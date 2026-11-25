JawaPos.com - Melbourne Victory berpeluang meraih kemenangan saat menjamu The Cong Viettel FC pada matchday kelima Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion GMHBA, Geelong, Australia, Rabu (25/11) pukul 14.45 WIB.

Tiga poin menjadi target penting bagi Melbourne Victory untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar.

Sementara itu, Viettel datang dengan tekanan lebih besar karena belum meraih kemenangan sepanjang fase grup musim ini.

Melbourne Victory saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup E dengan koleksi empat poin dari empat pertandingan. Mereka tertinggal dua angka dari FC Seoul yang berada di posisi kedua.

Kemenangan atas Viettel akan membuka peluang bagi wakil Australia tersebut untuk terus bersaing memperebutkan tiket ke fase gugur.

Meski demikian, performa Melbourne Victory dalam beberapa pertandingan terakhir belum sepenuhnya meyakinkan.

Tim asuhan Arthur Diles belum meraih kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Namun, Melbourne Victory masih memiliki modal positif ketika bermain di kandang. Mereka pernah mengalahkan FC Seoul dengan skor telak 3-0 pada pertandingan sebelumnya di ACL Two.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Melbourne Victory tetap memiliki kemampuan untuk merepotkan lawan, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, The Cong Viettel FC menghadapi situasi yang lebih sulit. Wakil Vietnam tersebut baru mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan dan menempati posisi terbawah klasemen Grup E.

Masalah terbesar Viettel terlihat pada lini pertahanan. Mereka sudah kebobolan 10 gol dan baru mencetak satu gol sepanjang fase grup.

Dua kekalahan dari FC Seoul dengan skor 0-5 dan 0-3 menjadi gambaran kesulitan mereka menghadapi lawan dengan kualitas serangan lebih baik.

Meski begitu, Melbourne Victory tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.

Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Vietnam, September lalu. Clarismario Santos mencetak gol untuk Melbourne Victory sebelum Ribamar menyamakan kedudukan empat menit kemudian.

Pada pertandingan nanti, Clarismario Santos diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain penting bagi tuan rumah.

Dia sudah mengoleksi dua gol di ACL Two. Selain itu, Denis Genreau juga bisa menjadi pembeda melalui kontribusinya dalam membangun serangan.

Viettel kemungkinan akan bermain lebih bertahan sambil mengandalkan kecepatan Ribamar untuk melancarkan serangan balik.

Namun, rapuhnya pertahanan mereka bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Melbourne Victory.