JawaPos.com - Rasmus Hojlund mencuri perhatian saat Napoli menahan imbang Manchester City 2-2 dalam pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Penyerang asal Denmark itu menyindir tuan rumah setelah mencetak gol pembuka di Etihad Stadium, Rabu (25/11) dini hari WIB.

Setelah membobol gawang Manchester City pada menit ke-55, Hojlund melontarkan kalimat yang langsung mengingatkan publik pada rivalitas dua klub Manchester. "Hanya ada satu klub di Manchester. Manchester United," teriak pemain berusia 23 tahun tersebut ke arah pendukung tuan rumah.

Momen tersebut bukan sekadar selebrasi biasa. Hojlund memang pernah memperkuat Manchester United selama dua musim sebelum bergabung dengan Napoli.

Dalam wawancara setelah pertandingan bersama TNT Sports, Hojlund mengonfirmasi bahwa dirinya memang sengaja melontarkan sindiran tersebut. Namun, dia menyebutnya hanya sebagai candaan ringan karena memiliki ikatan dengan klub berjuluk Setan Merah itu.

"Ya, cuma sekadar candaan ringan. Ada persaingan antara Manchester City dan Man United, dan jelas saya punya masa lalu di Manchester United, jadi itu klub saya," kata Hojlund dikutip dari TNT Sports, Rabu (25/11).

Meski demikian, Hojlund menegaskan bahwa ucapannya tidak dimaksudkan untuk merendahkan Manchester City. Dia justru mengaku senang bisa mencetak gol di Etihad Stadium sekaligus membantu Napoli membawa pulang satu poin.

"Tidak bermaksud menjelekkan Man City, tetapi United adalah klub besar. Senang bisa mencetak gol di sini. Satu poin yang bagus dan saya senang untuk itu," ujar Hojlund.

Selain membicarakan selebrasinya, Hojlund juga memberikan apresiasi kepada Billy Gilmour yang memberikan assist untuk golnya. Menurut dia, kontribusi gelandang asal Skotlandia tersebut terkadang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan pemain lain.

Hojlund turut menyinggung performa Scott McTominay dan Kevin De Bruyne yang juga menjadi bagian penting dalam permainan Napoli.

"Saya pikir dua pemain lainnya mendapat banyak pujian, Scott [McTominay] dan Kevin [De Bruyne], pemain yang luar biasa. Salah satunya memiliki sejarah yang menakjubkan dan Scott sekarang bermain sangat fantastis," katanya.

"Tapi terkadang kita melupakan Gilmour dan dia telah bermain sangat baik musim ini. Dia mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada tahun lalu dan saya sangat senang," pungkas Hojlund.

Dalam pertandingan tersebut, Napoli dua kali unggul melalui gol Hojlund pada menit ke-55 dan Noa Lang pada menit ke-76. Namun, Manchester City mampu menyamakan kedudukan lewat Ayyoub Bouaddi pada menit ke-67 dan Rayan Cherki pada menit ke-86.