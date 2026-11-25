JawaPos.com - Pep Guardiola untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka terkait pendekatan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC).

Informasi itu terungkap dalam acara siniar (podcast) bersama legenda sepak bola Brasil Romario di acara Romario TV pada Rabu (25/11).

Pep Guardiola mengatakan sempat dihubungi Paolo Maldini dan Leonardo. Keduanya diketahui bekerja untuk federasi Italia dalam proses pencarian pelatih baru bagi Gli Azzurri.

Pendekatan itu dilakukan setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Federasi Italia lalu mempertimbangkan Pep Guardiola sebagai salah satu kandidat untuk mengisi posisi pelatih kepala.

“Saya merasa malu untuk mengatakan tidak kepada Italia. Negara seperti Italia, melatih tim nasionalnya akan menjadi salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya. Namun, saya menyadari bahwa saya perlu berhenti sejenak,” kata Guardiola kepada Romario.

Guardiola mengungkapkan bahwa situasinya mungkin akan berbeda jika tawaran itu datang dua tahun lebih awal.

Guardiola bahkan mengaku kemungkinan besar akan menerima kesempatan itu jika pendekatan dilakukan pada waktu yang berbeda.

“Jika mereka menghubungi saya dua tahun sebelumnya, mungkin saya akan menerimanya. Namun, ketika Paolo Maldini dan Leonardo yang sangat saya sayangi, menghubungi saya, saat itu saya memang harus berhenti,” ujar Pep Guardiola.

Keputusan Pep Guardiola untuk mengambil jeda tidak terlepas dari perjalanan panjangnya sebagai pelatih.

Selama 18 tahun berkarier di dunia kepelatihan, Guardiola terbiasa menjalani pertandingan setiap tiga hari dengan intensitas tinggi.

Periode terakhirnya bersama Manchester City menjadi salah satu fase paling melelahkan sekaligus tersukses dalam kariernya.

Sejak 2016 hingga 2026, Guardiola mempersembahkan enam gelar Liga Inggris, tiga Piala FA, dan satu trofi Liga Champions untuk klub berjuluk The Citizens.

Setelah meninggalkan Manchester City, Guardiola memutuskan mengambil masa istirahat setidaknya selama satu tahun.

Guardiola merasa membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri setelah menjalani rutinitas sepak bola profesional selama bertahun-tahun.

Meski saat ini memilih beristirahat, Guardiola tidak menutup kemungkinan kembali ke dunia kepelatihan.

Pria berusia 55 tahun itu mengatakan keputusan itu akan bergantung pada keinginan pribadi sekaligus adanya klub atau tim nasional yang menginginkan jasanya.

Menariknya, Guardiola mengungkapkan bahwa dirinya ingin mencoba melatih tim nasional di masa depan.

“Saya tidak tahu di mana nantinya. Namun, jika ada satu tim yang belum pernah saya latih dan ingin saya tangani, itu adalah tim nasional. Itulah langkah berikutnya,” tutur Guardiola.

Nama Pep Guardiola sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Timnas Amerika Serikat (USMNT).

Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer) disebut mempertimbangkan mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu ketika mencari pengganti Mauricio Pochettino.

Belanda dan Inggris juga sempat dikaitkan dengan kemungkinan merekrut Pep Guardiola.

Namun, Belanda saat ini telah menunjuk Xavi Hernandez, sedangkan Inggris masih mempercayakan timnas bersama Thomas Tuchel.

Untuk saat ini, Pep Guardiola mengaku belum memiliki rencana pasti mengenai kapan akan kembali melatih.