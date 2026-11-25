JawaPos.com - Pelatih Barcelona Hansi Flick mengatakan dirinya tak risau tim asuhannya harus tanpa pemain bintang Lamine Yamal menghadapi Sabah pada pertandingan fase liga Liga Champions di Stadion Olimpiade Baku, Baku, Rabu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Flick menjelaskan bahwa Yamal sengaja tidak dibawa ke Azerbaijan dan tetap tinggal di Barcelona sebagai langkah pencegahan karena mengalami nyeri pada pergelangan kakinya.

"Kami pernah bermain tanpa dia dan kami tahu apa yang harus dilakukan meskipun dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami," ujar Flick.

Pelatih berkebangsaan Jerman tersebut mengungkapkan bahwa keputusan meninggalkan pemain muda itu diambil setelah tim medis memeriksa kondisinya.

Selain membahas absennya Yamal, Flick turut memberikan pembaruan mengenai kondisi bek tengah Pau Cubarsi yang sempat mengalami masalah ringan usai jeda internasional.

"Dia tidak mengalami cedera serius. Jika kami bisa mengatasi pertandingan ini tanpa dia, itu bagus, tetapi jika kami membutuhkan, dia siap bermain," ucap mantan pelatih tim nasional Jerman tersebut.

Menghadapi juara Liga Azerbaijan Sabah FC yang untuk pertama kalinya bertemu Barcelona, Flick mengingatkan anak-anak asuhnya agar tetap fokus dan menunjukkan sikap yang tepat sejak awal laga.

"Mereka adalah tim yang suka bermain sepak bola, memiliki arah permainan yang jelas, dan tidak kenal takut. Ini adalah Liga Champions dan kami menghormati semua lawan kami, itu hal yang paling penting," ujar Flick.

Flick juga membuka peluang melakukan rotasi pemain mengingat Barcelona masih menyisakan delapan pertandingan hingga akhir tahun sehingga pembagian menit bermain menjadi krusial.