JawaPos.com - Rayan Cherki tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya meski berhasil menyelamatkan Manchester City dari kekalahan saat menghadapi Napoli.

Golnya pada menit-menit akhir memastikan The Citizens bermain imbang 2-2 di Etihad Stadium, Rabu (25/11). Namun, hasil itu belum cukup memuaskan bagi pemain asal Prancis itu.

Hasil di Liga Champions itu memperpanjang catatan kurang memuaskan Manchester City.

Pasalnya, tim asuhan Enzo Maresca itu baru meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Dalam laga melawan Napoli, Manchester City lebih dulu tertinggal setelah Rasmus Hojlund membawa Napoli unggul 1-0. Namun, Ayyoub Bouaddi berhasil menyamakan kedudukan.

Manchester City sempat kembali berada dalam situasi sulit setelah Napoli berbalik unggul 2-1 lewat gol voli Noa Lang pada menit ke-76.

Gol itu membuat tuan rumah terancam menelan kekalahan kedua di kompetisi Liga Champions musim ini.

Ketika pertandingan memasuki menit ke-86, Rayan Cherki muncul sebagai penyelamat Manchester City.

Pemain asal Prancis itu melakukan aksi individu dengan melewati sejumlah pemain lawan sebelum memasuki kotak penalti dan melepaskan tembakan mendatar ke sudut dekat gawang.

Gol itu bahkan membuat Cherki dinobatkan sebagai Player of the Match.

Meskipun demikian, penghargaan gol penyelamat itu tidak membuat Cherki merasa puas. Cherki justru menyoroti kegagalan timnya mengamankan tiga poin.

“Saya tidak peduli dengan gol saya. Saya ingin memenangkan pertandingan,” kata Cherki kepada TNT Sports.

Cherki menilai Manchester City sebenarnya sudah bermain cukup baik. Namun, timnya dinilai belum menunjukkan energi yang cukup.

“Hari ini, kami bermain bagus, tetapi saya rasa tidak mengerahkan banyak energi. Kami harus melakukan lebih banyak. Kami seharusnya memenangkan pertandingan ini hari ini,” ujar Rayan Cherki.

Kekecewaan Rayan Cherki tidak terlepas dari performa Manchester City dalam beberapa pertandingan terakhir.

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Catatan tanpa kemenangan Manchester City di Premier League bahkan telah mencapai empat pertandingan dari 11 laga terakhir.

Situasi itu membuat hasil imbang melawan Napoli terasa semakin mengecewakan.

Cherki mengaku timnya sudah berusaha memberikan kemampuan terbaik di lapangan, tetapi hasil pertandingan belum sesuai harapan.

“Kami mencoba memberikan segalanya di lapangan. Terkadang pertandingan tidak berjalan seperti yang diinginkan dan hari ini seperti pertandingan terakhir, dua atau tiga pertandingan terakhir. Kami harus bekerja lebih keras dan kembali meraih kemenangan, itu saja,” lanjut Rayan Cherki.

Ketika ditanya mengenai posisi bermain yang paling sesuai dengan kemampuannya, Cherki kembali menegaskan bahwa kemenangan tim menjadi prioritas utama.

“Saya tidak peduli di posisi mana saya bermain. Saya hanya ingin memenangkan pertandingan,” tegas Rayan Cherki.

Hasil imbang itu membuat Manchester City menempati peringkat keenam klasemen sementara fase liga Liga Champions.

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Namun, posisi mereka masih berpotensi turun dan keluar dari delapan besar, bergantung pada hasil pertandingan lainnya pada Kamis (26/11).

Delapan tim teratas pada akhir fase liga berhak mendapatkan tiket otomatis ke babak 16 besar.

Sementara itu, tim yang finis di luar posisi itu harus melalui babak playoff untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi.

Sementara itu, sang pelatih Enzo Maresca tetap melihat sejumlah hal positif dari pertandingan melawan Napoli.

Dia menilai Manchester City tidak memberikan banyak peluang kepada lawan. Meskipun demikian, efektivitas Napoli dalam memanfaatkan kesempatan menjadi persoalan tersendiri.

“Kami selalu mengincar tiga poin. Namun, kami sudah beberapa kali mengatakan bahwa ketika tidak mampu menang, penting untuk tidak kalah. Kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan," papar Enzo Maresca.

"Masalahnya, saat ini mereka sangat klinis. Hampir setiap kali kami memberikan peluang, mereka mampu memanfaatkannya,” kata Maresca.

Sejak Maresca menggantikan Pep Guardiola, Manchester City masih kesulitan menemukan konsistensi.

Manchester City bahkan sudah tertinggal enam poin dari Arsenal yang memimpin puncak klasemen Premier League.

Situasi itu membuat Cherki menegaskan bahwa timnya akan berusaha memenangkan pertandingan melawan Arsenal di London pada Minggu (29/11).

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