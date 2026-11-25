JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi tantangan Club Brugge pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Jan Breydel Stadium, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB.

The Reds memburu tiga poin untuk memperkuat posisi di zona delapan besar klasemen. Namun, misi tersebut dipastikan tidak mudah karena Club Brugge juga memiliki kepentingan besar dalam persaingan menuju babak gugur.

Kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan. Liverpool menempati peringkat kedelapan, sedangkan Club Brugge berada tepat di bawahnya. Selisih posisi yang tipis membuat pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat.

Liverpool memiliki modal positif setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Manchester United di Premier League, Minggu (22/11/2026). Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Andoni Iraola setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Fenerbahce di Liga Champions.

Dalam pertandingan melawan Manchester United, Florian Wirtz tampil menonjol. Gelandang asal Jerman tersebut mencetak satu gol dan menciptakan 10 peluang dari permainan terbuka. Catatan itu memperlihatkan pengaruh besar Wirtz dalam membangun serangan Liverpool.

Kemenangan tersebut juga mengangkat Liverpool ke peringkat keempat klasemen Premier League dengan koleksi 21 poin dari 11 pertandingan. Mereka masih berada dalam persaingan papan atas.

Meski demikian, Liverpool tetap harus membenahi penampilan di kompetisi Eropa. Kekalahan 2-3 dari Fenerbahce menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Dalam pertandingan tersebut, The Reds sempat dua kali unggul sebelum akhirnya kehilangan keunggulan dan pulang tanpa poin.

Di sisi lain, Club Brugge juga memiliki bekal meyakinkan. Tim asal Belgia tersebut baru menelan satu kekalahan di Liga Champions musim ini. Mereka juga menunjukkan kemampuan menghadapi klub-klub besar Eropa.

Club Brugge berhasil mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 2-1 pada pertandingan Liga Champions sebelumnya. Mereka juga pernah membuat kejutan dengan menaklukkan Inter Milan 4-3 di San Siro pada 13 Oktober 2026.

Catatan tersebut menjadi peringatan bagi Liverpool. Apalagi, Club Brugge dikenal memiliki permainan agresif dan mampu memanfaatkan ruang di pertahanan lawan.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Nicolo Tresoldi dan Carlos Forbs termasuk pemain yang patut mendapatkan perhatian dari barisan pertahanan Liverpool. Keduanya memiliki kemampuan memanfaatkan ruang dan memberikan ancaman di area pertahanan lawan.

Namun, Club Brugge juga menghadapi persoalan pemain. Joel Ordonez dipastikan absen karena cedera kaki. Sementara itu, Jan Virgili masih diragukan tampil akibat masalah pada pangkal paha.

Liverpool pun belum bisa menurunkan seluruh kekuatan terbaiknya. Hugo Ekitike masih berkutat dengan cedera tendon Achilles dan diperkirakan baru kembali pada Januari. Ryan Gravenberch juga diragukan tampil akibat masalah pada tumit.

Cody Gakpo masih dalam pemantauan setelah mengalami cedera betis. Sementara Giovanni Leoni dan Conor Bradley belum masuk dalam daftar pemain yang diperkirakan tersedia untuk pertandingan ini.

Dengan kondisi tersebut, Liverpool kemungkinan mengandalkan kreativitas Wirtz dan Alexis Mac Allister untuk mengatur permainan. Kecepatan pemain di sektor sayap juga bisa menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan Club Brugge.

Secara kualitas skuad, Liverpool memiliki keunggulan. Kemenangan besar atas Manchester United menjadi modal tambahan bagi mereka untuk menghadapi pertandingan ini. Namun, catatan Club Brugge saat menghadapi klub-klub besar Eropa membuat The Reds tetap harus bermain disiplin.

Tuan rumah berpeluang memberikan tekanan sejak awal, terutama dengan dukungan suporter di Jan Breydel Stadium. Liverpool perlu menjaga konsentrasi agar tidak kembali kehilangan keunggulan seperti ketika menghadapi Fenerbahce.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan kedua tim memiliki peluang mencetak gol. Liverpool tetap lebih diunggulkan berkat kualitas individu dan pengalaman para pemainnya. The Reds diprediksi mampu mengatasi perlawanan Club Brugge sekaligus membawa pulang tiga poin penting.