JawaPos.com - Como mengalahkan AEK Athena, sedangkan Porto membungkam Feyenoord pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions, Selasa (24/11) waktu setempat.

Klub Italia Como berhasil mengalahkan perwakilan Yunani AEK dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan Liga Champions di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, demikian catatan UEFA dilansir dari Antara.

Kemenangan bagi Como hadir berkat gol yang dicetak gelandang asal Spanyol Luis Milla setelah upayanya berhasil membobol gawang AEK pada menit 57.

Hasil tersebut membuat Como kini naik ke peringkat ketiga klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 12 poin dari lima pertandingan, sedangkan AEK menempati posisi 31 dengan tiga poin.

Sementara itu, klub Portugal Porto mendapatkan kemenangan dengan skor tipis 1-0 ketika bertandang ke markas wakil Belanda Feyenoord di Stadion De Kuip, Rotterdam, Selasa (24/11) waktu setempat.

Porto memastikan kemenangan atas Feyenoord berkat gol bunuh diri dari gelandang tim tuan rumah Oussama Targhalline setelah gagal melakukan sapuan dengan baik.

Kemenangan membuat Porto naik ke peringkat 20 klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan enam poin dari lima laga, unggul tiga poin dari Feyenoord di posisi 32.

Hasil pertandingan fase liga Liga Champions, Selasa (24/11) waktu setempat: Galatasaray 1 - 0 Aston Villa

Bodo/Glimt 1 - 0 LASK

Feyenoord 0 - 1 Porto

Arsenal 1 - 1 Borussia Dortmund

Slovan Bratislava 0 - 2 Real Betis

Real Madrid 5 - 1 PSV

RB Leipzig 3 - 1 Lens

Como 1 - 0 AEK

Manchester City 2 - 2 Napoli.

Jadwal lanjutan pertandingan fase liga Liga Champions, Rabu (25/11) waktu setempat: (26/11/2026) Slavia Praha vs Villarreal 00.45 WIB

(26/11/2026) Sabah vs Barcelona 00.45 WIB

(26/11/2026) PSG vs AS Roma 03.00 WIB

(26/11/2026) Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce 03.00 WIB

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