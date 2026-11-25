JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Al Nassr mengalahkan wakil Qatar, Al Sadd dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung pada Rabu (25/11) di Alawwal Park itu berakhir dengan skor 2-1.

Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Al Nassr saat pertandingan baru berjalan 11 menit.

Ronaldo sukses mengeksekusi tendangan penalti ke sudut bawah gawang Al Sadd setelah gelandang Mohamed Camara melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti.

Gol itu menjadi gol ke-185 Ronaldo lewat titik penalti sepanjang kariernya. Pencapaian itu terasa istimewa bagi pemain berusia 41 tahun itu.

Pasalnya, Ronaldo sebelumnya gagal menjalankan tugas sebagai algojo penalti saat Al Nassr kalah 1-3 dari Al Ahli di kompetisi Saudi Pro League, empat hari sebelumnya.

Namun, keunggulan Al Nassr tidak bertahan lama. Al Sadd berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat gol Mohammed Waad. Skor 1-1 membuat pertandingan kembali berjalan sengit.

Ronaldo sebenarnya sempat mencetak gol keduanya untuk membawa Al Nassr kembali unggul sebelum jeda.

Namun, gol itu dianulir setelah hasil pemeriksaan VAR menunjukkan Ronaldo berada dalam posisi offside dalam proses terjadinya gol.

Situasi Al Sadd semakin sulit menjelang akhir babak pertama.

Mohammed Waad yang sebelumnya mencetak gol penyeimbang harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung akibat melakukan tekel berbahaya.

Keputusan itu membuat Al Sadd harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain sejak masa tambahan waktu babak pertama.

Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Al Nassr akhirnya kembali memimpin pada awal babak kedua.

Joao Felix mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah sekaligus memastikan pertandingan berakhir dengan skor 2-1.

Kemenangan itu turut membawa Al Nassr naik ke peringkat kelima klasemen wilayah Barat AFC Champions League Elite.

Kompetisi itu menggunakan dua klasemen regional yang masing-masing dihuni 16 tim.

Delapan tim terbaik dari setiap wilayah berhak melaju ke babak 16 besar.

Dengan tambahan tiga poin, Al Nassr menjaga peluang untuk melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi antarklub tertinggi di Asia.

Saat ini, Ronaldo hanya membutuhkan 13 gol lagi untuk mencapai tonggak seribu gol sepanjang kariernya.

Namun, dari total 987 gol yang diklaim, terdapat satu gol yang masih menjadi perdebatan.

Gol itu terjadi saat Al Nassr menghadapi Al Faisaly pada 23 Oktober.