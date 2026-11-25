JawaPos.com - Viktor Gyokeres menyayangkan Arsenal hanya mampu bermain imbang melawan Borussia Dortmund pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Emirates Stadium, Rabu (25/11/2026) dini hari WIB, tersebut berakhir dengan skor 1-1.

Arsenal sebenarnya tampil cukup dominan dan menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Namun, keunggulan yang mereka dapatkan melalui gol Gyokeres pada menit ke-10 tidak cukup untuk mengamankan kemenangan.

Penyerang asal Swedia itu merasa Arsenal layak mendapatkan tiga poin. Ia mengakui timnya sudah bermain bagus, tetapi masih harus memperbaiki penyelesaian akhir agar peluang yang tercipta bisa menghasilkan gol.

"Kami bermain bagus. Kami menciptakan banyak peluang bagus. Kami pantas mendapatkan tiga poin, tetapi terkadang memang seperti itu, dan kami harus bermain lebih baik," kata Gyokeres kepada Amazon Prime, dikutip dari laman resmi UEFA.

Penyerang berusia 28 tahun tersebut juga menyesalkan sejumlah peluang yang gagal dikonversi menjadi gol. Menurutnya, Arsenal sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak gol tambahan, terutama pada babak kedua.

"Kami memiliki cukup banyak peluang dan seharusnya memenangkan pertandingan. Kami bisa saja mencetak gol di babak kedua. Jadi, saya pikir kami bisa memenangkan pertandingan dengan berbagai cara," pungkas Gyokeres.

Gol ke gawang Dortmund menjadi gol kedua Gyokeres di Liga Champions musim ini. Sebelumnya, penyerang timnas Swedia tersebut juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor ketika Arsenal menghadapi Slavia Praha.

Gyokeres tampil selama 87 menit sebelum digantikan Mikel Merino. Berdasarkan data FotMob, ia melepaskan enam tembakan sepanjang pertandingan. Dua di antaranya mengarah ke gawang, sedangkan empat lainnya tidak tepat sasaran.

Secara keseluruhan, Arsenal memang lebih banyak memberikan ancaman. The Gunners mencatatkan 30 tembakan, sementara Dortmund hanya melepaskan 13 percobaan. Namun, keunggulan dalam jumlah peluang tersebut tidak cukup untuk mengantarkan tuan rumah meraih kemenangan.

Hasil imbang ini membuat Arsenal mengoleksi 11 poin dari lima pertandingan dan menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Champions. Posisi tersebut masih berpotensi berubah karena sejumlah pesaing, termasuk Barcelona dan Liverpool, belum menyelesaikan pertandingan kelima mereka.