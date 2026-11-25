FA Cabut Sanksi Larangan Bermain Leny Yoro Usai Dikartu Merah Saat Lawan Liverpool
Leny Yoro. (Dok. Instagram/@lenyyoro)
JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) secara resmi mencabut sanksi larangan bermain satu pertandingan milik bek Manchester United Leny Yoro, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, keputusan tersebut diambil setelah klaim Manchester United atas pengusiran yang keliru (wrongful dismissal) dikabulkan oleh komisi terkait.
"Sanksi larangan satu pertandingan Leny Yoro telah dicabut menyusul keberhasilan klaim atas pengusiran yang keliru (wrongful dismissal)," tulis pernyataan resmi FA.
Sebelumnya, pemain bertahan asal Prancis tersebut diganjar kartu merah pada pertandingan Liga Inggris melawan Liverpool, Minggu (22/11).
Dalam laga tersebut, wasit mengusir Yoro karena dianggap menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas (denying an obvious goalscoring opportunity).
"Pemain Manchester United tersebut diusir keluar lapangan karena menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas saat pertandingan Liga Inggris melawan Liverpool pada Minggu 22 November," lanjut pernyataan FA.
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Pihak FA menambahkan bahwa alasan tertulis dari Komisi Regulasi Independen atas keputusan pembatalan sanksi tersebut akan dipublikasikan pada waktunya.
Dengan dicabutnya hukuman tersebut, Leny Yoro kini dapat kembali diturunkan untuk memperkuat skuad Setan Merah yang kini tengah dalam situasi sulit.
Ia dipastikan tersedia saat Manchester United menjamu Brentford pada pekan ke-12 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu (28/11) siang waktu setempat.
Pada musim 2026/2027 ini, bek berusia 21 tahun tersebut tercatat telah tampil sebanyak 12 kali untuk Manchester United di semua kompetisi dengan total 795 menit bermain.
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