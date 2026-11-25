JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) membidik kemenangan kelima beruntun di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu AS Roma pada matchday kelima fase liga. Meski memiliki rekor sempurna dan produktivitas lini serang yang mengesankan, Les Parisiens harus mewaspadai Donyell Malen yang sedang berada dalam performa luar biasa.

Pertandingan PSG vs AS Roma dijadwalkan berlangsung di Parc des Princes, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB. Duel kedua tim dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

PSG memiliki modal kuat untuk menghadapi wakil Italia tersebut. Tim besutan Luis Enrique menyapu bersih empat pertandingan sebelumnya dengan kemenangan dan mengoleksi 12 poin. Mereka sementara menempati posisi kedua klasemen fase liga.

Produktivitas lini serang menjadi alasan utama PSG begitu diperhitungkan. Dari empat pertandingan, Les Parisiens sudah mencetak 20 gol dan menjadi salah satu tim paling produktif di kompetisi musim ini.

Perjalanan PSG di Liga Champions juga cukup meyakinkan. Mereka mengawali fase liga dengan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava. Setelah itu, PSG mengalahkan Manchester City dan Barcelona dengan skor identik 4-2.

Hasil impresif kembali didapat ketika menghadapi Villarreal. PSG berhasil menang dengan skor 6-0. Dalam pertandingan tersebut, mereka bahkan mencatatkan rekor sebagai tim tercepat yang mampu mencetak empat gol dalam satu laga Liga Champions, yakni hanya dalam waktu 16 menit 2 detik.

Performa positif tersebut berlanjut di kompetisi domestik. PSG baru saja mengalahkan Nice dengan skor 3-2 pada 21 November 2026. Kemenangan itu sekaligus memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi 12 pertandingan beruntun di seluruh kompetisi.

Hasil tersebut membuat PSG tetap berada dalam persaingan di papan atas Ligue 1. Konsistensi ini menjadi modal tambahan bagi Luis Enrique untuk mempertahankan tren positif ketika menjamu Roma.

Meski demikian, PSG tetap perlu mewaspadai kekuatan tim tamu. AS Roma datang ke Paris dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan besar 5-1 atas Parma di Serie A.

Donyell Malen menjadi pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Penyerang asal Belanda itu mencetak empat gol sekaligus memperlihatkan ketajamannya di depan gawang. Sejauh ini, Malen sudah mengoleksi 12 gol di Serie A musim ini.

Di bawah arahan Gian Piero Gasperini, Roma juga menunjukkan perkembangan positif. Kemenangan atas Parma memperlihatkan betapa berbahayanya lini serang mereka ketika mendapatkan ruang untuk melakukan penetrasi.

Namun, perjalanan Roma di Liga Champions belum berjalan sesuai harapan. Mereka baru mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat ke-23 klasemen sementara.

Sejumlah poin penting terbuang setelah Roma gagal mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan melawan sejumlah lawan. Mereka kini membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

Catatan tandang juga menjadi pekerjaan rumah bagi Gasperini. Roma memiliki rekor kurang meyakinkan dalam pertandingan tandang di kompetisi elite Eropa sehingga lawatan ke Parc des Princes menjadi ujian tersendiri.

Dari sisi komposisi pemain, PSG dipastikan belum bisa menurunkan Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia karena cedera ACL. Namun, Ousmane Dembele sudah kembali bermain setelah sebelumnya sempat menepi akibat cedera. Fabian Ruiz juga tersedia untuk memperkuat lini tengah.

Sementara itu, Roma mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Paulo Dybala dan kiper Mile Svilar. Malen diperkirakan tetap menjadi pilihan utama di lini depan setelah menunjukkan performa tajam dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim memiliki kekuatan berbeda. PSG unggul dalam produktivitas dan konsistensi di Liga Champions, sedangkan Roma membawa kepercayaan diri berkat ketajaman Malen di kompetisi domestik.

PSG kemungkinan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Dukungan publik Parc des Princes juga bisa menjadi keuntungan bagi tuan rumah. Roma tetap memiliki peluang memberikan perlawanan melalui Malen, tetapi mereka harus mampu mengatasi tekanan dan dominasi permainan PSG.

Melihat performa kedua tim, PSG lebih layak diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.