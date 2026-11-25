JawaPos.com - Sejumlah klub unggulan harus menghadapi ujian berat di Liga Champions 2026/2027 akibat badai cedera pemain. Paris Saint-Germain (PSG) kehilangan dua pemain penting, Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia, sementara Bayern Munchen dipastikan tampil tanpa Harry Kane yang harus menepi selama beberapa bulan.

Kondisi tersebut menjadi pukulan bagi ambisi kedua klub di kompetisi tertinggi Eropa. PSG tengah memburu gelar Liga Champions ketiga secara beruntun, sedangkan Bayern harus mencari solusi untuk menjaga daya gedor setelah kehilangan penyerang andalannya.

PSG menghadapi situasi sulit setelah Doue dan Kvaratskhelia sama-sama mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL). Keduanya diperkirakan absen dalam waktu panjang sehingga menjadi kehilangan besar bagi lini serang tim asuhan Luis Enrique.

Doue mengalami cedera saat PSG mengalahkan Nice dengan skor 3-2 dalam lanjutan Ligue 1, Sabtu (21/11). Pemain asal Prancis itu harus meninggalkan lapangan setelah mengalami cedera pada lutut kanannya.

PSG kemudian mengonfirmasi bahwa Doue mengalami ruptur ACL dan harus menjalani operasi sebelum akhir November. Sementara itu, Kvaratskhelia lebih dahulu mengalami cedera serupa pada Oktober lalu.

Kehilangan dua pemain tersebut menjadi tantangan serius bagi PSG yang berambisi mempertahankan gelar Liga Champions. Klub asal Prancis itu berpeluang mencatatkan sejarah dengan meraih trofi ketiga secara beruntun, sebuah pencapaian yang sebelumnya pernah dilakukan Real Madrid.

Meski diterpa badai cedera, performa PSG pada fase liga masih cukup meyakinkan. Mereka mengoleksi empat kemenangan dari empat pertandingan pertama dan berada di posisi kedua klasemen sementara, tepat di bawah Real Madrid.

Pelatih PSG Luis Enrique menegaskan bahwa kehilangan pemain penting bukan situasi baru bagi timnya. Dia menilai skuadnya sudah memiliki pengalaman untuk menghadapi berbagai kesulitan.

"Dalam tiga tahun terakhir, tim ini telah menunjukkan kemampuannya untuk bangkit dan bertahan dalam situasi sulit. Ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi," ujar Luis Enrique dikutip dari AP News.

Enrique juga menegaskan bahwa timnya harus terus meningkatkan kualitas permainan untuk menghadapi situasi tersebut.

"Kami harus fokus untuk terus berkembang dan menemukan solusi, baik dari segi taktik maupun teknik. Ini adalah momen yang unik dan istimewa bagi kami. Motivasi kami tetap tinggi untuk meningkatkan level permainan," lanjutnya.

Sementara itu, Bayern Munchen juga menghadapi persoalan serius setelah kehilangan Harry Kane. Penyerang asal Inggris tersebut mengalami robekan ligamen pada pergelangan kaki kirinya saat menghadapi FC Koln dalam pertandingan Bundesliga, Jumat (20/11).

Kane bahkan harus menjalani operasi setelah mengalami cedera tersebut. Bayern mengonfirmasi bahwa pemain berusia 33 tahun itu akan menjalani proses rehabilitasi dan absen selama beberapa bulan.

Absennya Kane berpotensi memengaruhi ambisi Bayern di Liga Champions. Apalagi, klub raksasa Jerman itu belum menunjukkan konsistensi maksimal pada awal fase liga.

Bayern baru mengoleksi dua kemenangan dan dua hasil imbang dari empat pertandingan. Mereka sementara menempati posisi ke-14 klasemen dengan delapan poin.

Pelatih Vincent Kompany pun tidak ingin meremehkan kekuatan Lille yang akan menjadi lawan Bayern. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi penampilan pertama Kompany di Liga Champions setelah sempat kolaps saat sesi latihan pada Oktober lalu.

"Mereka tentu ingin menyuguhkan penampilan impresif di kandang sendiri. Saya memperkirakan akan ada tekanan tinggi dan pertandingan yang menarik bagi para penonton," kata Kompany.

Kompany juga berharap para pemain yang telah kembali dari cedera dapat segera menemukan performa terbaik. Dia menegaskan bahwa kondisi kebugaran akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan susunan pemain.

"Para pemain yang kembali harus segera menyesuaikan diri dan kembali ke ritme permainan. Tekanan saat ini tertuju pada mereka yang tampil sebagai starter dan dalam kondisi bugar 100 persen," kata Kompany.