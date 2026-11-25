JawaPos.com - Jude Bellingham memberi pujian khusus kepada Jose Mourinho setelah tampil apik bersama Real Madrid.

Jude Bellingham mencetak gol indah saat Real Madrid menang 5-1 atas PSV Eindhoven di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (25/11).

Hasil itu sekaligus memperpanjang catatan sempurna Real Madrid di fase liga Liga Champions musim ini.

Real Madrid sempat mengalami kesulitan pada babak pertama setelah tertinggal 0-1. Namun, perubahan yang dilakukan Mourinho saat jeda membawa dampak besar terhadap permainan tuan rumah.

Jose Mourinho melakukan tiga pergantian pemain, termasuk memasukkan Jude Bellingham.

Keputusan itu terbukti tepat karena Real Madrid mampu meningkatkan intensitas permainan dan mendominasi jalannya pertandingan pada babak kedua.

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Kylian Mbappe berhasil mencetak dua gol, sedangkan Vinicius Junior turut menyumbangkan gol pertamanya di Liga Champions musim ini.

Bellingham juga mencatatkan namanya di papan skor lewat gol spektakuler pada menit ke-60.

Dalam prosesnya, Jude Bellingham lebih dahulu mengangkat bola menggunakan kaki kiri.

Bellingham lalu menjaga bola tetap berada di udara dengan kaki kanan sebelum melepaskan tendangan menggunakan bagian luar kaki yang sama.

Bola melengkung menuju sudut jauh gawang dan tidak mampu dijangkau penjaga gawang PSV Eindhoven. Itu menjadi gol keempatnya dalam lima pertandingan terakhir di level klub.

Saat ditanya mengenai peningkatan performanya, Bellingham secara tegas menyebut bahwa Mourinho yang berperan besar.

Bellingham mengaku menikmati permainannya saat ini dan merasa mendapatkan dukungan penuh dari pelatih, staf kepelatihan, serta rekan-rekan setimnya.

“Saya sangat menikmati sepak bola. Saya menyukai pelatih, stafnya, dan rekan-rekan setim saya banyak membantu. Itulah alasan saya bermain dengan baik karena saya mendapatkan banyak bantuan,” ujar Bellingham dikutip dari ESPN.

Bellingham juga menjelaskan bahwa kebebasan bermain menjadi salah satu faktor yang membuatnya semakin nyaman di lapangan.

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Bellingham merasa bisa menjalankan berbagai peran, mulai dari membantu membangun serangan dari lini tengah hingga bergerak lebih dekat ke kotak penalti untuk menyelesaikan peluang.

“Saya tidak tahu apakah ini karena saya bermain sebagai nomor 10 atau karena mendapatkan kebebasan. Kebebasan untuk bergerak, turun lebih dalam, membantu membangun serangan, dan bermain lebih tinggi untuk menyelesaikan peluang,” jelas dia.

Menurut Bellingham, Mourinho telah memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Kondisi itu membuatnya merasa bahagia dan mampu menunjukkan permainan terbaik.

“Menurut saya, Mourinho telah memberikan banyak kepercayaan diri kepada saya. Itulah sebabnya saya bermain dengan baik, karena saya merasa bahagia,” ungkap dia.

Sementara itu, Jose Mourinho menilai kemenangan Real Madrid atas PSV tidak terlepas dari perubahan mentalitas para pemain setelah jeda.

Mourinho mengaku timnya tampil kurang maksimal pada babak pertama, terutama dalam melakukan tekanan dan memenangkan duel.

“Babak kedua merupakan persoalan mentalitas. Kami melakukan perubahan, dan Jude adalah pemain yang berbeda. Dia memberikan sesuatu yang tidak kami miliki pada babak pertama,” kata Mourinho kepada Movistar.

Pelatih asal Portugal itu menyebut para pemain mengalami perubahan sikap setelah jeda pertandingan.

Menurut dia, Real Madrid tidak mampu menemukan ritme permainan, melakukan tekanan dengan baik, maupun memenangkan duel sepanjang babak pertama.

Mourinho juga enggan mengungkapkan secara terperinci pembicaraan yang berlangsung di ruang ganti ketika jeda.

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“Ruang ganti seperti Las Vegas. Apa yang terjadi di Las Vegas, tetap berada di Las Vegas. Kami berbicara. Kami berteman, dan kami berbicara,” ucap dia.

Kemenangan atas PSV membuat Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen fase liga Liga Champions dengan koleksi 15 poin.

Real Madrid berhasil menyapu bersih lima pertandingan pertama dengan kemenangan. Sebelumnya, Los Blancos lebih dulu mengalahkan Inter Milan, AS Roma, RB Leipzig, dan AEK Athens.

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Real Madrid selanjutnya kembali bertanding di La Liga dengan menjamu Alaves di Santiago Bernabeu pada 29 November.