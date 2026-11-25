JawaPos.com-Paris Saint-Germain (PSG) menjamu AS Roma di pertandingan kelima Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Parc des Princes, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kekuatan lini depan PSG sedikit berkurang karena cedera ACL yang diderita Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue. Menyikapi kondisi timnya yang sedang pincang, Achraf Hakimi mengaku tak khawatir karena kekuatan PSG terletak pada permainan kolektif bukan individu pemainnya.

"Memang benar mereka adalah pemain penting bagi kami, yang telah membantu kami memenangkan dua Liga Champions terakhir. Tetapi saya pikir kekuatan tim kami terletak pada semangat kolektif kami – itulah yang telah dibangun oleh manajer. Kita perlu kuat secara mental, kita memiliki skuad yang luar biasa. Pola pikir kita adalah untuk memenangkan setiap pertandingan dan melangkah sejauh mungkin di setiap kompetisi. Kita harus siap menghadapi tantangan, dan saya pikir kita siap. Pemain mana pun yang turun ke lapangan akan memberikan yang terbaik untuk Paris Saint-Germain. Bersama-sama, kita akan mencapai sesuatu yang istimewa," kata Achraf Hakimi yang dikutip laman resmi PSG, Rabu (25/11/2026).

Bek 28 tahun tersebut juga menilai AS Roma sedang dalam performa yang bagus dengan 12 laga tidak pernah kalah. Meskipun demikian, Hakimi sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan tim lawan.

"Mereka sedang dalam performa bagus, terutama di Serie A. Kami tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Sekarang terserah kami untuk bermain seperti biasanya untuk meraih tiga poin itu," ujar Hakimi.

Di laga nanti, Hakimi akan berduel dengan Wesley yang merupakan bek kanan. Pemain timnas Maroko tersebut melihat lawannya itu sangat baik dalam menyerang.

"Menurut saya, dia adalah pemain menyerang yang kuat dan suka maju ke depan. Saya rasa gaya permainan Roma memungkinkannya untuk maju ke depan," pungkas Achraf Hakimi.

Prediksi susunan pemain PSG vs AS Roma

Achraf Hakimi menjadi salah satu pemain penting di lini belakang PSG. Melansir Sports Mole, PSG juga mengandalkan ketajaman Ousmane Dembele.

Sementara AS Roma, juga memiliki Wesley di lini belakangnya. Di lini depan, Donyell Malen akan menunjukkan ketajamannya.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembele, Mayulu