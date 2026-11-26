JawaPos.com — Red Bull Salzburg diprediksi mengalahkan Ararat-Armenia dengan skor 3-1 dalam pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Bermain di Austria, pasukan Danny Rohl berpeluang mengamankan tiga poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus membuka jalan menuju babak gugur kompetisi Eropa.

Pertandingan Red Bull Salzburg vs Ararat-Armenia menjadi kesempatan penting bagi tuan rumah untuk mengakhiri inkonsistensi penampilan mereka di kompetisi kontinental.

Apalagi, tim tamu datang dengan catatan buruk setelah menelan empat kekalahan beruntun dan kebobolan 14 gol sepanjang fase liga.

Red Bull Salzburg memiliki modal lebih baik dengan mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan, sedangkan Ararat-Armenia belum memperoleh satu poin pun.

Perbedaan kualitas dan pengalaman kedua tim membuat wakil Austria lebih difavoritkan untuk menguasai jalannya pertandingan.

Mengapa Red Bull Salzburg Diunggulkan Menang?

Red Bull Salzburg memiliki peluang besar meraih kemenangan karena menghadapi salah satu tim dengan pertahanan paling rapuh di Europa League musim ini.

Ararat-Armenia selalu kebobolan sedikitnya tiga gol dalam empat pertandingan sebelumnya, sehingga lini serang tuan rumah berpeluang menciptakan banyak kesempatan.

Tim asuhan Danny Rohl saat ini menempati peringkat ke-26 klasemen sementara dengan koleksi empat poin dari empat laga.

Kemenangan atas Ararat-Armenia berpotensi mengangkat mereka menuju posisi 20 besar sekaligus memperbesar kesempatan melanjutkan perjalanan ke fase gugur.

Perjalanan Red Bull Salzburg sebenarnya dimulai cukup menjanjikan ketika mereka mengalahkan Levski Sofia dengan skor 1-0.

Mereka kemudian menambah satu poin melalui hasil imbang 2-2 saat menghadapi Celje dalam pertandingan tandang.

Namun, performa tersebut belum mampu dipertahankan ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi. Red Bull Salzburg dihajar AC Milan 0-4 dan kembali menelan kekalahan 0-2 ketika berhadapan dengan Anderlecht.

Situasi tersebut memperlihatkan kesulitan Red Bull Salzburg dalam menjaga konsistensi, terutama ketika menghadapi tekanan dari tim yang memiliki organisasi permainan lebih matang.

Meski demikian, pertandingan melawan Ararat-Armenia menawarkan peluang untuk kembali menemukan ketajaman sekaligus memperbaiki kepercayaan diri pemain.

Di kompetisi domestik, Red Bull Salzburg juga masih bersaing dalam perebutan gelar Bundesliga Austria.

Mereka berada di posisi kedua klasemen dengan selisih enam poin dari pemuncak klasemen, Rapid Vienna, setelah kalah 0-1 dari Austria Vienna pada pertandingan terakhir.

Bisakah Ararat-Armenia Mengakhiri Rentetan Kekalahan?

Ararat-Armenia menghadapi tantangan berat karena belum mampu meraih poin dalam empat pertandingan Europa League musim ini.

Wakil Armenia tersebut bahkan sudah kemasukan 14 gol, sebuah catatan yang memperlihatkan besarnya kesenjangan kualitas dengan para pesaingnya.

Tim asuhan Tulipa sebelumnya mengalami kekalahan ketika menghadapi Sparta Prague, Jagiellonia, AZ Alkmaar, dan Torreense.

Dalam keempat pertandingan tersebut, Ararat-Armenia selalu kebobolan setidaknya tiga gol sehingga persoalan organisasi pertahanan menjadi perhatian utama.

Meski demikian, kiprah Ararat-Armenia tetap menyimpan nilai historis bagi perkembangan sepak bola negara tersebut.

Mereka menjadi klub Armenia pertama yang berhasil mencapai fase liga Europa League dengan format kompetisi saat ini.

Performa Ararat-Armenia di kompetisi domestik sebenarnya jauh lebih menjanjikan dibandingkan pencapaian mereka di Eropa.

