JawaPos.com - Manchester City lolos dari kekalahan seusai mengimbangi Napoli dengan skor 2-2 pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions di Stadion Etihad, Manchester, Selasa waktu setempat.

Napoli sempat unggul dua kali melalui Rasmus Hojlund dan Noa Lang, selanjutnya Manchester City dapat dua kali menyamakan kedudukan berkat gol Ayyoub Bouaddi serta Rayan Cherki, demikian catatan UEFA.

Hasil imbang membuat Manchester City menempati posisi keenam klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 10 poin dari lima laga, sedangkan Napoli berada di peringkat 27 dengan empat poin.

Sejak peluit sepak mula dibunyikan, skuad asuhan Enzo Maresca langsung mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan penguasaan bola untuk membongkar lini pertahanan wakil Italia tersebut.

Tuan rumah bahkan langsung mengancam pada menit pertama melalui pergerakan Elliot Anderson yang menusuk ke depan dan melepaskan tembakan mendatar, tetapi bola masih dapat ditepis kiper Napoli Vanja Milinkovic-Savic.

The Citizens kembali mendapatkan peluang emas menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-40, lewat sundulan tepat sasaran Erling Haaland yang memaksa Milinkovic-Savic melakukan penyelamatan gemilang.

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Menjelang berakhirnya babak pertama, Napoli memiliki peluang melalui sundulan Sam Beukema, namun bola dapat diselamatkan kiper City Gianluigi Donnarumma.

Napoli berhasil unggul terlebih dahulu pada babak kedua, tepatnya di menit 55 setelah operan Billy Gilmour dapat dikonversikan menjadi gol oleh Rasmus Hojlund sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Tertinggal terlebih dahulu, City lebih meningkatkan intensitas serangan dan sempat memberikan ancaman melalui Elliot Anderson yang tendangannya dapat dihalau Milinkovic-Savic.

City berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-67 berkat gol Ayyoub Bouaddi yang memanfaatkan umpan dari Jeremy Doku sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Napoli kembali unggul pada menit 76 setelah tendangan terukur Noa Lang sukses membobol gawang City sehingga skor berubah menjadi 2-1.

Kembali tertinggal, City berusaha untuk menyamakan dan membuahkan hasil pada menit 86 melalui gol yang dicetak oleh Rayan Cherki dengan menaklukkan Milinkovic-Savic sehingga kedudukan kembali sama kuat 2-2.