Lyon. Penyerang tersebut merupakan pencetak seluruh dua gol Lillestrom dalam fase liga Europa League musim ini.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Lyon vs Lillestrom

Lyon diperkirakan mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Dominik Greif sebagai penjaga gawang utama.

Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, dan Mads Bidstrup berpeluang mengendalikan lini tengah, sementara Ernest Nuamah, Lois Openda, serta Keito Nakamura menjadi pilihan di lini depan.

Lillestrom juga berpotensi menggunakan pendekatan serupa dengan Thomas Lehne Olsen sebagai ujung tombak.

Eric Kitolano dan Eric Va diperkirakan mendukung serangan, sedangkan Stefan Gabrielsen bertugas menjaga organisasi pertahanan.

Secara keseluruhan, Lyon memiliki keunggulan dari kualitas individu, organisasi pertahanan, hingga konsistensi penampilan kandang.

Sebaliknya, Lillestrom harus memperbaiki efektivitas serangan apabila ingin memberikan kejutan di Groupama Stadium.

Kemenangan 2-0 menjadi hasil paling realistis mengingat Lyon memiliki pertahanan solid dan Lillestrom baru mencetak dua gol dalam empat pertandingan Eropa.

Apabila mampu mengendalikan tempo sejak babak pertama, Les Gones berpeluang mengamankan tiga poin tanpa kebobolan.

Prediksi Susunan Pemain

Lyon (4-3-3): Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Tagliafico; Bidstrup, Tessmann, Tolisso; Nuamah, Openda, Nakamura.

Lillestrom (4-3-3): Dahlberg; Ottesen, Gabrielsen, Kristiansen, Elkaer; Nyheim, Ottosson, Nordh; Va, Olsen, Kitolano.