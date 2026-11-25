JawaPos.com – Manchester United akan menghadapi Sporting CP dalam lanjutan Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini menjadi momen emosional bagi kapten The Red Devils, Bruno Fernandes, yang akan kembali ke Estadio Jose Alvalade, Lisbon, stadion yang pernah menjadi saksi perjalanan kariernya bersama Sporting pada 2017–2020.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung dini hari nanti pukul 03.00 WIB dan disiarkan langsung melalui beIN Sports 2. Fernandes diperkirakan menjadi salah satu pemain yang paling mendapat perhatian dalam pertemuan kedua tim.

Gelandang asal Portugal itu memiliki kenangan istimewa bersama Sporting. Selama memperkuat klub berjuluk Leoes tersebut, Fernandes berhasil mempersembahkan tiga trofi sebelum melanjutkan karier ke Manchester United.

"Aku sangat bahagia dan bersyukur atas semua yang aku alami di Sporting," ungkap Fernandes.

"Ini adalah klub yang sangat aku cintai, dan aku memiliki gairah yang besar. Ini adalah klub yang akan selalu memiliki tempat di hatiku sampai saat ini," sambungnya.

Fernandes juga dikenal dengan julukan Cebolinha saat masih berada di ruang ganti Sporting. Julukan tersebut sudah melekat sejak kecil karena postur tubuhnya yang relatif kecil.

Musim ini, Fernandes telah mengoleksi dua gol dan satu assist dari empat pertandingan fase liga Liga Champions. Salah satu gol dan assist tersebut dicatatkan ketika menghadapi AS Roma pada awal November lalu.

Fonseca dan Pochettino Jalani Ujian Eropa Pertandingan ini juga menjadi momen penting bagi dua pelatih, Paulo Fonseca dan Mauricio Pochettino. Keduanya akan menjalani pertandingan pertama di kompetisi Eropa bersama klub masing-masing.

Fonseca baru menangani Sporting sejak 4 November. Sementara itu, Pochettino datang ke Manchester United pada 18 November dan langsung menghadapi tekanan untuk memperbaiki performa tim.

Bagi Pochettino, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk merespons kekecewaan suporter setelah Manchester United menelan kekalahan telak 0-4 dari Liverpool di Anfield pada 22 November.

"Ini akan jadi malam yang rumit bagiku," klaim Pochettino, dikutip Manchester Evening News.

Di kubu Sporting, Fonseca juga tidak ingin meremehkan perubahan yang terjadi di Manchester United. Pergantian pelatih dari Michael Carrick kepada Pochettino dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap permainan The Red Devils.

Dikutip dari Mais Futebol, Fonseca tidak menganggap perubahan tersebut sebagai sesuatu yang bisa diabaikan. Sporting tetap perlu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan pendekatan permainan lawan.

Anggaran Transfer Manchester United Terbatas Pochettino juga menghadapi pekerjaan berat untuk mengangkat performa Manchester United. Tantangan tersebut semakin besar karena anggaran belanja pemain pada bursa transfer musim dingin mendatang diperkirakan hanya sekitar GBP 50 juta.

Dengan anggaran tersebut, Manchester United kemungkinan hanya bisa mendatangkan dua pemain, salah satunya melalui skema peminjaman.

Pochettino bahkan mengakui situasi sulit yang sedang dihadapi klub setelah kekalahan dari Liverpool.

"Kami saat ini benar-benar terlibat dalam pertarungan menghindari degradasi setelah dikalahkan Liverpool," keluhnya.

Karena itu, pertandingan melawan Sporting menjadi kesempatan penting bagi Pochettino untuk memperbaiki kepercayaan diri tim sekaligus membuktikan bahwa Manchester United masih mampu bersaing di level Eropa.

Prediksi Susunan Pemain Sporting CP vs Manchester United Sporting diperkirakan menggunakan formasi 3-4-1-2 dengan Rui Silva sebagai penjaga gawang. Sementara itu, Manchester United berpotensi mengandalkan skema 4-2-3-1 dengan Bruno Fernandes bermain di belakang penyerang.

Berikut prediksi susunan pemain kedua tim:

Sporting CP (3-4-1-2): Rui Silva; Quaresma, Felicissimo, Inacio; Catamo, Andersen, Altimira, Araujo; Doumbia; Ioannidis, Suarez.

Pelatih: Paulo Fonseca.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Heaven, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mount; Mbeumo.

Pelatih: Mauricio Pochettino.

Pertandingan akan berlangsung di Estadio Jose Alvalade, Lisbon. Wasit Szymon Marciniak asal Polandia ditunjuk untuk memimpin duel tersebut.

Informasi pertandingan:

Pertandingan: Sporting CP vs Manchester United

Stadion: Estadio Jose Alvalade, Lisbon

Kick-off: 03.00 WIB

Siaran langsung: beIN Sports 2

Wasit: Szymon Marciniak

Relasi Sporting dan Manchester United Dimulai dari Cristiano Ronaldo Hubungan Sporting CP dan Manchester United memiliki sejarah panjang. Salah satu momen penting yang menghubungkan kedua klub adalah transfer Cristiano Ronaldo pada musim panas 2003.

Selain Ronaldo, sejumlah pemain Sporting juga pernah melanjutkan karier bersama Manchester United. Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte menjadi dua nama yang memperkuat hubungan kedua klub dalam beberapa musim terakhir.

Berikut sejumlah pemain yang pernah memperkuat Manchester United setelah berasal dari Sporting CP:

Manuel Ugarte (2024–sekarang)

Statistik di Manchester United: 69 pertandingan, 2 gol.

Bruno Fernandes (2020–sekarang)

Statistik di Manchester United: 341 pertandingan, 113 gol.

Marcos Rojo (2014–2021)

Statistik di Manchester United: 122 pertandingan, 2 gol.

Nani (2007–2015)

Statistik di Manchester United: 230 pertandingan, 41 gol.

Gabriel Heinze (2004–2007)

Statistik di Manchester United: 83 pertandingan, 4 gol.

Cristiano Ronaldo (2003–2009 dan 2021–2022)