JawaPos.com - Atletico Madrid akan menjamu Viking FK pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Diego Simeone lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan setelah melalui perjalanan yang belum konsisten di kompetisi Eropa musim ini.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Metropolitano, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB. Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin dari empat pertandingan sehingga tambahan tiga angka menjadi target penting untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Atletico memiliki modal lebih baik dari sisi pengalaman dan kualitas skuad. Namun, Viking tidak bisa dianggap remeh karena mampu menunjukkan produktivitas tinggi sepanjang perjalanan mereka di kompetisi Eropa musim ini.

Perjalanan Atletico di Liga Champions memang belum sepenuhnya sesuai harapan. Tim besutan Diego Simeone mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-2 dari Liverpool. Mereka kemudian meraih hasil positif saat menghadapi Manchester United.

Namun, konsistensi Atletico kembali menjadi persoalan setelah bermain imbang melawan Stuttgart dan kalah 0-2 dari Bayern Munchen. Kekalahan dari Bayern terasa mengecewakan karena pertandingan tersebut berlangsung di Metropolitano.

Meski demikian, Atletico memiliki modal bagus menjelang pertandingan ini. Mereka baru saja meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Getafe dalam lanjutan La Liga, Minggu (22/11/2026).

Kemenangan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Julian Alvarez dan rekan-rekannya. Bermain di kandang sendiri, Atletico diharapkan mampu menunjukkan permainan lebih agresif sekaligus memperbaiki penyelesaian akhir.

Pengalaman di kompetisi Eropa menjadi salah satu keunggulan tuan rumah. Atletico bahkan mencapai semifinal Liga Champions musim lalu sebelum disingkirkan Arsenal dengan agregat 1-2.

Di sisi lain, Viking datang dengan status sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan. Klub asal Norwegia tersebut kembali tampil di Liga Champions setelah terakhir kali merasakan kompetisi ini pada musim 1992/1993.

Performa Viking di fase liga cukup menarik. Mereka mengawali perjalanan dengan kekalahan 1-3 dari Stuttgart, kemudian bermain imbang 3-3 melawan Bayern Munchen.

Kekalahan 1-3 dari Aston Villa sempat membuat perjalanan mereka tersendat. Namun, Viking berhasil bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Sabah FK pada matchday keempat.

Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan Viking. Mereka selalu mencetak gol dalam 12 pertandingan terakhir di kompetisi Eropa. Catatan tersebut menunjukkan bahwa tim tamu memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman, termasuk ketika menghadapi klub dengan pengalaman lebih besar.

Peter Christiansen diperkirakan kembali menjadi pemain penting di lini depan Viking. Penyerang berusia 26 tahun itu disebut sudah mengoleksi 19 gol sepanjang musim ini. Pergerakannya perlu mendapatkan perhatian khusus dari barisan pertahanan Atletico.

Namun, Viking juga memiliki sejumlah persoalan kebugaran pemain. Anders Baertelsen, Sondre Bjorshol, Nick D'Agostino, dan Martin Ove Roseth dilaporkan absen karena cedera. Kondisi Veton Berisha dan Kristoffer Haugen juga masih harus dipantau.

Atletico sendiri kehilangan Ademola Lookman akibat cedera lutut, Marc Pubill karena masalah pergelangan kaki, serta Cristian Romero yang mengalami cedera otot. Meski demikian, Simeone masih memiliki sejumlah pilihan untuk menyusun komposisi terbaik.

Lee Kang-in berpeluang tampil sejak menit awal bersama Julian Alvarez. Alex Baena juga diperkirakan mengisi sisi kiri setelah menunjukkan performa menjanjikan ketika menghadapi Getafe. Sementara itu, Johnny Cardoso berpeluang memperkuat lini tengah.

Melihat perbedaan kualitas skuad, pengalaman, serta keuntungan bermain di Metropolitano, Atletico lebih layak diunggulkan. Viking memang memiliki lini serang produktif, tetapi menghadapi tekanan di kandang Atletico tentu menjadi tantangan tersendiri.

Tuan rumah diprediksi mampu menguasai permainan dan menciptakan lebih banyak peluang.

Viking berpotensi memberikan perlawanan melalui serangan balik, tetapi Atletico memiliki modal cukup untuk mengamankan kemenangan.