JawaPos.com - Pemain Liverpool FC Florian Wirtz mengungkapkan nasihat yang diberikan Jurgen Klopp kepadanya, yang menurutnya turut membantunya menemukan performa terbaik belakangan ini bersama klub dan tim nasional, dikutip dari ANTARA.

"Dia sering mengatakan betapa dia menikmati waktunya di sini, dan bagaimana orang-orang di sini pun mencintainya. Dia berusaha memberikan saran agar saya bisa meraih kesuksesan di sini, karena dia sudah membuktikan bagaimana caranya. Sangat bermanfaat karena dia tahu banyak tentang klub ini serta banyak orang di sini, sehingga dia bisa memberikan masukan yang berharga," kata Wirtz, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu.

Wirtz tercatat mencetak tujuh gol dan enam assist dalam 15 laga bersama Liverpool dan tim nasional Jerman setelah dirinya dilatih oleh Klopp sejak jeda internasional bulan September-Oktober.

Catatan itu termasuk gol dan assist secara "back-to-back" di Liga Inggris musim ini ketika Liverpool mengalahkan Crystal Palace 3-1 dan Manchester United 4-0.

Selain itu, pemain bintang yang mengantarkan Bayer Leverkusen juara Liga Jerman tersebut juga tak pernah absen mencetak gol pada jeda internasional bulan ini ketika negaranya berhadapan dengan Serbia dan Belanda. Dalam laga itu, ia total mencetak tiga gol untuk mengantarkan negaranya meraih dua kemenangan.

"Biasanya berupa hal-hal kecil yang lebih bersifat pribadi. Dia selalu berbicara positif tentang klub ini, wilayah ini, dan orang-orang di sini. Mendengar pendapat dari seseorang yang telah lama merasakan pengalaman tersebut tentu sangat membantu. Ini topik yang menyenangkan untuk dibahas," ucap Wirtz saat ditanya secara spesifik apa nasihat yang diberikan Klopp kepadanya.

Klopp yang menjalani musim-musim sukses bersama Liverpool dengan memenangkan banyak gelar, termasuk Liga Inggris dan Liga Champions, dinilai banyak pihak berjasa mengembalikan penampilan pesepak bola yang pernah menjadi pemain terbaik Bundesliga atau Liga Jerman tersebut.

"Ya, tentu saja. Kami selalu membahas Liverpool kapan pun ada waktu untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Dia menjalani masa-masa yang luar biasa di sini; dia adalah pelatih yang menghabiskan waktu terlama dalam kariernya di klub ini," ucap Wirtz yang mengaku dirinya cukup sering membahas soal Liverpool bersama Klopp di sela-sela waktu menjalani pemusatan latihan di timnas Jerman.

Lebih lanjut, Wirtz mengaku rahasia penampilan apiknya akhir-akhir ini juga karena Andoni Iraola yang menjadi pelatih kepala Liverpool saat ini.

Ia mengatakan pelatih asal Spanyol itu berhasil mengembalikan penampilannya seperti dua tahun lalu ketika memainkan musim terakhirnya bersama Leverkusen yang diakhiri dengan koleksi 16 gol dan 14 assist.

Total kontribusi golnya itu sekaligus menutup musim mengesankan bersama Leverkusen dengan catatan 57 gol dan 65 assist dari 197 penampilan di semua kompetisi selama enam musim.

"Saya sangat menikmati bermain di bawah asuhannya. Menurut saya, dia adalah pelatih yang sangat hebat; hal itu telah ia tunjukkan sepanjang kariernya sebagai manajer. Dia membawa saya kembali ke posisi seperti dua tahun lalu, saat saya mampu menampilkan permainan sepak bola yang sangat baik," kata Wirtz.