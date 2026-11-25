JawaPos.com - Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai kontrak barunya di Old Trafford untuk sementara dihentikan. Gelandang berusia 32 tahun itu ingin timnya kembali menunjukkan performa terbaik sebelum membahas masa depannya bersama Setan Merah. Bruno Fernandes sebenarnya masih terikat kontrak dengan Manchester United hingga akhir musim ini. Namun, klub memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya hingga Juni 2028.

“Kami harus mulai memenangkan pertandingan terlebih dulu, baru kemudian bisa membicarakan kontrak. Hal itu tidak penting sekarang, bahkan tidak relevan,” kata Fernandes, dikutip dari ESPN.

Fernandes mengaku tidak terlalu mencemaskan situasi kontraknya saat ini. Ia memilih mengesampingkan urusan masa depan dan memusatkan perhatian pada upaya memperbaiki hasil pertandingan Manchester United.

“Tentu saja saya sadar ini menyangkut masa depan saya dan mungkin seharusnya saya tidak memandangnya seperti itu, mengingat sisa kontrak saya sudah tidak banyak, tetapi saya tidak terlalu mencemaskannya,” tegasnya.

Menurut Fernandes, prioritas utamanya sekarang adalah membantu Manchester United kembali meraih hasil positif dan mencapai posisi yang layak dibanggakan.

“Saya lebih mengkhawatirkan bagaimana mendapatkan hasil pertandingan, berusaha membawa klub kembali ke posisi yang bisa kami banggakan. Saat ini, kami belum berada di sana,” ujarnya.

Fernandes menjelaskan bahwa pembicaraan kontrak sebenarnya sudah sempat berlangsung. Namun, kedua pihak sepakat untuk menundanya karena performa tim belum sesuai harapan.

“Pembicaraan itu dihentikan karena kami merasa hal itu tidak terlalu penting untuk saat ini, mengingat hasil dan performa kami belum mencapai level yang seharusnya. Jadi, kami akan memiliki waktu untuk memikirkan hal itu,” jelas Fernandes.

Bruno Fernandes Bicara soal Ambisi di Liga Champions Di tengah situasi tersebut, Fernandes juga mengungkapkan persiapannya menjelang pertandingan melawan mantan klubnya, Sporting CP, di Liga Champions pada Kamis (26/11).

Fernandes mengaku bangga dengan pencapaiannya sejauh ini. Meski demikian, ia masih memiliki ambisi untuk merasakan lebih banyak pertandingan di fase gugur Liga Champions.

“Sebagai pemain, Anda ingin tampil di turnamen terbesar dan pertandingan-pertandingan terbesar. Terkadang hal itu tidak memungkinkan. Ketika memulai karier, saya bahkan tidak memiliki kesempatan bermain di Liga Champions selama beberapa tahun pertama,” kata Fernandes.

“Bagi saya, itu merupakan impian yang terasa sangat jauh. Namun, saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai, meskipun saya hanya pernah bermain satu kali [di babak gugur],” lanjutnya.

Fernandes juga tidak menutup kemungkinan Manchester United mampu melangkah jauh di Liga Champions musim ini. Ia merasa masih memiliki banyak waktu untuk mewujudkan ambisi tersebut.

“Saya masih punya waktu, masih ada banyak tahun tersisa dalam karier saya, setidaknya saya berharap demikian, dan akan ada banyak kesempatan bagi saya untuk mewujudkannya. Jadi, mengapa tidak musim ini saja?” tuturnya.

Pertandingan melawan Sporting CP sekaligus menjadi laga Liga Champions pertama Manchester United bersama pelatih anyar, Mauricio Pochettino.