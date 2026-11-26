JawaPos.com — Prediksi skor Celta Vigo vs Bournemouth mengarah pada kemenangan tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Estadio de Balaidos, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Bournemouth datang membawa sembilan kemenangan beruntun, sedangkan Celta Vigo berusaha menyelamatkan peluang lolos ke fase gugur.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda setelah menjalani empat pertandingan kompetisi Eropa.

Bournemouth menempati peringkat kedua dengan catatan sempurna, sementara Celta Vigo terpuruk di posisi ke-27 dengan tiga poin.

Bournemouth Memburu Rekor Bersejarah, Mampukah Celta Vigo Menghentikannya?

Bournemouth berpeluang mencatatkan kemenangan ke-10 secara beruntun di seluruh kompetisi ketika menghadapi Celta Vigo pada pekan kelima Europa League.

Pasukan Marco Rose sedang menikmati periode luar biasa setelah terakhir kali menelan kekalahan 1-5 dari Chelsea pada 10 Oktober 2026.

Sejak kekalahan tersebut, The Cherries berhasil memenangkan sembilan pertandingan berturut-turut dalam tiga kompetisi berbeda.

Mereka mencetak 23 gol dan hanya kebobolan dua kali, termasuk mencatatkan tujuh pertandingan tanpa kemasukan.

Performa impresif itu berlanjut setelah jeda internasional ketika Bournemouth mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-0 di Premier League.

Hasil tersebut membawa mereka naik ke peringkat kelima klasemen, hanya terpaut tiga poin dari Brighton yang menempati posisi kedua.

Dominasi Bournemouth juga terlihat jelas dalam perjalanan mereka pada fase liga Europa League musim ini.

Dari empat pertandingan, mereka selalu menang atas Real Sociedad, Sturm Graz, AC Milan, dan Sparta Prague dengan agregat gol 11-2.

Kemenangan terbaru di kompetisi Eropa diperoleh ketika Bournemouth menundukkan Sparta Prague dengan skor 3-1 pada pertandingan keempat.

Tyler Adams, Evanilson, dan Rayan menjadi pencetak gol yang memastikan tiga poin penting bagi wakil Inggris tersebut.

Kini Bournemouth memiliki keunggulan lima poin atas tim yang berada di peringkat kedelapan dan posisi di bawahnya.

Tambahan satu atau dua kemenangan diperkirakan cukup untuk mengamankan tiket langsung menuju babak 16 besar.

Celta Vigo Terpuruk, Bisakah Keuntungan Kandang Menjadi Penyelamat?

Celta Vigo menghadapi tekanan besar setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan Europa League musim ini. Tim asuhan Claudio Giraldez baru meraih satu kemenangan dan sudah menelan tiga kekalahan.

Perjalanan mereka dimulai dengan kekalahan 0-1 dari Omonia sebelum kembali tumbang 1-2 menghadapi Juventus.

Celta Vigo kemudian bangkit melalui kemenangan 2-1 atas Celtic, tetapi momentum tersebut terhenti setelah dikalahkan Union SG dengan skor identik.

Situasi itu membuat Celta Vigo tertahan di posisi ke-27 klasemen sementara fase liga. Mereka tertinggal satu poin dari zona 24 besar yang menjadi batas terakhir untuk mengikuti playoff menuju babak 16 besar.

Masalah Celta Vigo semakin rumit karena performa kandang mereka belum menunjukkan konsistensi sepanjang musim ini.

Dari sembilan pertandingan kandang di seluruh kompetisi, mereka hanya meraih dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan.

Kondisi tersebut diperburuk kekalahan 1-2 dari Real Madrid dalam pertandingan terakhir La Liga. Celta Vigo kini menempati peringkat ke-14 setelah 13 pertandingan, hanya unggul dua poin dari zona degradasi.

Rekor pertemuan menghadapi klub Inggris juga tidak berpihak kepada tim asal Galicia tersebut. Dalam lima pertemuan terakhir melawan wakil Inggris, Celta Vigo gagal menang dengan catatan satu imbang dan empat kekalahan.

Kondisi Pemain Celta Vigo dan Bournemouth, Siapa yang Berpotensi Absen?

Celta Vigo menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain menjelang pertandingan penting melawan Bournemouth.

Borja Iglesias mengalami masalah betis, sementara Carl Starfelt dan Manuel Sanchez terganggu cedera hamstring serta Miguel Roman bermasalah dengan lututnya.

Keempat pemain tersebut masih diragukan tampil dan membutuhkan pemeriksaan lanjutan sebelum pertandingan dimulai.

Giraldez kemungkinan melakukan penyesuaian komposisi pemain untuk menghadapi serangan cepat Bournemouth yang sedang produktif.

Ferran Jutgla berpeluang kembali mendapatkan kesempatan sebagai penyerang tengah dengan Pablo Duran menjadi pesaingnya.

Sementara itu, Iago Aspas bisa kembali menghuni sektor kanan lini depan menggantikan Hugo Alvarez. Marcos Alonso diperkirakan tetap menjadi bagian penting dalam formasi tiga bek bersama Yoel Lago dan Javi Rodriguez. Ilaix Moriba serta Aleix Febas berpotensi mengisi lini tengah untuk menjaga keseimbangan permainan.

Di kubu Bournemouth, Alex Toth dan Julian Araujo masih menjalani pemulihan cedera paha, sedangkan Juanlu Sanchez mengalami masalah pergelangan kaki.

Marco Rose juga harus mempertimbangkan kondisi Bafode Diakite yang tinggal berjarak satu kartu dari hukuman skorsing Europa League.

Perhatian utama tertuju kepada Evanilson yang mencetak delapan gol dalam sembilan penampilan terakhir di seluruh kompetisi.

Meski sedang tajam, Rose berpeluang mengistirahatkannya dan memberikan kesempatan kepada Eli Junior Kroupi atau Alvaro Rodriguez.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Celta Vigo vs Bournemouth

Celta Vigo diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3 untuk menghadapi agresivitas Bournemouth dalam menyerang.

Giraldez membutuhkan keseimbangan antara pertahanan yang disiplin dan kemampuan memanfaatkan peluang melalui serangan balik.

Prediksi susunan pemain Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Yago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Aspas, Jutgla, Swedberg.

Komposisi tersebut masih memungkinkan perubahan bergantung pada kondisi kebugaran pemain menjelang pertandingan.

Prediksi susunan pemain Bournemouth (4-2-3-1): Di Gregorio; Smith, Hill, Diakite, Soler; Cook, Christie; Rayan, Adli, Tavernier; Kroupi.

Rose diperkirakan tetap mempertahankan pendekatan menyerang meskipun melakukan rotasi pada sejumlah posisi.

Bournemouth memiliki modal meyakinkan karena seluruh tujuh pertandingan tandang mereka musim ini menghasilkan sedikitnya tiga gol. Produktivitas tersebut memperlihatkan kemampuan The Cherries menciptakan pertandingan terbuka sekaligus memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Celta Vigo tetap berpeluang mencetak gol melalui dukungan publik Estadio de Balaidos dan pengalaman pemain seperti Aspas. Namun, konsistensi Bournemouth dalam sembilan pertandingan terakhir membuat tim tamu lebih diunggulkan untuk membawa pulang kemenangan.

Kemenangan tersebut berpotensi membawa Bournemouth mencatatkan 10 kemenangan beruntun sekaligus menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan lima pertandingan pembuka dalam debutnya di kompetisi utama Eropa.