JawaPos.com — Prediksi skor Besiktas vs Hapoel Be'er Sheva mengarah pada kemenangan 3-0 untuk wakil Turki dalam pertandingan pekan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Stadion Batumi, Georgia, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Besiktas memiliki modal dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik, sedangkan Hapoel Be'er Sheva masih kesulitan menemukan performa terbaiknya sepanjang kompetisi Eropa musim ini.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Besiktas untuk mempertahankan posisi delapan besar klasemen Liga Europa.

Sebaliknya, Hapoel Be'er Sheva membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur setelah menjalani empat pertandingan tanpa kemenangan.

Besiktas saat ini menempati peringkat kedelapan dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Hapoel Be'er Sheva terpuruk di posisi ke-33 dengan hanya mengumpulkan satu poin.

Bagaimana Performa Besiktas Menjelang Pertandingan?

Besiktas menunjukkan perkembangan positif menjelang menghadapi Hapoel Be'er Sheva setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Tim asuhan Vincenzo Italiano berhasil mengalahkan Genclerbirligi dengan skor 3-0 sebelum menundukkan Konyaspor 4-2 dalam pertandingan terakhir.

Dua kemenangan tersebut menjadi modal berharga untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain setelah mengalami hasil kurang memuaskan di Liga Europa.

Produktivitas lini depan juga memberikan optimisme besar bagi Besiktas untuk kembali meraih tiga poin.

Perjalanan Besiktas di Liga Europa musim ini sebenarnya dimulai dengan sangat menjanjikan melalui kemenangan telak 4-1 atas Marseille.

Mereka kemudian melanjutkan tren positif dengan menundukkan Hoffenheim 3-2 dalam pertandingan tandang.

Namun, konsistensi permainan mulai menjadi persoalan ketika Besiktas hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Crystal Palace.

Situasi semakin sulit setelah mereka menelan kekalahan tipis 2-3 ketika bertandang menghadapi Celtic.

Dari empat pertandingan tersebut, Besiktas mengoleksi dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Catatan itu membuat mereka masih berada dalam persaingan ketat untuk mendapatkan tiket langsung menuju babak 16 besar.

Pertandingan menghadapi Hapoel Be'er Sheva menjadi kesempatan untuk memperbaiki konsistensi sekaligus memperkuat posisi klasemen. Apalagi, Besiktas memiliki kualitas serangan yang cukup menjanjikan ketika menghadapi lawan dengan pertahanan kurang solid.

Mengapa Hapoel Be'er Sheva Diprediksi Kesulitan?

Hapoel Be'er Sheva menghadapi tantangan berat karena belum pernah meraih kemenangan dalam empat pertandingan Liga Europa musim ini.

Tim asuhan Ran Kozuch hanya mendapatkan satu poin dari hasil imbang tanpa gol melawan Dinamo Zagreb pada pertandingan pembuka.

Setelah pertandingan tersebut, performa Hapoel Be'er Sheva justru mengalami penurunan dengan tiga kekalahan beruntun. Mereka kalah 1-2 dari AZ Alkmaar sebelum dihancurkan Union Saint-Gilloise dengan skor 0-4.

Kesulitan berlanjut ketika Hapoel Be'er Sheva kembali menelan kekalahan 0-2 saat menghadapi OFI Crete.

Hasil tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam efektivitas serangan dan kemampuan mempertahankan organisasi permainan.

Dalam dua pertandingan terakhir Liga Europa, Hapoel Be'er Sheva bahkan gagal mencetak satu gol pun. Kondisi ini menjadi perhatian penting menjelang menghadapi Besiktas yang sedang menunjukkan peningkatan produktivitas.

Catatan pertandingan tandang Hapoel Be'er Sheva juga tidak memberikan banyak alasan untuk optimistis.

Mereka menelan sembilan kekalahan dan hanya meraih dua hasil imbang dalam 11 pertandingan tandang terakhir pada putaran utama Liga Europa.

Performa domestik mereka juga belum sepenuhnya stabil setelah kalah 0-1 dari Hapoel Tel Aviv. Padahal, sebelumnya Hapoel Be'er Sheva sempat mencatatkan kemenangan atas Maccabi Petah Tikva dan Maccabi Haifa.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim?

Dusan Vlahovic menjadi salah satu pemain yang paling berpotensi menentukan hasil pertandingan Besiktas melawan Hapoel Be'er Sheva.

Penyerang tersebut sedang menunjukkan ketajaman setelah mencetak dua gol menghadapi Konyaspor dan mengoleksi empat gol dalam dua pertandingan terakhir.

Selain Vlahovic, Junior Olaitan menjadi senjata penting dalam membangun serangan Besiktas sepanjang kompetisi Eropa.

Olaitan selalu terlibat langsung dalam terciptanya gol melalui gol atau assist pada empat pertandingan fase liga musim ini.

Jika kembali memberikan kontribusi, Olaitan berpeluang mencatatkan pencapaian istimewa dalam lima penampilan pertamanya di putaran utama Liga Europa.

Sejak musim 2009/2010, hanya satu pemain Afrika yang pernah mencapai catatan serupa.

Besiktas sendiri dipastikan kehilangan Umit Akdag akibat hukuman larangan bermain dalam pertandingan ini. Meski demikian, Italiano masih mempunyai banyak pilihan pemain untuk mempertahankan kekuatan tim.

Sementara itu, Hapoel Be'er Sheva menghadapi persoalan lebih rumit karena sejumlah pemain mengalami cedera.

Eliel Peretz masih menjalani pemulihan cedera pangkal paha, sedangkan Dan Biton belum tersedia akibat masalah kesehatan jantung.

Matan Baltaxa juga diragukan tampil karena mengalami cedera kaki, sementara Ofir Marciano diperkirakan masih absen akibat cedera betis.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kedalaman skuad Hapoel Be'er Sheva dalam menghadapi tekanan serangan Besiktas.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Besiktas vs Hapoel Be'er Sheva

Besiktas diperkirakan menggunakan formasi 4-1-4-1 dengan Dusan Vlahovic sebagai ujung tombak serangan.

Sementara itu, Hapoel Be'er Sheva berpotensi mengandalkan formasi 4-3-3 untuk mencoba memberikan perlawanan melalui serangan balik.

Prediksi susunan pemain Besiktas (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Bulut, Topcu, R Yilmaz; Ndidi; Trossard, Kocku, Olaitan, Fakili; Vlahovic.

Prediksi susunan pemain Hapoel Be'er Sheva (4-3-3): Marciano; Mizrahi, Vitor, Nachmias, Amador; Amankwah, Yehoshua, Ahmed; East, Zlatanovic, Ganah.

Secara historis, Besiktas juga memiliki keunggulan setelah memenangkan dua pertemuan sebelumnya melawan Hapoel Be'er Sheva pada babak 32 besar Liga Europa 2016/2017. Besiktas menang 3-1 dalam pertandingan tandang sebelum memastikan keunggulan agregat 5-2 melalui kemenangan 2-1 pada pertemuan kedua.

Meski pertandingan berlangsung di Stadion Batumi, Georgia, akibat pertimbangan keamanan, Besiktas tetap memiliki keunggulan kualitas individu dan momentum permainan. Produktivitas Vlahovic serta kontribusi Olaitan berpotensi menjadi pembeda menghadapi pertahanan Hapoel Be'er Sheva yang sedang kesulitan.

Besiktas diperkirakan mampu mengendalikan pertandingan dan memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan untuk mengamankan tiga poin penting dalam persaingan delapan besar Liga Europa.