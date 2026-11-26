JawaPos.com — Prediksi skor Olympiacos vs AC Milan pada matchday kelima Liga Europa 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi berakhir imbang 2-2 di Stadion Georgios Karaiskakis, Piraeus, Yunani, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

AC Milan wajib meraih hasil positif demi menjaga peluang lolos, sementara Olympiacos berambisi mempertahankan rekor tidak terkalahkan.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan perjalanan sangat berbeda sepanjang fase liga kompetisi Eropa musim ini.

Olympiacos tampil konsisten di papan atas, sedangkan AC Milan justru menghadapi ancaman eliminasi lebih cepat meskipun berstatus sebagai pemilik tujuh gelar Liga Champions.

Mengapa AC Milan Terancam Tersingkir dari Liga Europa?

AC Milan memasuki pertandingan kelima Liga Europa 2026/2027 dengan catatan mengecewakan setelah menelan tiga kekalahan dari empat pertandingan.

Pasukan Ruben Amorim baru mengumpulkan tiga poin dan menempati peringkat ke-28 klasemen sementara, sedangkan hanya 24 tim teratas yang berhak melanjutkan perjalanan.

Situasi semakin mengkhawatirkan karena Rossoneri gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir di kompetisi Eropa.

Mereka sebelumnya takluk dari Bournemouth dan Ferencvaros setelah sempat meraih kemenangan atas Red Bull Salzburg melalui kontribusi Goncalo Ramos.

Namun, performa AC Milan di kompetisi domestik justru memperlihatkan perkembangan yang menjanjikan sepanjang musim ini.

Klub asal Italia tersebut menempati peringkat keempat Serie A, tepat di atas rival sekota sekaligus juara bertahan, Inter Milan.

AC Milan berhasil mengumpulkan 15 poin dari kemungkinan 18 poin dalam enam pertandingan liga terakhir.

Produktivitas mereka juga meningkat karena mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam setiap pertandingan sepanjang periode tersebut.

Kemenangan telak 5-1 atas Frosinone pada akhir pekan lalu menjadi bukti ketajaman lini serang Rossoneri.

Alphadjo Cisse kembali menunjukkan potensinya sebagai pemain muda menjanjikan dengan kontribusi penting dalam kemenangan tersebut.

Perbedaan performa antara kompetisi domestik dan Eropa menjadi pekerjaan rumah terbesar Ruben Amorim menjelang lawatan ke Yunani.

Pelatih tersebut harus menemukan cara mengembalikan efektivitas serangan sekaligus memperbaiki konsentrasi pertahanan ketika menghadapi lawan yang sedang percaya diri.

Seberapa Tangguh Olympiacos Bermain di Kandang?

Olympiacos menjadi salah satu tim paling konsisten dalam fase liga Liga Europa 2026/2027 dengan mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan.

Mereka menempati peringkat keenam klasemen sementara dan unggul tujuh poin atas AC Milan menjelang pertemuan kedua tim.

Pasukan Imanol Alguacil sebelumnya mencatatkan tiga kemenangan beruntun atas Jagiellonia Bialystok, Marseille, dan Sparta Prague.

Rekor sempurna tersebut akhirnya terhenti setelah Olympiacos bermain imbang tanpa gol melawan Rennes pada pertandingan keempat.

Meski kehilangan dua poin, performa Olympiacos tetap menunjukkan stabilitas luar biasa dalam berbagai kompetisi.

Mereka hanya mengalami satu kekalahan dari 18 pertandingan terakhir dan sempat membukukan sembilan kemenangan secara beruntun.

Ketajaman Olympiacos kembali terlihat ketika menghancurkan Iraklis dengan skor 6-2 dalam pertandingan Liga Super Yunani akhir pekan lalu.

Kemenangan atas lawan yang bermain dengan 10 pemain tersebut membawa mereka bertahan di peringkat kedua klasemen domestik.

Catatan pertahanan Olympiacos di Liga Europa juga patut mendapat perhatian khusus dari lini serang AC Milan.

Dalam 13 pertandingan terakhir kompetisi tersebut, mereka hanya sekali kalah dan berhasil mencatatkan sembilan clean sheet.

Keunggulan bermain di Stadion Georgios Karaiskakis semakin memperbesar peluang tuan rumah untuk mempertahankan tren positif.

Dukungan suporter serta organisasi permainan yang solid dapat menjadi faktor pembeda ketika menghadapi Rossoneri yang sedang kesulitan menemukan konsistensi di Eropa.

Bagaimana Rekor Pertemuan Olympiacos dan AC Milan?

AC Milan memiliki catatan kurang meyakinkan ketika menghadapi klub-klub Yunani dalam pertandingan tandang kompetisi Eropa. Dari enam kunjungan sebelumnya, Rossoneri belum pernah berhasil membawa pulang kemenangan.

Khusus menghadapi Olympiacos di Piraeus, AC Milan pernah bermain imbang 2-2 pada 1959 sebelum kalah 1-3 pada 2018.

Pertemuan terakhir tersebut berlangsung dalam ajang Liga Europa dan menjadi pengingat mengenai sulitnya menaklukkan Olympiacos di kandangnya.

Menariknya, Yunani juga menyimpan kenangan manis bagi AC Milan karena mereka menjuarai Liga Champions 1994 di negara tersebut.

Namun, keberhasilan bersejarah itu tidak otomatis memberikan keuntungan ketika Rossoneri menghadapi tekanan Olympiacos dalam pertandingan kali ini.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Skor Olympiacos vs AC Milan?

AC Milan diperkirakan kembali melakukan rotasi dengan memberikan kesempatan kepada Omari Hutchinson, Ardon Jashari, dan Alphadjo Cisse.

Cisse telah mengoleksi enam gol Serie A musim ini, sementara Goncalo Ramos berpeluang tampil setelah mengalami masalah ringan pada betis.

Mike Maignan juga dapat kembali menjaga gawang setelah menjalani hukuman satu pertandingan akibat kartu merah melawan Bournemouth.

Namun, Mattia Gabbia, Fikayo Tomori, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers, dan Ruben Loftus-Cheek masih harus absen karena cedera.

Di kubu tuan rumah, Olympiacos kehilangan Ayoub El Kaabi, Yusuf Yazici, Gustavo Puerta, serta Santiago Hezze.

Meski demikian, Leon Bailey sedang percaya diri setelah menyumbangkan dua gol dan satu assist dalam pertandingan terakhir.

Bailey berpeluang bekerja sama dengan Armando Gonzalez yang telah mencetak dua gol di Liga Europa musim ini.

Sementara itu, Jota Silva tetap menjadi ancaman meskipun baru dua dari 17 percobaannya mengarah tepat sasaran.

Prediksi susunan pemain Olympiacos (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Carmo, Onyemaechi; Freuler, Scipioni; Bailey, Silva, Fortounis; Gonzalez.

Pelatih Imanol Alguacil diperkirakan mengandalkan keseimbangan lini tengah dan kecepatan serangan dari kedua sisi lapangan.

Prediksi susunan pemain AC Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Jashari; Hutchinson, Rabiot, Cisse; Ramos.

Ruben Amorim diprediksi mengandalkan kombinasi pemain muda dan berpengalaman untuk mengakhiri kebuntuan gol dalam kompetisi Eropa.

AC Milan memiliki kualitas serangan untuk mencetak gol setelah menunjukkan produktivitas tinggi di Serie A, tetapi pertahanan Olympiacos sulit ditembus.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, keuntungan kandang, dan kebutuhan poin kedua tim.