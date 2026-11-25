JawaPos.com - Arsenal harus puas bermain imbang 1-1 ketika menjamu Borussia Dortmund pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions di Stadion Emirates, London, Selasa waktu setempat.

The Gunners sempat unggul terlebih dahulu melalui Viktor Gyokeres, namun Dortmund dapat menyamakan kedudukan berkat Felix Nmecha, demikian catatan UEFA.

Hasil imbang membuat Arsenal menempati posisi kelima klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 11 poin dari lima laga, unggul satu poin dari Dortmund di peringkat tujuh.

Arsenal dapat unggul cepat ketika laga baru berjalan 10 menit melalui gol Viktor Gyokeres setelah menerima umpan Noni Madueke sehingga skor berubah menjadi 1-0.

The Gunners kembali memberikan ancaman melalui tendangan keras Christos Tzolis dan respon Madueke, namun bola belum bisa masuk ke gawang Dortmund.

Selanjutnya gelandang Arsenal Declan Rice dapat menciptakan dua peluang melalui tendangan yang ia lepaskan, akan tetapi bola masih belum menemui sasaran.

Menjelang berakhirnya babak pertama, Dortmund sempat hampir menyamakan kedudukan melalui sundulan Felix Nmecha yang melambung di atas mistar gawang Arsenal.

Memasuki babak kedua, Dortmund yang mengambil inisiatif menyerang dan sempat memiliki peluang melalui upaya Daniel Svensson yang tak bisa disambut Maximilian Beier.

Dortmund akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit 55 setelah umpan Joane Gadou dapat dikonversikan menjadi gol oleh Maximilian Beier sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

Selanjutnya terjadi jual beli serangan di antara kedua tim, namun beberapa upaya yang dilakukan oleh Arsenal dan Dortmund belum kunjung membuahkan hasil.

Arsenal sempat memiliki peluang untuk kembali unggul lewat tendangan Rice, namun kali ini upaya dari mantan pemain West Ham itu masih membentur tiang kiri gawang Dortmund.