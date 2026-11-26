JawaPos.com — Prediksi skor Union SG vs Lech Poznan mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1 dalam pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di King Power at Den Dreef Stadium, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Union SG datang dengan catatan 16 pertandingan tanpa kekalahan, sedangkan Lech Poznan masih memburu kemenangan pertamanya di kompetisi Eropa musim ini.

Pertemuan kedua tim menghadirkan kontras menarik antara dua pemuncak klasemen liga domestik yang menjalani nasib berbeda di panggung Eropa.

Union SG menempati peringkat keempat dengan 10 poin, sementara Lech Poznan terpuruk di posisi kedua dari bawah setelah hanya mengumpulkan satu angka.

Keunggulan performa dan konsistensi membuat Union SG lebih difavoritkan untuk mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Namun, Lech Poznan tetap memiliki potensi memberikan perlawanan mengingat performa impresif mereka dalam kompetisi domestik Polandia.

Union SG Sedang Menggila, Bisakah Rekor 16 Laga Tanpa Kekalahan Berlanjut?

Union SG memasuki pertandingan kelima Europa League dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan 16 pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Pasukan David Hubert bahkan berhasil memenangkan tujuh pertandingan terakhir secara beruntun, memperlihatkan konsistensi luar biasa sepanjang musim.

Perjalanan klub Belgia tersebut di Europa League dimulai dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Viktoria Plzen dalam pertandingan tandang.

Hasil tersebut menjadi fondasi penting bagi Union SG untuk membangun momentum positif menghadapi lawan-lawan berikutnya.

Satu-satunya kesempatan Union SG kehilangan poin terjadi ketika menghadapi Real Sociedad dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

Menariknya, mereka mampu bangkit dari posisi tertinggal untuk menyelamatkan satu angka sekaligus mempertahankan rekor tidak terkalahkan.

Performa menyerang Union SG semakin terlihat ketika menghancurkan Hapoel Be'er Sheva dengan skor telak 4-0 melalui penampilan dominan pada babak kedua.

Mereka kemudian melanjutkan tren positif dengan menundukkan Celta Vigo 2-1 pada pertandingan keempat fase liga.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama Union SG setelah menghasilkan 10 gol dari empat pertandingan Europa League.

Rata-rata 2,5 gol setiap pertandingan memperlihatkan efektivitas lini depan yang berpotensi menyulitkan pertahanan Lech Poznan.

Dominasi serupa juga terlihat dalam kompetisi domestik ketika Union SG memimpin klasemen Pro League Belgia dengan koleksi 32 poin dari 12 pertandingan.

Mereka membukukan 10 kemenangan dan dua hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Lech Poznan Terpuruk di Europa League, Mengapa Performa Domestik Berbeda?

Lech Poznan menghadapi persoalan serius di Europa League meskipun berhasil menunjukkan dominasi dalam kompetisi domestik Polandia.

Tim asuhan Niels Frederiksen baru mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan dan belum sekalipun merasakan kemenangan.

Perjalanan mereka menuju fase liga sebenarnya berlangsung menjanjikan setelah menghancurkan klub Swiss, Thun, dengan agregat mencolok 9-2.

Namun, kualitas lawan yang semakin meningkat membuat Lech Poznan kesulitan mempertahankan efektivitas permainan.

Kekalahan 0-4 dari Crystal Palace menjadi awal buruk perjalanan mereka sebelum kembali dipermalukan Bayer Leverkusen dengan skor identik.

Dua pertandingan tersebut langsung memperlihatkan kerentanan pertahanan Lech Poznan ketika menghadapi tim dengan intensitas serangan tinggi.

Lech Poznan sempat menunjukkan perbaikan melalui hasil imbang 1-1 melawan Sunderland, tetapi momentum tersebut tidak berlangsung lama.

Benfica kembali mengekspos kelemahan mereka dengan kemenangan 3-1 pada pertandingan keempat.

Secara keseluruhan, Lech Poznan baru mencetak dua gol dan sudah kebobolan 12 kali berdasarkan catatan fase liga yang tersedia.

Statistik tersebut menjadi peringatan serius menjelang kunjungan ke markas Union SG yang memiliki lini serang produktif.

Situasinya justru berbanding terbalik ketika Lech Poznan bermain dalam kompetisi domestik dengan memimpin klasemen melalui 35 poin dari 14 pertandingan.

Mereka unggul empat angka atas Gornik meskipun masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

Kondisi Pemain Union SG dan Lech Poznan, Siapa Paling Dirugikan?

Union SG menghadapi pertandingan penting ini tanpa beberapa pemain akibat cedera, terutama Kevin Mac Allister yang harus mengakhiri musim lebih cepat.

Bek tersebut mengalami cedera anterior cruciate ligament atau ACL, sementara Mateo Biondic masih menjalani pemulihan cedera lutut.

Pelatih David Hubert berpotensi melakukan sejumlah perubahan dibandingkan susunan pemain ketika menghadapi Kortrijk dalam pertandingan liga terakhir.

Nikki Havenaar memiliki peluang masuk dalam formasi tiga bek, sedangkan Louis Patris dapat dimainkan lebih maju sebagai gelandang.

Besfort Zeneli diperkirakan kembali mengisi susunan pemain utama setelah tampil mengesankan dengan mencetak dua gol ketika menghadapi Celta Vigo.

Kehadirannya dapat menggantikan Darius Olaru untuk memberikan tambahan kreativitas sekaligus ancaman langsung ke pertahanan lawan.

Kevin Rodríguez diproyeksikan menjadi ujung tombak utama Union SG dengan dukungan pemain-pemain kreatif dari lini kedua.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kelemahan pertahanan Lech Poznan yang sudah kebobolan 12 gol.

Sementara itu, Lech Poznan kehilangan Mateusz Pruchniewski akibat cedera ACL yang membuatnya harus absen hingga akhir musim.

Ali Gholizadeh juga masih memulihkan cedera serupa dan diperkirakan belum dapat kembali sebelum Januari.

Alex Douglas mengalami patah tulang rusuk, sedangkan Joao Moutinho diperkirakan baru kembali pada Februari mendatang.

Kabar positif datang dari Pablo Rodriguez dan Mikael Ishak yang sudah kembali mengikuti latihan bersama tim.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Union SG vs Lech Poznan

Union SG diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1 untuk mempertahankan keseimbangan antara agresivitas menyerang dan organisasi pertahanan.

Lech Poznan kemungkinan merespons melalui pendekatan lebih berhati-hati dengan skema 4-2-3-1 serta Yannick Agnero sebagai penyerang tunggal.

Prediksi susunan pemain Union SG (3-4-2-1): Koffi; Chibani, Sykes, Havenaar; Patris, Van de Perre, Zorgane, Smith; Mofokeng, Zeneli; Rodriguez.

Prediksi susunan pemain Lech Poznan (4-2-3-1): Lis; Gurgul, Yegbe, Skrzypczak, Pereira; Kozubal, Murawski; Sayyadmanesh, Berggren, Bengtsson; Agnero.

Union SG memiliki keunggulan signifikan dari segi momentum, produktivitas, dan konsistensi setelah memenangkan tujuh pertandingan terakhir.

Meski demikian, kualitas Lech Poznan dalam kompetisi domestik menunjukkan mereka masih mempunyai kemampuan untuk mencetak gol dan memberikan perlawanan.

Tuan rumah diperkirakan mampu mempertahankan tren positif sekaligus memperbesar peluang lolos ke fase gugur Europa League, sementara tim tamu harus kembali menunda ambisi meraih kemenangan pertamanya.