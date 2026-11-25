JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) berpeluang menghadirkan wajah baru di lini depan saat menjamu AS Roma di Parc des Princes, Paris, dini hari nanti. Dalam pertandingan yang disiarkan langsung beIN Sports 1 pukul 03.00 WIB itu, PSG dipastikan kehilangan Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia.

Absennya dua pemain sayap tersebut membuat pelatih PSG Luis Enrique hanya memiliki Ousmane Dembele sebagai pemain yang tersisa dari trio DDK. Situasi itu membuka kesempatan bagi Maghnes Akliouche dan Senny Mayulu untuk mulai mendapatkan kepercayaan.

"Ini bisa jadi tantangan dan kesempatan baru agar berkembang lagi," ujar Doue dalam pesannya kepada rekan-rekan setimnya di PSG.

Doue mengalami cedera robek ligamen krusiatum dan diperkirakan baru pulih pada awal 2027. Kehilangannya menjadi pukulan bagi PSG, mengingat kontribusinya di Liga Champions musim ini cukup besar.

Dari empat pertandingan fase League Liga Champions, Doue telah mengoleksi tiga gol dan dua assist. Dembele juga mencatatkan kontribusi yang tak kalah penting dengan tiga gol dan tiga assist. Sementara itu, Kvaratskhelia, yang akrab disapa Kvara, belum membukukan gol maupun assist di kompetisi tersebut.

Luis Enrique Tekankan Kolektivitas Dilansir dari laman Paris Fans, Enrique menegaskan bahwa kekuatan PSG dalam menciptakan gol tidak hanya bergantung pada pemain tertentu. Hal itu juga berlaku ketika mereka menghadapi Il Lupi, julukan AS Roma.

Pelatih asal Spanyol tersebut ingin para pemainnya tetap mengutamakan kerja sama tim. Menurut dia, kontribusi kolektif jauh lebih penting daripada siapa yang mencetak gol atau memberikan assist.

"Pemain kami selalu memikirkan menciptakan gol dan memberi umpan gol. Tapi sebagai sebuah tim, tidak masalah pemain mana yang mencetak gol; yang terpenting melakukan tugas dan mencoba bermain secara kolektif," tutur Lucho, sapaan akrab Enrique.

Dengan absennya Doue dan Kvaratskhelia, laga melawan Roma bisa menjadi kesempatan bagi Enrique untuk menguji variasi komposisi lini serang PSG. Akliouche dan Mayulu berpeluang mengisi posisi sayap untuk mendukung Dembele sebagai ujung tombak serangan.

Di kubu lawan, pelatih AS Roma Gian Piero Gasperini tidak gentar menghadapi PSG yang berstatus juara bertahan. Dia justru memasang target tinggi bagi timnya.

"Dengan ambisi kami yang ingin selalu memenangkan laga-laga kami di musim ini, kami yakin dapat mengalahkannya (PSG)," ujar Gasperini dalam laman resmi UEFA.

Prediksi Susunan Pemain Paris Saint-Germain (4-3-3):

39-Safonov (g); 2-Hakimi, 5-Marquinhos (c), 51-Pacho, 25-Mendes; 87-Neves, 17-Vitinha, 8-Fabian; 11-Akliouche, 10-Dembele, 24-Mayulu

Pelatih: Luis Enrique

AS Roma (3-4-2-1):

99-Svilar (g); 23-Mancini, 5-Ndicka, 22-Hermoso; 20-Molina, 15-De Roon, 4-Cristante (c), 43-Wesley; 18-Soule, 86-Mora; 14-Malen