Mereka menempati peringkat ketiga Liga Armenia setelah hanya mengalami satu kekalahan dari 13 pertandingan dan masih memiliki satu laga simpanan.

Modal positif juga diperoleh setelah Ararat-Armenia mengalahkan Van dengan skor 2-1 pada pertandingan Jumat sebelumnya.

Kemenangan tersebut setidaknya memberikan dorongan mental sebelum menghadapi Red Bull Salzburg yang memiliki pengalaman lebih panjang di kompetisi Eropa.

Namun, Ararat-Armenia membutuhkan peningkatan signifikan dalam menjaga kedisiplinan lini belakang apabila ingin mencuri poin.

Keberanian menyerang tanpa keseimbangan pertahanan justru berpotensi memberikan ruang besar bagi pemain cepat Red Bull Salzburg.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain?

Red Bull Salzburg diperkirakan tidak melakukan perubahan besar dalam susunan pemain meskipun mengalami kekalahan pada pertandingan domestik terakhir.

Danny Rohl masih memiliki sejumlah pilihan menarik untuk meningkatkan produktivitas serangan, terutama melalui kehadiran Yorbe Vertessen dan Karim Konate.

Vertessen menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi sektor sayap kiri setelah mencatatkan tiga gol dan tiga assist dalam 13 pertandingan liga.

Kehadirannya memungkinkan Jesper Lindstrom bergeser ke sisi kanan untuk menggantikan Edmund Baidoo, sedangkan Konate berpeluang memimpin lini depan.

Stefan Lainer juga berusaha mendapatkan kesempatan bermain setelah kembali masuk persaingan skuad seusai jeda internasional Oktober.

Pemain berpengalaman dengan 39 penampilan bersama tim nasional Austria tersebut dapat memberikan tambahan kualitas dan ketenangan di sektor pertahanan.

Sementara itu, Ararat-Armenia dipastikan kehilangan penjaga gawang Joao Bravim akibat hukuman skorsing menjelang pertandingan ini.

Arman Nersesyan diperkirakan menjadi pilihan utama meskipun sebelumnya sempat mengalami masalah cedera ketika menghadapi Van.

Di lini serang, Sandro Lima berpeluang menggantikan Arayik Eloyan setelah mencetak gol sebagai pemain pengganti pada pertandingan domestik terakhir.

Karen Muradyan juga mencetak gol dalam laga tersebut, tetapi gelandang bertahan itu diperkirakan tetap memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Prediksi susunan pemain Red Bull Salzburg (4-2-3-1): Zawieschitzy; Morgalla, Drexler, Zabransky, Kratzig; Barry, Diabate; Lindstrom, Mazurek, Vertessen; Konate.

Prediksi susunan pemain Ararat-Armenia (4-2-3-1): Nersesyan; Hovhannisyan, Felipe, Malis, Pereira; Ayvazyan, Oliveira; Banjaqui, Ambartsumyan, Franca; Lima.

Berapa Prediksi Skor Red Bull Salzburg vs Ararat-Armenia?

Red Bull Salzburg diprediksi memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 berkat kualitas individu dan kemampuan mengendalikan penguasaan bola yang lebih baik.

Dukungan bermain di kandang juga menjadi keuntungan penting bagi pasukan Danny Rohl dalam memburu kemenangan kedua mereka di Europa League musim ini.

Ararat-Armenia kemungkinan berusaha tampil agresif karena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang memperbaiki posisi klasemen.

Namun, pendekatan menyerang tersebut berisiko membuka ruang bagi Red Bull Salzburg untuk menciptakan peluang melalui kombinasi permainan sayap dan pergerakan Karim Konate.

Dengan mempertimbangkan performa empat pertandingan sebelumnya, Red Bull Salzburg memiliki kesempatan lebih besar untuk mengamankan tiga poin.

Kemenangan ini akan menjadi langkah penting menuju persaingan zona kualifikasi fase gugur, sedangkan Ararat-Armenia masih harus bekerja keras untuk mengakhiri catatan negatif mereka.