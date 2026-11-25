JawaPos.com — Prediksi skor Stoke City vs Millwall mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-1 dalam pertandingan lanjutan Championship 2026/2027 di bet365 Stadium, Kamis (26/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Stoke City berambisi mempertahankan posisi kedua klasemen sekaligus menjaga peluang promosi otomatis ke Premier League, sementara Millwall berusaha menghentikan rentetan kekalahan yang semakin mengancam posisi mereka.

Stoke City memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Birmingham City 1-0 pada akhir pekan lalu.

Kemenangan tersebut mempertegas konsistensi pasukan Mark Robins yang berhasil mengoleksi 10 kemenangan dalam 13 pertandingan Championship terakhir.

Sebaliknya, Millwall menghadapi situasi sulit setelah menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk ketika menyerah 0-1 kepada Queens Park Rangers. Pelatih Alex Neil kini menghadapi tekanan besar menjelang kunjungannya ke markas klub yang pernah ditanganinya.

Pertemuan kedua tim menghadirkan pertarungan antara salah satu kandidat kuat promosi dan kesebelasan yang sedang kehilangan momentum. Stoke City memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Millwall harus menemukan solusi atas rapuhnya pertahanan mereka dalam pertandingan tandang.

Mengapa Stoke City Begitu Sulit Dikalahkan?

Stoke City menjelma menjadi salah satu tim paling konsisten di Championship musim 2026/2027 berkat keseimbangan permainan menyerang dan bertahan.

Pasukan Mark Robins bahkan berhasil mengumpulkan 16 poin dari enam pertandingan terakhir meskipun tidak pernah mencetak lebih dari dua gol dalam satu laga.

Produktivitas gol yang tidak terlalu tinggi ternyata bukan persoalan besar bagi Stoke City karena lini pertahanan mereka tampil sangat disiplin.

Dalam enam pertandingan tersebut, The Potters hanya kebobolan dua gol sekaligus menunjukkan kemampuan mempertahankan keunggulan tipis.

Ketangguhan pertahanan juga terlihat dari catatan empat clean sheet dalam enam pertandingan kandang terakhir di bet365 Stadium.

Lebih mengesankan lagi, Stoke City berhasil menjaga gawang tetap bersih dalam tiga laga kandang secara beruntun. Performa tersebut menjadi modal penting menghadapi Millwall yang sedang mengalami kesulitan mencetak gol.

Stoke City berpeluang kembali mengendalikan pertandingan melalui organisasi pertahanan solid dan serangan yang lebih efektif. Keberhasilan meraih 10 kemenangan musim ini terasa semakin istimewa mengingat Stoke City sempat mengawali kompetisi dengan tiga kekalahan beruntun.

Kebangkitan tersebut membawa mereka menempati posisi kedua klasemen dan menjadi salah satu tim dengan jumlah kemenangan terbanyak di Championship.

Mengapa Millwall Terancam Kembali Menelan Kekalahan?

Millwall datang ke bet365 Stadium dengan catatan lima kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir Championship. Situasi tersebut membuat pasukan Alex Neil terlempar ke posisi ke-16 dan semakin jauh dari persaingan papan atas.

Kekalahan terbaru terjadi ketika Millwall menyerah 0-1 kepada Queens Park Rangers dalam pertandingan kandang akhir pekan lalu.

Kartu merah Zak Sturge pada menit ke-15 semakin menyulitkan The Lions untuk mengembangkan permainan dan mengejar hasil positif.

Masalah Millwall tidak berhenti pada penurunan performa karena produktivitas lini serang mereka juga mengkhawatirkan.

The Lions gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan beruntun, sehingga tekanan terhadap Alex Neil semakin meningkat.

Catatan tandang Millwall bahkan memperlihatkan persoalan lebih serius, terutama dalam menjaga keseimbangan pertahanan.

Mereka sudah menelan lima kekalahan dari delapan pertandingan tandang serta kebobolan 18 gol, salah satu catatan terburuk di kompetisi.

Millwall juga tertinggal sembilan poin dari tim penghuni posisi kedelapan setelah sebelumnya mampu mencapai babak playoff musim lalu.

Kekalahan tambahan dari Stoke City berpotensi membuat upaya mereka kembali bersaing di papan atas semakin berat.

Bagaimana Kondisi Pemain Stoke City dan Millwall?

Stoke City berpotensi melakukan sedikitnya tiga perubahan susunan pemain setelah pertandingan menghadapi Birmingham City. Luca Bombino harus absen akibat kartu merah, sementara Djibril Soumare dan George Hirst mengalami cedera dalam pertandingan tersebut.

Eric-Junior Bocat diperkirakan mengisi posisi bek sayap kiri untuk menggantikan Bombino yang menjalani hukuman. Sementara itu, Svante Ingelsson berpeluang bermain di lini tengah apabila Ethan Galbraith belum pulih dari sakit.

Mark Robins juga memiliki opsi memainkan Sam Gallagher sebagai penyerang utama menggantikan Robert Bozenik.

Million Manhoef dapat menjadi alternatif di sektor sayap apabila Stoke City membutuhkan tambahan kecepatan dan energi.

Di kubu Millwall, absennya Zak Sturge membuka peluang bagi Alfie Doughty untuk masuk susunan pemain utama.

Alex Neil juga diperkirakan mempertimbangkan perubahan lini depan setelah timnya gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir.

Zak Lovelace dan Mihailo Ivanovic menjadi kandidat untuk menghidupkan kembali produktivitas serangan Millwall.

Kondisi Luke Cundle, Romain Esse, dan Josh Coburn masih harus dievaluasi setelah ketiganya melewatkan pertandingan melawan Queens Park Rangers.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Stoke City vs Millwall

Stoke City diperkirakan menggunakan kombinasi pemain yang mampu mempertahankan kedisiplinan bertahan sekaligus memaksimalkan peluang serangan.

Mark Robins kemungkinan tetap mengandalkan Viktor Johansson di bawah mistar dengan Sam Gallagher sebagai salah satu pilihan utama di lini depan.

Prediksi susunan pemain Stoke City: Johansson; Wilmot, Lawal, Graham; Johnson, Ingelsson, McGlynn, Bocat; Devenny, Gallagher, Bae.

Millwall diperkirakan mencoba meningkatkan agresivitas serangan melalui kombinasi Lovelace dan Ivanovic.

Namun, absennya Sturge serta buruknya catatan kebobolan tandang membuat lini belakang The Lions harus bekerja ekstra keras.

Prediksi susunan pemain Millwall: Jensen; Sykes, Taylor, Cooper, Doughty; De Norre, Metcalfe; Neghli, Arconte, Lovelace; Ivanovic.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat karena Millwall membutuhkan poin untuk menghentikan tren negatif mereka.

Meski demikian, Stoke City memiliki keunggulan dalam konsistensi permainan, organisasi pertahanan, serta kemampuan memaksimalkan momentum pertandingan kandang.

Millwall masih mempunyai peluang memberikan perlawanan dan mencetak gol apabila mampu memanfaatkan kelengahan pertahanan tuan rumah.

Namun, catatan 18 gol kebobolan dalam delapan pertandingan tandang menjadi kelemahan besar yang berpotensi dimanfaatkan Stoke City.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kekuatan kandang, dan kondisi kedua skuad, Stoke City lebih diunggulkan mengamankan tiga poin.

Kemenangan The Potters sekaligus menjaga posisi mereka dalam persaingan promosi otomatis ke Premier League.