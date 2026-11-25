JawaPos.com - Sporting CP akan menjamu Manchester United pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Tuan rumah lebih diunggulkan berkat performa yang menjanjikan, sementara Setan Merah datang dalam tekanan setelah menelan kekalahan telak dari Liverpool.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Jose Alvalade, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB. Kedua tim membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi sekaligus memperbesar peluang melangkah ke fase gugur.

Sporting CP memiliki modal lebih baik dengan mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan. Mereka meraih tiga kemenangan dan hanya sekali kalah sepanjang fase liga sejauh ini.

Klub asal Portugal tersebut mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Galatasaray dan 2-0 di markas Lens. Sporting kemudian kalah 2-3 dari LASK Linz sebelum bangkit dengan menundukkan Shakhtar Donetsk 1-0.

Kemenangan atas Shakhtar menjadi modal penting bagi tim asuhan Paulo Fonseca. Pelatih yang menggantikan Rui Borges itu juga mengawali kiprahnya dengan dua kemenangan dalam dua pertandingan pertamanya bersama Sporting.

Performa di kompetisi domestik turut memberikan kepercayaan diri bagi tuan rumah. Sporting mengalahkan Uniao da Serra dengan skor 4-0 di ajang Taca de Portugal. Sebelumnya, mereka juga menundukkan Moreirense 1-0 di Primeira Liga.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan Sporting. Mereka selalu mencetak gol dalam 22 pertandingan terakhir di fase grup maupun fase liga Liga Champions. Catatan tersebut menjadi ancaman bagi Manchester United yang sedang memiliki persoalan serius di sektor pertahanan.

Luis Suarez diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan Sporting. Penyerang asal Kolombia tersebut sudah mencetak 13 gol dalam 15 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Empat di antaranya tercipta dalam empat pertandingan Liga Champions.

Di sisi lain, Manchester United datang dengan kondisi yang belum meyakinkan. Tim besutan Mauricio Pochettino masih kesulitan menemukan konsistensi sejak sang pelatih mengambil alih kursi kepelatihan.

Kekalahan telak 0-4 dari Liverpool pada akhir pekan lalu menjadi pukulan bagi Setan Merah. Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk mereka sekaligus menambah tekanan menjelang pertandingan di Portugal.

Masalah pertahanan menjadi pekerjaan rumah terbesar Pochettino. Manchester United sudah kebobolan 34 gol dalam 16 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Jumlah tersebut menjadi salah satu gambaran rapuhnya lini belakang mereka ketika menghadapi tekanan lawan.

Catatan tandang di Liga Champions juga belum memberikan banyak harapan. Manchester United tidak pernah menang dalam enam pertandingan tandang terakhir di kompetisi tersebut, dengan rincian dua hasil imbang dan empat kekalahan. Mereka bahkan kalah dalam dua laga tandang fase liga musim ini.

Situasi skuad juga belum sepenuhnya menguntungkan tim tamu. Manuel Ugarte, Carlos Baleba, dan Benjamin Sesko masih mengalami cedera. Marcus Rashford, Luke Shaw, serta Karl Darlow juga belum dipastikan bisa tampil.

Sementara itu, Matheus Cunha harus absen karena menjalani hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah saat menghadapi Roma. Absennya pemain asal Brasil tersebut membuat Pochettino perlu mencari alternatif di lini depan.

Pelatih asal Argentina itu kemungkinan melakukan perubahan di sektor pertahanan setelah Matthijs de Ligt tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Liverpool. Harry Maguire berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak awal.

Bruno Fernandes diperkirakan tetap menjadi pemain penting di lini tengah. Kapten Manchester United tersebut memiliki pengalaman bersama Sporting CP sebelum bergabung dengan klub Inggris.

Fernandes mencatatkan 64 gol dalam 137 penampilan bersama klub Portugal itu. Pengalaman tersebut bisa menjadi modal untuk membantu Manchester United menghadapi tekanan tuan rumah.

Dari catatan pertemuan, Manchester United memiliki keunggulan dalam empat duel sebelumnya dengan Sporting CP. Setan Merah meraih tiga kemenangan, sedangkan satu pertandingan lainnya dimenangi Sporting.

Namun, pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Liga Champions 2007/2008. Karena itu, catatan tersebut belum tentu mencerminkan kekuatan kedua tim saat ini.

Melihat performa terkini, Sporting CP memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Keuntungan bermain di kandang, produktivitas Luis Suarez, serta rapuhnya pertahanan Manchester United menjadi beberapa faktor yang mendukung tuan rumah.

Manchester United tetap mempunyai kualitas untuk memberikan perlawanan, terutama melalui Bruno Fernandes dan pemain-pemain depan mereka. Namun, jika kembali tampil kurang disiplin di lini belakang, Setan Merah berpotensi kesulitan membawa pulang poin dari Portugal.

Sporting diperkirakan mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk mengendalikan pertandingan. Tuan rumah berpeluang meraih tiga poin, meski Manchester United masih memiliki potensi mencetak gol.

Prediksi skor: Sporting CP 2-1 Manchester United.