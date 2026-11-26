JawaPos.com — Prediksi skor Marseille vs Levski Sofia mengarah pada kemenangan tuan rumah 4-1 dalam pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Stade Velodrome, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Marseille memburu tiga poin penting untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sekaligus menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Marseille yang masih kesulitan menemukan konsistensi di kompetisi Eropa.

Sebaliknya, Levski Sofia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun dalam ajang Liga Europa musim ini.

Marseille sebelumnya berhasil mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan keempat fase liga. Sementara itu, Levski Sofia juga mencatatkan kemenangan identik 1-0 atas wakil Polandia, Jagiellonia, di Stadion Nasional Vasil Levski.

Kedua tim memiliki kepentingan besar dalam pertandingan kali ini, meskipun posisi mereka di klasemen cukup berbeda. Marseille membutuhkan kemenangan untuk keluar dari papan bawah, sedangkan Levski Sofia berusaha mempertahankan momentum positif demi menembus delapan besar.

Marseille Terpuruk di Liga Europa, Mampukah Bangkit di Stade Velodrome?

Marseille menghadapi tekanan besar setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan pertama Liga Europa 2026/2027.

Tim asuhan Bruno Genesio tersebut menempati peringkat ke-31 klasemen fase liga dan masih berada di luar zona kelolosan menuju babak gugur.

Perjalanan Marseille di kompetisi Eropa dimulai dengan tiga kekalahan beruntun menghadapi Sturm Graz, Olympiacos, dan Besiktas.

Kemenangan atas Bayer Leverkusen pada pertandingan terakhir akhirnya memberikan harapan baru bagi Les Olympiens untuk memperbaiki posisi.

Situasi tersebut cukup mengecewakan mengingat Marseille sebelumnya juga gagal mendapatkan tiket Liga Champions untuk dua musim berturut-turut.

Mereka menyelesaikan Ligue 1 musim lalu di posisi kelima, hanya tertinggal satu poin dari Lyon yang menghuni peringkat keempat.

Namun, performa Marseille di kompetisi domestik sebenarnya menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Sebelum kalah akibat dua gol telat Le Mans pada Minggu, Marseille berhasil membukukan lima kemenangan beruntun di Ligue 1.

Rangkaian hasil tersebut membawa Marseille menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Prancis.

Mereka hanya terpaut tiga poin dari zona kualifikasi otomatis Liga Champions sehingga peluang bersaing di papan atas masih terbuka.

Menghadapi Levski Sofia, Marseille juga mempunyai catatan cukup baik ketika bertemu klub Bulgaria.

Mereka pernah dua kali mengalahkan CSKA Sofia, meskipun belum pernah meraih kemenangan atas Levski Sofia dalam pertemuan sebelumnya.

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Levski Sofia datang ke Prancis dengan modal tujuh poin dari empat pertandingan Liga Europa musim ini.

Tim asuhan Julio Velazquez tersebut berada di peringkat ke-10 klasemen fase liga dan hanya kalah selisih gol dari zona delapan besar.

Performa Levski Sofia semakin meyakinkan setelah meraih dua kemenangan beruntun di kompetisi Eropa.

Hasil tersebut menjadi bukti kebangkitan mereka setelah sebelumnya hanya memperoleh satu poin dari dua pertandingan pembuka.

Keberhasilan Levski Sofia bersaing di Eropa tidak terlepas dari pencapaian luar biasa mereka pada kompetisi domestik musim lalu.

Klub berjuluk The Blues tersebut menjuarai Liga Bulgaria untuk pertama kalinya sejak 2009 dengan keunggulan 10 poin atas Ludogorets.

Gelar tersebut sekaligus mengakhiri dominasi Ludogorets yang sebelumnya memenangkan 14 gelar liga secara beruntun.

Levski Sofia kemudian berkesempatan mengikuti kualifikasi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 17 tahun.

Dalam perjalanan kualifikasi, Levski Sofia berhasil melewati Borac Banja Luka, Universitatea Craiova, dan Kairat Almaty. Namun, langkah mereka terhenti setelah kalah agregat 0-4 dari AEK Athens pada babak playoff.

Levski Sofia juga memiliki kenangan manis ketika menghadapi Marseille dalam kompetisi Eropa. Pada Desember 2005, mereka pernah mengalahkan Marseille 1-0 dalam fase grup UEFA Cup, nama lama kompetisi Liga Europa.

Kondisi Pemain Marseille dan Levski Sofia Jelang Pertandingan

Marseille dipastikan masih kehilangan Derek Cornelius yang mengalami masalah pinggul sejak akhir September.

Bek lainnya, Emerson Palmieri, juga belum tersedia karena mengalami cedera lutut sehingga pilihan lini belakang menjadi lebih terbatas.

Kabar positif datang dari Amine Harit yang telah kembali bermain dalam dua pertandingan Ligue 1 terakhir.

Penyerang asal Maroko tersebut berpeluang tampil sejak menit pertama setelah sebelumnya absen menghadapi Bayer Leverkusen sebagai tindakan pencegahan.

Perhatian utama pertahanan Levski Sofia akan tertuju kepada Amine Gouiri yang sedang menunjukkan ketajaman luar biasa.

Penyerang asal Aljazair tersebut sudah mencetak delapan gol di Ligue 1, termasuk gol dalam empat penampilan terakhirnya.

Gouiri juga menjadi penentu kemenangan Marseille atas Bayer Leverkusen dalam pertandingan Liga Europa sebelumnya.

Produktivitas tersebut membuatnya menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan tim tamu ketika kedua kesebelasan bertemu di Stade Velodrome.

Sementara itu, Levski Sofia tidak dapat memainkan Oliver Kamdem, Mustapha Sangare, dan Petko Hristov karena tidak masuk daftar skuad Liga Europa.

Penyerang berusia 34 tahun, Radoslav Kirilov, juga masih harus menjalani pemulihan cedera lutut.

Namun, kembalinya Asen Mitkov dari cedera memberikan tambahan pilihan bagi Julio Velazquez di lini tengah.

Gelandang berusia 21 tahun tersebut sudah kembali bermain menghadapi Lokomotiv Sofia dan berpeluang memperoleh menit bermain tambahan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Marseille vs Levski Sofia

Marseille diperkirakan mengandalkan Gouiri sebagai ujung tombak dengan dukungan Timothy Weah dan Igor Paixao dari lini serang.

Sementara itu, Levski Sofia berpotensi bertumpu pada Serginho yang sudah terlibat dalam enam gol dari 12 penampilan liga musim ini.

Prediksi susunan pemain Marseille (4-1-4-1): De Lange; Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia; Hojbjerg; Weah, Kondogbia, Abdelli, Paixao; Gouiri.

Prediksi susunan pemain Levski Sofia (4-3-3): Vutsov; Neves, Dimitrov, Makoun, Maicon; Serginho, Grujic, Moubarik; Soula, Reinaldo, Everton Bala.

Marseille diprediksi tampil agresif sejak awal pertandingan karena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke fase gugur.

Keunggulan bermain di kandang, peningkatan performa domestik, serta ketajaman Gouiri menjadi faktor penting yang dapat menentukan hasil pertandingan.

Levski Sofia tetap berpotensi memberikan perlawanan melalui organisasi permainan dan momentum kemenangan mereka di Eropa.

Namun, kualitas serangan Marseille diperkirakan mampu menghasilkan lebih banyak peluang sekaligus mengamankan tiga poin penting.