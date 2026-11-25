JawaPos.com - Real Madrid bangkit dari ketertinggalan dan balik menghantam PSV dengan skor 5-1 pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Selasa waktu setempat.

Kemenangan Madrid hadir berkat gol Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (2) dan Vinicius Junior, sedangkan PSV sempat unggul terlebih dahulu melalui Ivan Perisic, demikian catatan UEFA.

Hasil itu membuat Madrid naik ke peringkat pertama klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 15 poin dari lima laga, unggul tiga poin dari PSG di tempat kedua.

Baca Juga:Thibaut Courtois Resmi Perpanjang Kontrak 2 Tahun dengan Real Madrid

Di sisi lain, kekalahan membuat PSV turun ke posisi ke-28 klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan empat poin dari lima pertandingan.

PSV menciptakan peluang terlebih dahulu melalui upaya yang dilakukan penggawa muda Ruben van Bommel, namun tendangannya masih melenceng tipis dari gawang Madrid.

Madrid berbalik memberikan ancaman mellaui tendangan yang dilepaskan Vinicius Junior, namun upaya yang dia lakukan masih membentur tiang kanan gawang PSV.

PSV berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-32 setelah eksekusi tendangan penalti Ivan Perisic berhasil membobol gawang Madrid yang dijaga Thibaut Courtois sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Pada sisa waktu babak pertama, Madrid berusaha untuk mencari gol penyeimbang, namun hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Madrid langsung berupaya menyamakan kedudukan dan membuahkan hasil pada menit 50 lewat tembakan Federico Valverde setelah menerima umpan dari Arda Guler dan skor kembali sama kuat 1-1.

Madrid dapat membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit 61 berkat penyelesaian akhir yang luar biasa Jude Bellingham berhasil membobol gawang dari PSV.

Los Blancos sukses menambah keunggulan hanya berselang tiga menit setelah umpan dari Arda Guler dapat disambut tendangan Kylian Mbappe dan membuat skor berubah menjadi 3-1 pada menit 64.

Mbappe berhasil mencetak gol keduanya pada pertandingan itu setelah kali ini dapat memaksimalkan umpan Brahim Diaz pada menit 84 sehingga skor berubah menjadi 4-1.

Baca Juga:Rafael Nadal Resmi Ditunjuk sebagai Anggota Dewan Direksi Klub Real Madrid

Pesta gol Madrid belum usai setelah mereka berhasil menambah keunggulan menjadi 5-1 pada menit 87 melalui gol yang dicetak oleh Vinicius Junior memanfaatkan umpan lambung Bellingham.