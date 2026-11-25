JawaPos.com - Ferran Torres menambah koleksi investasinya di sektor properti. Penyerang Barcelona tersebut dikabarkan mengakuisisi gedung yang selama ini menjadi kantor mantan klubnya, Valencia CF.

Seperti dilansir Mundo Deportivo, kantor Valencia berada di Valencia Plaza, tepat di dekat kandang klub, Estadio Mestalla. Ferran disebut membeli bangunan tersebut dengan harga mendekati EUR 7 juta atau sekitar Rp 139,3 miliar.

"Aku ingin bisa jadi bagian Valencia," harap Ferran.

Pemain berjuluk El Tiburon itu memiliki ikatan panjang dengan Valencia. Dia pernah membela klub berjuluk El Che tersebut pada periode 2017–2020. Karier sepak bolanya juga dimulai di sana setelah menimba ilmu di Akademi Valencia.

Valencia Masih Menempati Gedung Gedung yang diakuisisi Ferran memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi. Bangunan tersebut terdiri dari lantai dasar dan lima lantai di atasnya.

Meski kepemilikannya telah berpindah tangan, Valencia masih akan menggunakan gedung tersebut sebagai kantor. Berdasarkan perjanjian sewa, klub tetap menempatinya hingga proses kepindahan ke fasilitas baru di Avenida de las Cortes Valencianas selesai.