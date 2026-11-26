JawaPos.com — Prediksi skor Viktoria Plzen vs Benfica pada matchday kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 mengunggulkan tim tamu untuk meraih kemenangan 3-1 di Doosan Arena, Republik Ceko, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Benfica datang dengan empat kemenangan beruntun dan memimpin klasemen, sedangkan Viktoria Plzen berusaha keluar dari papan bawah.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan perjalanan sangat berbeda sepanjang empat pertandingan awal kompetisi Eropa.

Benfica tampil sempurna dengan mengumpulkan 12 poin, sementara Viktoria Plzen baru mengantongi tiga poin dan menempati peringkat ke-30 dari 36 peserta.

Meski demikian, tuan rumah memiliki modal kebangkitan setelah mencatatkan lima pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Situasi tersebut membuat Benfica tidak bisa memandang sebelah mata kekuatan pasukan Radoslav Kovac yang mulai menemukan konsistensi permainan.

Bisakah Viktoria Plzen Menghentikan Rekor Sempurna Benfica?

Viktoria Plzen menghadapi tantangan berat untuk menghentikan dominasi Benfica yang belum kehilangan satu poin pun di Liga Europa musim ini.

Klub Portugal tersebut bahkan selalu memenangkan pertandingan fase liga dengan keunggulan minimal dua gol.

Perjalanan Viktoria Plzen sebenarnya dimulai dengan hasil mengecewakan setelah menelan tiga kekalahan beruntun dari Union SG, Ferencvaros, dan Levski Sofia.

Rentetan hasil negatif tersebut membuat peluang mereka mengulangi keberhasilan lolos ke fase gugur dalam dua musim sebelumnya semakin terancam.

Namun, kebangkitan mulai terlihat ketika Viktoria Plzen mengalahkan Lillestrom dengan skor 1-0 pada pertandingan keempat.

Prince Adu menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit ke-10, sementara timnya mencatatkan 11 tembakan tepat sasaran dibandingkan empat milik lawan.

Kepercayaan diri pemain semakin meningkat setelah mereka mengalahkan Bohemians 1905 dengan skor 2-1 pada pertandingan liga domestik akhir pekan lalu.

Hasil tersebut mengangkat Viktoria Plzen ke peringkat ketujuh klasemen Liga Ceko sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan menjadi lima pertandingan.

Persoalan terbesar Viktoria Plzen justru terletak pada performa mereka ketika bermain di Doosan Arena.

Dari tujuh pertandingan kandang terakhir di seluruh kompetisi, mereka hanya meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.

Catatan kandang tersebut semakin mengkhawatirkan karena Viktoria Plzen sudah kalah dalam dua pertandingan fase liga di stadion yang sama.

Mereka hanya mampu mencetak satu gol dan kebobolan lima kali, sebuah kelemahan yang berpotensi dimanfaatkan lini serang Benfica.

Mengapa Benfica Begitu Sulit Dihentikan Musim Ini?

Benfica menjadi salah satu kandidat kuat dalam persaingan Liga Europa setelah memenangkan seluruh empat pertandingan fase liga.

Tim asuhan Marco Silva bukan sekadar tampil konsisten, tetapi juga memperlihatkan produktivitas serangan yang mengesankan.

Perjalanan mereka dimulai dengan kemenangan 2-0 atas AC Milan sebelum menghancurkan Celtic dan Omonia dengan skor identik 4-1.

Benfica kemudian melanjutkan dominasi melalui kemenangan 3-1 atas Lech Poznan dalam pertandingan Eropa terakhir.

Dari empat pertandingan tersebut, Benfica berhasil mengoleksi 13 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Produktivitas itu memperlihatkan keseimbangan antara efektivitas serangan dan organisasi pertahanan yang menjadi kekuatan utama mereka.

Performa impresif tersebut tidak terbatas pada kompetisi Eropa karena Benfica juga memenangkan 16 dari 17 pertandingan terakhir di seluruh ajang.

Bahkan, sembilan pertandingan terkini selalu berakhir dengan kemenangan, menunjukkan konsistensi yang sulit ditandingi lawan.

Di kompetisi domestik, Benfica menempati posisi kedua klasemen Primeira Liga setelah menjalani 11 pertandingan.

Mereka masih tertinggal lima poin dari Porto, sehingga menjaga momentum kemenangan menjadi kebutuhan penting dalam persaingan musim ini.

Kemenangan terbaru diperoleh ketika Benfica menundukkan Torreense dengan skor 3-1 dalam ajang Taca de Portugal pada Minggu lalu.

Jhon Duran, Gianluca Prestianni, dan Jakub Kaminski masing-masing menyumbangkan gol untuk memastikan keberhasilan tim asal Lisbon tersebut.

Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim Menjelang Pertandingan?

Viktoria Plzen diperkirakan belum dapat memainkan Vaclav Jemelka karena bek tersebut masih menjalani pemulihan setelah operasi lutut.

Absennya pemain bertahan berpengalaman itu menjadi perhatian ketika mereka harus menghadapi lini depan Benfica yang sedang produktif.

Di sektor penyerangan, Christophe Kabongo berpeluang mempertahankan posisinya setelah mencetak gol dalam pertandingan domestik terakhir.

Kabongo juga sudah menyumbangkan satu gol di Liga Europa, sehingga menjadi salah satu opsi penting dalam membangun serangan.

Prince Adu diperkirakan kembali menjadi andalan setelah mencetak dua gol dalam tiga penampilan terakhirnya bersama Viktoria Plzen.

Ketajamannya, termasuk gol kemenangan atas Lillestrom, memberikan harapan bagi tuan rumah untuk mengejutkan pertahanan Benfica.

Sementara itu, Benfica dipastikan kehilangan Leandro Barreiro yang masih memulihkan cedera ligamen lutut.

Kapten Fredrik Aursnes dan Daniel Banjaqui juga diragukan tampil setelah keduanya absen dalam pertandingan melawan Torreense.

Marco Silva masih memiliki pilihan menarik di lini depan melalui Vangelis Pavlidis dan Jhon Duran. Pavlidis berpeluang kembali menjadi starter meskipun Duran menunjukkan performa meyakinkan dalam pertandingan terakhir.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Viktoria Plzen vs Benfica

Viktoria Plzen diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan mengandalkan Prince Adu sebagai ujung tombak serangan.

Sementara itu, Benfica berpotensi menerapkan skema 4-2-3-1 untuk mengoptimalkan penguasaan bola dan kreativitas pemain depan.

Prediksi susunan pemain Viktoria Plzen (3-4-2-1): Wiegele; Paliscak, Dweh, Prebsl; Gabriel, Hrosovsky, Cerv, Doski; Memic, Kabongo; Adu.

Prediksi susunan pemain Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Circati, El Karouani; Palhinha, Manu Silva; Lukebakio, Echeverri, Rafa Silva; Pavlidis.

Secara statistik, Benfica memiliki keunggulan mencolok melalui empat kemenangan beruntun dan produktivitas 13 gol di Liga Europa.

Sebaliknya, Viktoria Plzen masih harus memperbaiki pertahanan kandang setelah kebobolan lima gol dalam dua pertandingan Eropa di Doosan Arena.

Walaupun Viktoria Plzen sedang bangkit, kualitas serangan dan konsistensi Benfica membuat tim tamu lebih berpeluang mengendalikan jalannya pertandingan.

Tuan rumah berpotensi mencetak gol melalui serangan balik, tetapi Benfica diprediksi tetap mampu mengamankan tiga poin.