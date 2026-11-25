JawaPos.com - Bayern Munchen akan bertandang ke markas Lille pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Meski kehilangan Harry Kane akibat cedera, Die Roten tetap memiliki peluang besar untuk membawa pulang tiga poin dari Stade Pierre-Mauroy.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB. Bayern datang dengan modal belum terkalahkan dalam empat pertandingan, sedangkan Lille masih kesulitan menemukan performa terbaik di kompetisi Eropa.

Bayern mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat ke-13 klasemen sementara. Mereka meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang, sehingga masih memiliki peluang untuk menembus delapan besar dan mendapatkan tiket langsung ke babak 16 besar.

Perjalanan Bayern sejauh ini cukup menjanjikan. Mereka membuka kompetisi dengan kemenangan telak 5-0 atas Bodo/Glimt. Setelah itu, tim asuhan Vincent Kompany bermain imbang 3-3 melawan Viking FK dan 2-2 ketika menghadapi Arsenal.

Bayern kemudian kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Atletico Madrid dengan skor 2-0. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki kualitas untuk bersaing dengan klub-klub kuat Eropa.

Namun, Bayern tetap memiliki pekerjaan rumah. Hasil imbang 1-1 melawan Koln pada pertandingan terakhir Bundesliga membuat mereka kehilangan poin penting dalam persaingan papan atas. Hasil tersebut juga menjadi pengingat bahwa Die Roten belum sepenuhnya konsisten.

Kabar baiknya, Vincent Kompany sudah kembali mendampingi tim setelah sempat absen karena masalah kesehatan. Namun, pelatih asal Belgia itu masih harus menghadapi persoalan absennya sejumlah pemain penting.

Harry Kane dipastikan tidak bisa tampil setelah mengalami cedera ligamen syndesmosis. Penyerang asal Inggris tersebut bahkan harus menjalani operasi dan diperkirakan menepi selama beberapa bulan.

Selain Kane, Bayern juga tidak membawa Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Michael Olise ke Prancis. Meski demikian, Luis Diaz sudah kembali tersedia setelah pulih dari cedera otot ringan.

Absennya Kane tentu menjadi kehilangan besar mengingat perannya sebagai salah satu sumber gol utama Bayern. Kompany harus mencari alternatif untuk mengisi posisi penyerang tengah.

Lennart Karl menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Pemain muda tersebut telah menunjukkan potensi besar dan bisa menjadi opsi bagi Bayern untuk menambah daya gedor di lini depan.

Di sisi lain, Lille membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki perjalanan mereka di kompetisi Eropa. Klub asal Prancis tersebut baru mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat ke-35 klasemen sementara.

Lille mengawali fase liga dengan kekalahan 2-3 dari Real Betis. Mereka kemudian tumbang 0-3 dari Arsenal dan 2-4 saat menghadapi Galatasaray, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Bodo/Glimt.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Lille masih memiliki sejumlah persoalan, terutama di sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan 10 gol dalam empat pertandingan. Catatan itu tentu menjadi perhatian ketika harus menghadapi Bayern yang memiliki lini serang produktif.

Meski begitu, Lille masih memiliki modal untuk memberikan perlawanan. Performa mereka di Ligue 1 cukup baik dengan menempati peringkat ketiga setelah mengumpulkan 21 poin dari 11 pertandingan.

Namun, Lille baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Olympique Lyonnais di kandang sendiri. Hasil tersebut bisa memengaruhi kepercayaan diri mereka menjelang kedatangan Bayern.

Dukungan suporter di Stade Pierre-Mauroy tetap menjadi salah satu keuntungan bagi tuan rumah. Lille memiliki kecepatan dalam melakukan serangan balik dan bisa memanfaatkan ruang ketika Bayern terlalu banyak menekan.

Dari catatan pertemuan, Bayern juga memiliki keunggulan. Die Roten memenangi dua pertandingan sebelumnya melawan Lille pada fase grup Liga Champions 2012/2013.

Bayern menang 1-0 ketika bertandang ke Prancis, kemudian mencatatkan kemenangan besar 6-1 di kandang sendiri. Secara keseluruhan, mereka unggul agregat 7-1 dalam dua pertemuan tersebut.

Melihat kondisi kedua tim, Bayern tetap lebih diunggulkan meskipun kehilangan Harry Kane. Pengalaman di Liga Champions, kualitas pemain, serta catatan belum terkalahkan sepanjang fase liga menjadi alasan Die Roten memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan.

Lille berpotensi merepotkan melalui permainan di kandang sendiri. Namun, rapuhnya pertahanan mereka bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Bayern. Jika mampu menjaga efektivitas di depan gawang, tim tamu berpeluang mengamankan tiga poin.

Bayern diprediksi tetap mampu mengatasi tekanan tuan rumah meski tidak diperkuat sejumlah pemain andalan. Die Roten berpeluang meraih kemenangan dengan selisih satu gol.