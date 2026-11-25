JawaPos.com - Pelatih Liverpool Andoni Iraola menilai Club Brugge berpotensi menyulitkan timnya ketika kedua tim bertemu pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions di Stadion Jan Breydel, Bruges, Belgia, Rabu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Iraola mengatakan Club Brugge merupakan tim yang sangat menarik, penuh energi, dan memiliki tekanan agresif terhadap lawan.

"Saya pikir kami harus berada di level yang sangat, sangat bagus, jika tidak, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Mereka memiliki pemain yang bisa membuat perbedaan," ujar Iraola.

Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut mengaku menikmati proses analisis permainan tim asal Belgia tersebut meski biasanya analisis pertandingan terasa membosankan.

Iraola menyoroti catatan impresif Club Brugge yang tengah berada dalam tren positif dengan mengemas 10 kemenangan dan satu hasil imbang dalam 11 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, termasuk saat meraih hasil apik melawan Inter Milan dan laga tandang kontra PSV Eindhoven.

"Tentu saja kami juga memiliki pemain pembeda, tetapi saya memperkirakan pertandingan akan berjalan cukup terbuka karena mereka agresif dan kami juga agresif, sama-sama ingin melakukan tekanan," kata mantan pelatih Bournemouth tersebut.

Ia memprediksi laga nanti akan banyak menyisakan ruang terbuka sehingga duel satu lawan satu antarpemain di lapangan bakal menjadi faktor penentu hasil akhir pertandingan.

"Dari luar, ini akan menjadi pertandingan yang menarik karena mempertemukan dua tim yang sama-sama ingin menyerang dan mengejar kemenangan. Namun bagi para pemain, laga ini akan sangat menuntut dari segi fisik dan level performa," ucap Iraola.