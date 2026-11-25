JawaPos.com — Prediksi skor Burnley vs Birmingham City mengarah pada hasil imbang 1-1 dalam pertandingan lanjutan Championship 2026/2027 di Stadion Turf Moor, Kamis, 26 November 2026 pukul 02.45 WIB.

Burnley masih berjuang keluar dari zona degradasi, sementara Birmingham City berambisi kembali ke jalur kemenangan setelah kehilangan posisi puncak klasemen.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda menjelang pekan lanjutan kompetisi kasta kedua Liga Inggris.

Burnley belum sekalipun meraih kemenangan kandang musim ini, sedangkan Birmingham City berusaha menjaga persaingan promosi menuju Premier League.

Mengapa Burnley Masih Kesulitan Meraih Kemenangan di Turf Moor?

Burnley menghadapi tekanan besar setelah gagal memenangkan tujuh pertandingan terakhir Championship dengan catatan tiga hasil imbang dan empat kekalahan.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan karena The Clarets belum menunjukkan perkembangan signifikan meskipun telah melakukan pergantian pelatih.

Pada pertandingan terakhir, Burnley hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Blackburn Rovers dalam Derby East Lancashire, Minggu lalu.

Gol Largie Ramazani dan Jaydon Banel yang tercipta pada masing-masing babak belum cukup mengantarkan tuan rumah meraih tiga poin.

Hasil tersebut membuat Burnley semakin terpuruk di posisi ke-22 klasemen Championship setelah hanya memenangkan satu dari 16 pertandingan awal musim.

Mereka tertinggal empat poin dari Watford yang menempati posisi ke-21 dan berada tepat di atas zona degradasi.

Persoalan terbesar Burnley terletak pada buruknya performa mereka ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dari delapan pertandingan Championship di Turf Moor musim ini, The Clarets hanya mencatat enam hasil imbang dan dua kekalahan.

Catatan tersebut menjadikan Burnley satu-satunya tim Championship yang belum merasakan kemenangan kandang sepanjang musim 2026/2027.

Bahkan, kemenangan liga terakhir mereka di Turf Moor terjadi pada Oktober 2025 atau lebih dari 13 bulan sebelumnya. Kedatangan Fabio Celestini pada Oktober untuk menggantikan Nicky Hayen juga belum menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Pelatih asal Swiss berusia 51 tahun tersebut belum memenangkan empat pertandingan awalnya bersama Burnley, dengan tiga hasil imbang dan satu kekalahan. Bek berpengalaman Kyle Walker bahkan mengakui timnya sedang menghadapi pertarungan untuk menghindari degradasi setelah hasil melawan Blackburn.

Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya tekanan terhadap Burnley menjelang kedatangan Birmingham City yang memiliki kualitas permainan lebih konsisten.

Birmingham City Kehilangan Puncak Klasemen, Mampukah Langsung Bangkit?

Birmingham City datang ke Turf Moor dengan ambisi memulihkan momentum setelah menelan kekalahan 0-1 dari Stoke City pada akhir pekan.

Hasil tersebut menghentikan rangkaian tiga kemenangan beruntun yang sebelumnya membawa The Blues memimpin klasemen Championship selama jeda internasional November.

Gol George Hirst pada babak kedua memastikan Stoke City mengamankan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung di bet365 Stadium.

Birmingham City bahkan gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Luca Bombino menerima kartu merah pada menit ke-63.

Kekalahan tersebut membuat pasukan Chris Davies turun ke posisi keempat klasemen sementara Championship musim 2026/2027.

Meski demikian, mereka hanya tertinggal tiga poin dari Middlesbrough yang kini memimpin persaingan menuju promosi.

Performa Birmingham City sepanjang awal musim tetap menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan kampanye sebelumnya.

Konsistensi meraih kemenangan menjadi modal penting untuk menghadapi Burnley yang sedang mengalami krisis kepercayaan diri.

Namun, Birmingham City masih memiliki pekerjaan rumah ketika menjalani pertandingan tandang dalam beberapa pekan terakhir.

Mereka mengalami dua kekalahan dalam tiga lawatan terakhir, termasuk ketika menyerah 0-1 kepada Cardiff City pada Oktober.

Catatan pertemuan kedua tim juga memperlihatkan Birmingham City belum sepenuhnya mampu mengatasi dominasi Burnley.

The Blues tidak pernah memenangkan enam pertemuan terakhir melawan The Clarets, dengan tiga kemenangan Burnley dan tiga pertandingan berakhir imbang.

Kemenangan terakhir Birmingham City di Turf Moor terjadi pada Januari 2013 melalui gol dramatis Marlon King pada menit ke-90.

Rekor tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Chris Davies untuk mengakhiri penantian panjang timnya di markas Burnley.

Siapa Saja Pemain yang Absen dalam Burnley vs Birmingham City?

Burnley dipastikan kehilangan Connor Roberts akibat hukuman kartu merah langsung yang diterimanya ketika menghadapi Cardiff City pada awal November.

Dalam pertandingan tersebut, The Clarets harus menerima kekalahan dramatis 4-5 yang semakin memperburuk perjalanan mereka musim ini.

Persoalan Burnley juga bertambah karena sejumlah penyerang masih belum tersedia untuk menghadapi Birmingham City.

Armando Broja, Ashley Barnes, dan Dastan Satpaev termasuk pemain yang harus menepi sehingga pilihan menyerang Fabio Celestini semakin terbatas.

Dengan kondisi tersebut, Largie Ramazani berpeluang kembali menjadi salah satu tumpuan serangan tuan rumah setelah mencetak gol melawan Blackburn.

Zeki Amdouni dan Marcus Edwards juga diperkirakan mendapatkan peran penting untuk menciptakan peluang dari lini depan.

Di kubu Birmingham City, kondisi Jhon Solis masih menjadi perhatian setelah gelandang internasional Kolombia tersebut absen ketika menghadapi Stoke City.

Jika kembali tidak tersedia, Chris Davies kemungkinan mempertahankan duet Paik Seung-ho dan Tomoki Iwata di lini tengah.

Birmingham City juga kehilangan kapten Christoph Klarer yang menjalani hukuman akumulasi lima kartu kuning musim ini.

Dael Fry diperkirakan menggantikannya untuk berduet dengan Phil Neumann dalam menjaga pertahanan tim tamu.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Burnley vs Birmingham City

Burnley diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Weiss sebagai penjaga gawang, didukung Walker, Alleyne, Julio, dan Sonne di pertahanan.

Hatate, Cullen, dan Laurent mengisi lini tengah, sedangkan Ramazani, Edwards, serta Amdouni menjadi pilihan utama di lini serang.

Birmingham City berpotensi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Allsop di bawah mistar serta Osayi-Samuel, Neumann, Fry, dan Cochrane sebagai empat bek.

Iwata dan Paik menjaga keseimbangan permainan, sementara Vicente, Stansfield, dan Millar mendukung Priske sebagai penyerang tunggal.

Secara kualitas permainan dan posisi klasemen, Birmingham City memiliki modal lebih baik untuk membawa pulang hasil positif dari Turf Moor.

Namun, absennya sejumlah pemain penting serta penurunan performa tandang berpotensi menyulitkan mereka dalam membongkar pertahanan Burnley.

Sebaliknya, Burnley memiliki motivasi besar untuk mengakhiri penantian kemenangan kandang sekaligus memperbaiki posisi di zona degradasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi kedua tim, hasil yang berpotensi memperpanjang puasa kemenangan The Clarets.