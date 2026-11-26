JawaPos.com — Prediksi skor Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen mengarah pada pertandingan sengit dalam lanjutan fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Stadion Maksimir, Zagreb, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Dinamo Zagreb mengincar kemenangan keempat beruntun di semua kompetisi, sedangkan Bayer Leverkusen berusaha mempertahankan posisi delapan besar sekaligus memperbaiki performa setelah kekalahan terakhir di Eropa.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang hanya dipisahkan dua poin dalam klasemen sementara Liga Europa.

Bayer Leverkusen menempati peringkat ketujuh dengan sembilan poin, sementara Dinamo Zagreb berada di posisi kesembilan dengan tujuh poin.

Dinamo Zagreb datang membawa kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun bersama pelatih Jerko Leko.

Namun, Bayer Leverkusen juga mulai menemukan kembali permainan terbaiknya setelah meraih dua kemenangan berturut-turut di kompetisi domestik.

Dinamo Zagreb Bangkit Bersama Jerko Leko, Stadion Maksimir Jadi Modal Penting

Dinamo Zagreb menunjukkan perkembangan signifikan sejak Jerko Leko mengambil alih kursi pelatih pada akhir Oktober 2026.

Mantan pemain internasional Kroasia tersebut menggantikan Mario Kovacevic yang diberhentikan setelah kekalahan 0-1 dari tim promosi Rudes pada 31 Oktober.

Leko langsung memberikan dampak positif melalui kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam pertandingan Liga Europa pada 5 November.

Luka Stojkovic menjadi sosok penting setelah mencetak gol pembuka sekaligus memberikan assist untuk gol Dion Beljo sebelum turun minum.

Momentum positif tersebut berlanjut ketika Dinamo Zagreb mengalahkan Varazdin dengan skor 3-1 dalam pertandingan tandang pada 8 November.

Sehari kemudian, manajemen klub memberikan perpanjangan kontrak kepada Leko hingga akhir musim sebagai bentuk kepercayaan terhadap kinerjanya.

Keputusan tersebut semakin terlihat tepat setelah Dinamo Zagreb menaklukkan Istra 1961 dengan skor 3-2 pada pertandingan Minggu lalu.

Hasil tersebut memperpanjang catatan sempurna Leko menjadi tiga kemenangan dari tiga pertandingan sejak mengambil alih tim.

Kini, pelatih berusia 46 tahun itu menghadapi tantangan terbesar ketika menjamu Bayer Leverkusen yang memiliki kualitas individu lebih merata.

Dukungan publik Stadion Maksimir berpotensi menjadi faktor penting bagi Dinamo Zagreb untuk memberikan tekanan sejak menit awal.

Bayer Leverkusen Mulai Bangkit setelah Kekalahan dari Marseille

Bayer Leverkusen berusaha melanjutkan momentum kebangkitan setelah melewati periode sulit sepanjang akhir Oktober hingga awal November.

Tim asuhan Carles Martinez Novell sempat mengalami tiga kekalahan dalam empat pertandingan di berbagai kompetisi.

Perjalanan Die Werkself sebenarnya dimulai dengan sangat meyakinkan melalui tiga kemenangan beruntun pada fase liga Liga Europa.

Mereka bahkan tidak kebobolan dalam tiga pertandingan tersebut, termasuk ketika menghancurkan Lech Poznan dengan skor 4-0 di Polandia.

Namun, catatan sempurna itu terhenti setelah Bayer Leverkusen menyerah 0-1 kepada Marseille pada 5 November. Kekalahan tersebut membuat persaingan menuju delapan besar semakin ketat karena selisih poin antarklub relatif tipis.

Sebelumnya, Bayer Leverkusen juga mengalami kekalahan 0-3 dari Hoffenheim serta 2-4 melawan Stuttgart pada 31 Oktober.

Rentetan hasil negatif tersebut sempat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi permainan tim besutan Martinez Novell.

Beruntung, Bayer Leverkusen berhasil merespons melalui kemenangan 2-1 atas FC Koln sebelum menghajar SC Paderborn dengan skor 4-0 pada Sabtu lalu.

Dua kemenangan tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi Dinamo Zagreb yang sedang menikmati performa terbaik bersama pelatih barunya.

Kondisi Pemain Dinamo Zagreb dan Bayer Leverkusen Jelang Pertandingan

Dinamo Zagreb dipastikan masih kehilangan bek tengah Scott McKenna yang menjalani pemulihan cedera otot. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Niko Galesic dan Sergi Dominguez untuk mengisi jantung pertahanan tuan rumah.

Sementara itu, gelandang serang Robert Mudrazija juga belum tersedia karena mengalami cedera.

Lukas Kacavenda dan Luka Stojkovic berpeluang mendampingi Josip Misic untuk menjaga keseimbangan permainan di lini tengah.

Di kubu Bayer Leverkusen, Martin Terrier masih harus menepi akibat cedera hamstring yang mengganggu persiapan tim.

Kennet Eichhorn yang baru berusia 17 tahun juga masih menjalani proses peningkatan kebugaran setelah kondisi gangguan mitokondrianya stabil.

Absennya Terrier membuat Ibrahim Maza diperkirakan mendapatkan kepercayaan untuk mengisi posisi gelandang serang.

Robert Andrich dan Aleix Garcia kemungkinan menjadi duet gelandang bertahan yang bertugas mengendalikan tempo pertandingan.

Masalah lain muncul pada sektor pertahanan karena Guela Doue mengalami gangguan pada betisnya. Jarell Quansah berpeluang dimainkan sebagai bek kanan bersama Edmond Tapsoba, Facundo Medina, dan Miguel Gutierrez.

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen, Siapa Lebih Unggul?

Pertandingan Dinamo Zagreb melawan Bayer Leverkusen diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi klasemen.

Dinamo Zagreb mengandalkan momentum tiga kemenangan beruntun, sedangkan Bayer Leverkusen memiliki kedalaman skuad dan pengalaman menghadapi pertandingan berintensitas tinggi.

Tuan rumah berpotensi memberikan ancaman melalui kreativitas Luka Stojkovic serta ketajaman Dion Beljo di lini depan.

Namun, Bayer Leverkusen mempunyai Patrik Schick yang dapat menjadi pembeda ketika mendapatkan peluang di dalam kotak penalti.

Dinamo Zagreb kemungkinan mencoba mengambil inisiatif serangan dengan memanfaatkan dukungan suporter serta kepercayaan diri pemain.

Sebaliknya, Bayer Leverkusen dapat mengandalkan penguasaan bola dan kecepatan transisi untuk mengeksploitasi ruang di pertahanan tuan rumah.

Melihat performa terkini, Dinamo Zagreb memiliki peluang mencetak gol sekaligus menyulitkan pertahanan Bayer Leverkusen sepanjang pertandingan.

Meski demikian, kualitas individu dan efektivitas serangan Die Werkself diperkirakan cukup untuk mengamankan kemenangan tipis dalam duel dengan intensitas tinggi.

Prediksi Susunan Pemain

Dinamo Zagreb (4-3-3): Kotarski; Valincic, Galesic, Dominguez, Goda; Kacavenda, Misic, Stojkovic; Lisica, Beljo, Orsic.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez; Andrich, Garcia; Hofmann, Maza, Moreira; Schick.