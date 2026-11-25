JawaPos.com - Gamba Osaka memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan saat menjamu Port FC pada lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.

Meski demikian, wakil Thailand tersebut tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama dengan kekuatan lini serangnya yang cukup produktif.

Pertandingan Gamba Osaka vs Port FC akan berlangsung di Panasonic Stadium Suita, Jepang, Rabu (25/11) pukul 17.00 WIB.

Duel ini merupakan bagian dari pekan kelima fase liga wilayah Timur AFC Champions League Elite 2026/2027.

Gamba Osaka datang dengan modal cukup baik di kompetisi Asia.

Hingga memasuki pertandingan kelima, klub asal Jepang tersebut belum terkalahkan dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Mereka mengoleksi delapan poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara wilayah Timur.

Produktivitas Gamba Osaka juga menjadi salah satu modal penting. Mereka sudah mencetak 11 gol dan hanya kebobolan enam kali dari empat pertandingan.

Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan yang cukup baik, baik ketika membangun serangan maupun menjaga pertahanan.

Di sisi lain, Port FC datang dengan catatan yang kurang meyakinkan di AFC Champions League Elite musim ini.

Wakil Thailand tersebut baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan, hasil satu kemenangan dan tiga kekalahan. Mereka kini berada di peringkat ke-13 klasemen wilayah Timur.

Masalah terbesar Port FC terlihat pada sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan 14 gol, meskipun mampu mencetak sembilan gol.

Dalam pertandingan nanti, Gamba Osaka diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dan mencoba mengendalikan tempo sejak awal.

Keuntungan bermain di Panasonic Stadium Suita juga bisa membantu mereka tampil lebih percaya diri.

Sementara itu, Port FC kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat untuk memanfaatkan ruang di lini belakang Gamba Osaka.

Jika mampu menjaga organisasi pertahanan, tim tamu berpeluang memberikan kesulitan kepada tuan rumah.

Melihat perbandingan performa, produktivitas gol, serta keuntungan bermain di kandang, Gamba Osaka lebih layak diunggulkan.

Port FC tetap memiliki peluang mencetak gol, tetapi kelemahan di sektor pertahanan bisa menjadi faktor pembeda.