JawaPos.com - Villarreal akan menghadapi ujian tandang saat mengunjungi markas Slavia Praha pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Meski lebih diunggulkan berdasarkan catatan pertemuan, klub asal Spanyol itu harus mewaspadai kebangkitan tuan rumah yang tengah menunjukkan performa positif di kompetisi domestik.

Pertandingan Slavia Praha kontra Villarreal dijadwalkan berlangsung di Fortuna Arena, Kamis (26/11) pukul 00.45 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

Villarreal datang dengan modal yang sedikit lebih baik. Mereka telah mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat ke-28 klasemen sementara. Sementara itu, Slavia Praha masih tertahan di posisi ke-34 dengan koleksi satu poin.

Perjalanan Villarreal di Liga Champions musim ini belum berjalan sesuai harapan. Mereka mengawali kompetisi dengan kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund pada September lalu.

The Yellow Submarine sempat bangkit dengan mengalahkan Napoli 3-1. Namun, konsistensi masih menjadi persoalan setelah mereka kembali menelan kekalahan dari Liverpool dan Paris Saint-Germain (PSG).

Kekalahan beruntun tersebut memperlihatkan bahwa Villarreal masih memiliki pekerjaan rumah, terutama ketika menghadapi klub-klub dengan kualitas skuad yang lebih baik. Mereka perlu memperbaiki performa jika ingin membawa pulang tiga poin dari Praha.

Di sisi lain, Slavia Praha juga belum mendapatkan hasil maksimal dalam empat pertandingan Liga Champions. Mereka mengawali fase liga dengan kekalahan 2-3 dari Lens, kemudian tumbang 0-2 ketika menghadapi Sabah.

Slavia Praha sempat menunjukkan perkembangan dengan bermain imbang 2-2 melawan Fenerbahce. Namun, mereka kembali gagal mendapatkan poin setelah kalah tipis 1-2 dari Arsenal.

Meski demikian, performa di kompetisi domestik menjadi modal penting bagi Slavia Praha. Mereka berhasil meraih dua kemenangan beruntun atas Artis Brno dan Sigma Olomouc sehingga semakin nyaman di puncak klasemen liga dengan koleksi 37 poin dari 15 pertandingan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri. Slavia Praha juga memiliki sejumlah pemain depan yang produktif, seperti Wiktor Nowak dan Mojmir Chytil. Keduanya telah mengoleksi masing-masing tujuh gol sepanjang musim ini berdasarkan data dalam materi pertandingan.

Namun, tuan rumah harus menghadapi persoalan kebugaran pemain. Sejumlah nama seperti Stepan Chaloupek, David Moses, Adonija Ouanda, Elias Pitak, dan Danijel Sturm dipastikan absen karena cedera. Lukas Provod juga masih diragukan tampil akibat masalah pada tendon.

Villarreal pun tidak datang dengan kekuatan penuh. Ilias Akhomach, Alassane Diatta, Juan Foyth, dan Gerard Moreno masuk daftar pemain yang harus menepi karena cedera. Mereka masih memiliki sejumlah pilihan di lini serang, termasuk Georges Mikautadze dan Tani Oluwaseyi.

Jika melihat catatan pertemuan, Villarreal memang memiliki keunggulan atas Slavia Praha. Kedua tim pernah bertemu pada fase grup Liga Europa 2017/2018. Villarreal bermain imbang 2-2 saat menjadi tuan rumah sebelum menang 2-0 ketika bertandang ke markas Slavia Praha.

Rekor Villarreal menghadapi klub Republik Ceko juga cukup meyakinkan. Mereka belum pernah kalah dalam sembilan pertandingan melawan wakil negara tersebut, dengan catatan enam kemenangan dan tiga hasil imbang.

Sebaliknya, Slavia Praha hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir menghadapi klub asal Spanyol. Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah.

Meski begitu, rekor pertemuan bukan satu-satunya faktor penentu. Slavia Praha memiliki keuntungan bermain di kandang dan sedang berada dalam tren positif di kompetisi domestik. Villarreal harus tampil lebih konsisten jika ingin mengamankan kemenangan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan tambahan poin. Slavia Praha berpeluang memberikan tekanan sejak awal, sedangkan Villarreal bisa mengandalkan pengalaman dan kualitas serangan untuk mencari celah di pertahanan tuan rumah.

Melihat pengalaman di kompetisi Eropa serta rekor pertemuan yang lebih baik, Villarreal sedikit lebih diunggulkan. Namun, Slavia Praha tetap berpeluang memberikan perlawanan ketat di hadapan pendukung sendiri.