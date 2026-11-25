JawaPos.com - Erling Haaland ingin pemain Manchester City kembali kompak seusai ditahan imbang Napoli di pertandingan kelima Liga Champions.

Laga yang berakhir dengan skor imbang 2-2 tersebut dimainkan di Etihad Stadium, Rabu (25/11).

Setelah Rayan Cherki mencetak gol penyama kedudukan, Manchester City melakukan segala cara untuk mencetak gol lagi. Namun, Erling Haaland merasa timnya tidak mampu menyerang dengan baik.

"Kami gagal mencetak gol di akhir pertandingan. Kami mencoba untuk menekan, tetapi kami tidak mampu. Itu tidak cukup baik. Kami tidak mampu mengontrol dan menyerang permainan," kata Erling Haaland kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (24/11).

Sang kapten mengakui bahwa Manchester City sedang berada dalam masa sulit. Sebab, timnya itu hanya meraih satu kemenangan dari lima laga di semua kompetisi.

"Sepak bola itu mudah sekaligus sulit. Ketika Anda memenangkan pertandingan, semuanya terasa mudah, dan kami tahu persis apa yang harus dilakukan," tutur Haaland.

"Ketika Anda tidak menang, Anda mulai mempertanyakan segalanya. Hal yang ideal adalah tidak berpikir, tetapi di saat-saat seperti ini, cukup sulit," ujar Haaland.

Kini, Haaland menginginkan agar para pemain kembali berkumpul dan membangun kekompakan.

Penyerang timnas Norwegia tersebut juga mengharapkan para pemain mengeluarkan kualitas terbaiknya di laga-laga berikutnya.

"Kami memiliki begitu banyak kualitas, jadi ini tentang mengeluarkan kualitas dari setiap pemain. Kami harus berkumpul kembali, harus tetap positif, dan mengerahkan semua energi di lapangan, dan mencoba untuk melakukan ini," ucap Erling Haaland.