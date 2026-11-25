JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu Stuttgart pada pertandingan kelima fase League Liga Champions 2026/2027. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Giuseppe Meazza, Kamis (26/11/2026), pukul 03.00 WIB.

Menjelang pertandingan tersebut, Inter Milan dipastikan kehilangan dua pemain penting di lini tengah. Hakan Calhanoglu harus absen akibat cedera paha yang dialaminya saat menghadapi Atalanta. Sementara itu, Piotr Zielinski juga tidak tersedia karena mengalami masalah pada telapak kaki.

Nicolo Barella tentu merasa kehilangan dengan absennya kedua pemain tersebut. Namun, gelandang Inter Milan itu tidak terlalu khawatir karena masih ada pemain lain yang bisa mengisi posisi mereka.

"Setiap absen pasti berdampak, terutama dengan begitu banyak pertandingan dan kompetisi. Kita berada di tahap musim di mana kita sudah memainkan banyak pertandingan. Memiliki lebih banyak rekan satu tim yang tersedia selalu menjadi keuntungan, dan kita akan merindukan mereka yang tidak tersedia," kata Nicolo Barella yang dikutip dari laman resmi Inter Milan, Kamis (26/11/2026).

Barella Waspadai Kekuatan Fisik Stuttgart Gelandang berusia 29 tahun tersebut menilai Stuttgart memiliki karakter permainan yang mengandalkan kekuatan fisik dan intensitas tinggi. Karena itu, Barella meminta rekan-rekannya untuk menampilkan performa terbaik.

"Kita perlu menampilkan performa terbaik karena kita telah melihat kemampuan lawan kita. Mereka adalah tim yang sangat fisik dan bermain dengan intensitas tinggi. Kita harus memberikan semua yang kita miliki, dan kita ingin melakukannya. Dalam 24 jam ke depan, kita akan mencoba memulihkan energi karena kita baru saja bermain dua hari yang lalu," pungkas Nicolo Barella.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Inter Milan perlu mempersiapkan kondisi fisik dengan baik. Apalagi, mereka baru saja menjalani pertandingan dua hari sebelum menghadapi wakil Jerman tersebut.

Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Stuttgart Inter Milan diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain utama untuk menghadapi Stuttgart. Melansir Sports Mole, Lautaro Martinez berpeluang menjadi tumpuan di lini depan Nerazzurri.

Di kubu Stuttgart, Deniz Undav menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai. Penyerang tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan Inter Milan.

Berikut perkiraan susunan pemain kedua tim:

Inter Milan:

J. Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, L. Martinez.

Stuttgart: