JawaPos.com - Kashima Antlers akan menjamu Jeonbuk Hyundai Motors pada pertandingan kelima fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Mercari Stadium, Jepang, Rabu (25/11) pukul 17.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kashima untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen Wilayah Timur.

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Sementara itu, Jeonbuk membutuhkan hasil positif demi memperbaiki posisinya sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

Kashima Antlers memiliki modal cukup kuat untuk menghadapi pertandingan ini.

Dari empat laga yang sudah dimainkan, tim asuhan Toru Oniki berhasil mengumpulkan 10 poin melalui tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka kini menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Produktivitas gol menjadi salah satu keunggulan Kashima. Mereka sudah mencetak 11 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Catatan tersebut memperlihatkan keseimbangan permainan yang cukup baik, baik ketika membangun serangan maupun menjaga pertahanan.

Di sisi lain, Jeonbuk Hyundai Motors datang dengan catatan yang belum sepenuhnya meyakinkan.

Mereka berada di peringkat kedelapan dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan. Jeonbuk mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Produktivitas Jeonbuk juga masih berada di bawah Kashima. Mereka baru mencetak enam gol dan sudah kebobolan lima kali.

Selain itu, performa dalam beberapa pertandingan terakhir belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan.

Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Jeonbuk hanya meraih satu kemenangan.

Meski demikian, Jeonbuk tetap memiliki potensi untuk memberikan perlawanan.

Kemampuan melakukan serangan balik bisa menjadi senjata penting, terutama jika Kashima terlalu banyak menempatkan pemain di area pertahanan lawan.

Kashima diperkirakan akan lebih dominan dalam penguasaan bola. Sementara itu, Jeonbuk kemungkinan memilih bermain lebih disiplin dengan mengandalkan transisi cepat.

Melihat perbandingan performa, produktivitas, serta keuntungan bermain di kandang, Kashima Antlers lebih layak diunggulkan.

Namun, Jeonbuk tetap berpeluang menyulitkan tuan rumah apabila mampu menjaga organisasi pertahanan sepanjang pertandingan.