JawaPos.com - Barcelona berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Sabah FK pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Meski kehilangan Lamine Yamal, tim asuhan Hansi Flick tetap lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin dari Azerbaijan.

Pertandingan Sabah FK vs Barcelona dijadwalkan berlangsung di Baku Olympic Stadium, Kamis (26/11/2026) pukul 00.45 WIB. Laga tersebut juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Barcelona datang dengan modal empat kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Blaugrana membidik tiga poin untuk menjaga posisi di papan atas klasemen fase liga. Saat ini, mereka menempati peringkat keenam dengan koleksi sembilan poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Sabah FK masih berada di peringkat ke-31 dengan tiga poin. Wakil Azerbaijan tersebut baru mengumpulkan satu kemenangan dari empat pertandingan yang sudah dijalani.

Perbedaan pengalaman dan kualitas skuad membuat Barcelona lebih diunggulkan. Namun, mereka tetap perlu mewaspadai potensi kejutan dari tuan rumah yang pernah mengalahkan Slavia Praha dengan skor 2-0 pada pertandingan kedua fase liga.

Perjalanan Sabah FK di Liga Champions musim ini memang belum berjalan mulus. Mereka mengawali kompetisi dengan kekalahan telak 0-4 dari Manchester United. Setelah itu, kemenangan atas Slavia Praha sempat memberikan harapan bagi tim besutan Valdas Dambrauskas.

Namun, momentum tersebut tidak bertahan lama. Sabah FK kembali menelan kekalahan saat menghadapi Borussia Dortmund dan Viking FC. Hasil itu membuat mereka harus bekerja lebih keras jika ingin memperbaiki posisi di klasemen.

Di sisi lain, Barcelona memiliki catatan yang lebih meyakinkan. Mereka berhasil mengalahkan Feyenoord dan Galatasaray sebelum kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain (PSG). Blaugrana kemudian bangkit dengan kemenangan 3-0 atas Aston Villa.

Hasil positif juga berlanjut di kompetisi domestik. Barcelona baru saja mengalahkan Villarreal dengan skor 3-2 pada 22 November 2026. Kemenangan tersebut membuat mereka kembali memimpin klasemen La Liga dengan keunggulan tiga poin atas Real Madrid.

Meski sedang berada dalam tren bagus, Barcelona masih memiliki pekerjaan rumah di lini belakang. Mereka tercatat selalu kebobolan dalam 12 pertandingan tandang terakhir pada fase grup atau fase liga kompetisi Eropa.

Namun, produktivitas lini depan tetap menjadi salah satu kekuatan Barcelona. Mereka mampu mencetak setidaknya dua gol dalam 17 dari 19 pertandingan terakhir pada fase grup atau fase liga kompetisi Eropa.

Barcelona juga harus menghadapi pertandingan ini dengan sejumlah pemain yang tidak bisa diturunkan. Lamine Yamal dipastikan absen karena mengalami masalah pada pergelangan kaki. Roony Bardghji, Xavi Espart, Rodri, dan Andreas Christensen juga masuk daftar pemain yang belum tersedia akibat cedera.

Tanpa Yamal, Hansi Flick harus menyiapkan alternatif untuk menjaga ketajaman lini serang. Raphinha menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan untuk memberikan ancaman dari sektor sayap.

Di kubu tuan rumah, Sabah FK kehilangan Aden McCarthy yang harus menjalani hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah saat menghadapi Viking FC. Kondisi Veljko Simic juga masih diragukan karena cedera.

Absennya Simic berpotensi mengurangi pilihan Sabah FK di lini depan. Penyerang tersebut sudah mengoleksi delapan gol dari 18 penampilan musim ini. Tuan rumah kemungkinan kembali mengandalkan Joy-Lance Mickels yang telah mencetak 12 gol dalam 22 pertandingan.

Melihat performa dan kedalaman skuad kedua tim, Barcelona memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan. Penguasaan bola dan tekanan sejak awal pertandingan bisa menjadi cara Blaugrana untuk mengendalikan permainan.

Sabah FK tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan celah di pertahanan tim tamu. Namun, Barcelona diperkirakan terlalu kuat untuk mereka hadapi selama 90 menit.