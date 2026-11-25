JawaPos.com - Shakhtar Donetsk akan menjamu Fenerbahce pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Meski memiliki rekor pertemuan yang lebih baik, Shakhtar menghadapi tantangan berat karena Fenerbahce datang dengan modal kemenangan atas Liverpool.

Pertandingan ini akan berlangsung di Stamford Bridge, London, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Fenerbahce mengoleksi lima poin dari empat pertandingan dan berada di peringkat ke-22. Sementara itu, Shakhtar Donetsk mengumpulkan empat poin dan menempati posisi ke-24.

Fenerbahce memiliki modal penting setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 pada matchday keempat. Kemenangan tersebut menjadi hasil bersejarah karena mengakhiri penantian panjang klub Turki itu untuk kembali meraih kemenangan di fase utama Liga Champions sejak 2008.

Hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa Fenerbahce mampu bersaing menghadapi tim-tim besar Eropa. Mereka bahkan hanya sekali kalah dalam 11 pertandingan terakhir di kompetisi UEFA, dengan enam kemenangan dan empat hasil imbang.

Meski begitu, catatan tandang Fenerbahce di Liga Champions masih menjadi pekerjaan rumah. Mereka belum pernah menang dalam 12 pertandingan tandang terakhir di fase utama kompetisi tersebut, dengan rincian tiga hasil imbang dan sembilan kekalahan.

Situasi itu bisa menjadi peluang bagi Shakhtar untuk mencuri hasil positif. Namun, performa tim asuhan Arda Turan belum cukup meyakinkan menjelang pertandingan ini.

Shakhtar tidak meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka bermain imbang melawan Dynamo Kyiv dan Livyi Bereg, serta kalah 0-1 dari Sporting CP di Liga Champions.

Perjalanan Shakhtar di fase liga juga belum berjalan mulus. Mereka mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven, kemudian menang 3-1 atas AEK Athens.

Namun, dua pertandingan berikutnya berakhir dengan kekalahan dari Inter Milan dan Sporting CP. Shakhtar baru mengumpulkan empat poin dari empat laga dan mencetak empat gol.

Produktivitas tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki. Tiga dari empat gol Shakhtar tercipta ketika menghadapi AEK Athens. Artinya, lini depan mereka belum menunjukkan ketajaman yang konsisten sepanjang fase liga.

Di sisi lain, Fenerbahce juga memiliki catatan yang perlu diwaspadai. Meski berhasil mengalahkan Liverpool, mereka masih harus membuktikan kemampuan saat bermain jauh dari kandang di kompetisi Eropa.

Rekor pertemuan kedua tim justru lebih berpihak kepada Shakhtar. Mereka tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan melawan klub asal Turki, dengan catatan 10 kemenangan dan satu hasil imbang.

Shakhtar juga memenangi dua pertemuan sebelumnya melawan Fenerbahce pada kualifikasi Liga Champions 2015/2016. Setelah bermain imbang tanpa gol pada leg pertama, Shakhtar menang 3-0 pada pertemuan kedua.

Catatan tersebut menjadi modal psikologis bagi Shakhtar. Namun, situasi pertandingan kali ini berbeda. Fenerbahce datang dengan kepercayaan diri setelah menaklukkan Liverpool, sedangkan Shakhtar masih berusaha keluar dari periode tanpa kemenangan.

Fenerbahce juga memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Mason Greenwood dan pemain-pemain di lini depan mereka berpotensi merepotkan pertahanan Shakhtar jika mampu memanfaatkan ruang dan peluang dengan baik.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Shakhtar punya keunggulan dari rekor pertemuan, tetapi performa terkini dan kemenangan atas Liverpool membuat Fenerbahce memiliki alasan untuk lebih percaya diri.

Jika mampu menjaga organisasi permainan dan memanfaatkan peluang, Fenerbahce berpeluang membawa pulang tiga poin dari London. Shakhtar tetap bisa memberikan perlawanan, tetapi inkonsistensi mereka menjadi faktor yang patut diperhitungkan.