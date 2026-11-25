JawaPos.com - Arsenal harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Borussia Dortmund dalam laga kelima Liga Champions 2026/2027 di Stadion Emirates, Rabu (25/11). Pelatih Arsenal Mikel Arteta menyebut timnya gagal memaksimalkan peluang meski The Gunners melepaskan lebih banyak tembakan sepanjang pertandingan.

Arsenal sebenarnya membuka keunggulan lebih dulu lewat Viktor Gyokeres pada menit ke-10. Penyerang asal Swedia itu berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1-0 atas Borussia Dortmund.

Namun, keunggulan Arsenal tidak bertahan hingga pertandingan berakhir. Dortmund berhasil menyamakan kedudukan lewat Maximilian Beier pada babak kedua. Setelah kebobolan, Arsenal berusaha kembali mengambil kendali pertandingan.

Viktor Gyokeres mendapat kesempatan emas untuk membawa Arsenal kembali unggul. Namun, sundulannya justru melebar. Berdasarkan statistik yang dilansir dari ESPN, Arsenal menghasilkan 30 tembakan, tetapi hanya empat di antaranya yang mengarah tepat ke gawang.

Usai pertandingan, Mikel Arteta mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama saat menghadapi Borussia Dortmund yang sedang memimpin klasemen Bundesliga. “Itu merupakan penampilan yang luar biasa. Cara kami bermain dengan mempertimbangkan kualitas lawan, merupakan sesuatu yang membuat saya sangat, sangat puas karena hampir tidak ada lagi yang bisa saya tuntut dari tim,” ujar Arteta.

Namun, Mikel Ateta menilai Arsenal seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik setelah menciptakan begitu banyak peluang. “Jelas, perasaannya adalah kami seharusnya mendapatkan hasil yang jauh lebih baik ketika menampilkan performa seperti itu dan menciptakan begitu banyak peluang,” kata Arteta.

Arteta juga menyoroti faktor keberuntungan dan penyelesaian akhir yang menjadi penyebab Arsenal gagal mencetak lebih banyak gol. “Ada unsur keberuntungan dan ada unsur dari kami sendiri yang harus menyelesaikan peluang dengan lebih baik,” ungkap Arteta.

“Tidak diragukan lagi betapa unggulnya kami, betapa dominannya kami, dan seberapa besar ancaman yang kami berikan. Pertandingan ini menyenangkan untuk ditonton, tetapi sungguh sulit dipercaya bahwa terkadang bola tidak berakhir di dalam gawang,” lanjut Arteta.

Pelatih berusia 44 tahun itu bahkan mempertanyakan alasan timnya gagal memaksimalkan peluang. “Saya tidak tahu apakah ini masalah mentalitas kami. Seperti yang saya katakan, ada unsur keberuntungan. Bagaimana mungkin beberapa peluang itu tidak berakhir menjadi gol?” tuturnya.

Hasil imbang itu memperpanjang catatan tidak terkalahkan Arsenal di Liga Champions menjadi 20 pertandingan. Namun, Arsenal juga harus kehilangan rekor 12 kemenangan kandang beruntun pada fase liga Liga Champions.