JawaPos.com — Prediksi skor Watford vs Blackburn Rovers mengarah pada kemenangan tim tamu 2-1 dalam pertandingan Championship 2026/2027 di Stadion Vicarage Road, Kamis (25/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Blackburn Rovers memiliki peluang membawa pulang tiga poin karena tampil lebih stabil, sementara Watford sedang menghadapi ketidakpastian setelah memecat pelatih Alessio Dionisi menyusul kekalahan telak pada akhir pekan.

Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Watford yang masih tertahan di peringkat ke-21 klasemen Championship dan hanya berjarak empat poin dari zona degradasi.

Sebaliknya, Blackburn Rovers datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah memperlihatkan perkembangan performa dalam 10 pertandingan terakhir.

Watford Terpuruk, Pemecatan Alessio Dionisi Jadi Pertaruhan Besar

Watford kembali melakukan pergantian pelatih setelah Alessio Dionisi kehilangan pekerjaannya menyusul kekalahan 0-4 dari Sheffield United pada Sabtu lalu.

Keputusan tersebut diambil setelah The Hornets mencatatkan 10 kekalahan dalam 18 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini.

Pemecatan Dionisi memperpanjang cerita ketidakstabilan kursi kepelatihan Watford yang sudah berlangsung selama beberapa musim terakhir.

Manajemen klub di bawah keluarga Pozzo kembali memilih perubahan cepat ketika performa tim dianggap belum memenuhi harapan.

Padahal, sebelum jeda internasional, Watford sempat memperlihatkan tanda kebangkitan melalui pertandingan melawan Lincoln City dan Middlesbrough.

Dari dua pertandingan tersebut, The Hornets berhasil mengumpulkan empat poin yang seharusnya dapat menjadi modal untuk memperbaiki posisi mereka.

Namun, kekalahan telak dari Sheffield United membuat kesabaran manajemen akhirnya habis dan perubahan kembali dilakukan.

Situasi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pemain karena mereka harus menyesuaikan diri dengan pendekatan kepelatihan yang berbeda.

Meski demikian, Watford masih mempunyai catatan kandang yang cukup menjanjikan menjelang kedatangan Blackburn Rovers.

Mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir di Vicarage Road dengan mengumpulkan tujuh poin dari kemungkinan sembilan angka.

Selain itu, lini pertahanan Watford hanya kebobolan sembilan gol dalam delapan pertandingan kandang Championship musim 2026/2027.

Statistik tersebut menunjukkan Vicarage Road masih bisa menjadi tempat yang sulit ditaklukkan meskipun performa keseluruhan tim belum konsisten.

Blackburn Rovers Lebih Stabil, Peluang Mendekati Zona Playoff Terbuka

Blackburn Rovers datang ke markas Watford dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Burnley dalam pertandingan terakhir mereka.

Hasil tersebut terasa penting karena Rovers dua kali tertinggal sebelum akhirnya berhasil mengamankan satu poin di Turf Moor.

Pertandingan menghadapi Burnley juga menjadi respons positif Blackburn setelah Tony Mowbray mundur dari tugasnya bersama tim utama.

Walaupun sama-sama belum memiliki pelatih permanen, kondisi internal Blackburn terlihat lebih stabil dibandingkan dengan Watford.

Dalam 10 pertandingan terakhir Championship, Blackburn Rovers berhasil mengumpulkan 17 poin yang menjaga peluang mereka bersaing di papan atas.

Perolehan tersebut membuat Rovers tetap berada di kelompok papan tengah sekaligus membuka kesempatan mendekati delapan besar klasemen.

Blackburn juga mempunyai keunggulan cukup nyaman atas tim-tim yang sedang berjuang menghindari degradasi musim ini.

Mereka kini unggul 11 poin dari zona merah, sebuah situasi yang cukup menggembirakan setelah sebelumnya diprediksi bakal kesulitan sepanjang kompetisi.

Meski demikian, performa tandang masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan Blackburn apabila ingin membawa pulang kemenangan.

Dari delapan pertandingan tandang, Rovers baru mencatatkan satu kemenangan dan mengumpulkan tujuh poin dengan total 15 gol kebobolan.

Catatan tersebut menjadi peluang bagi Watford untuk memanfaatkan dukungan publik sendiri sekaligus mengakhiri tren negatif mereka.

Namun, Blackburn memiliki momentum permainan lebih baik sehingga berpotensi mengambil keuntungan dari ketidakpastian taktik tuan rumah.

Prediksi Susunan Pemain Watford vs Blackburn Rovers

Watford diperkirakan melakukan sejumlah perubahan susunan pemain setelah penampilan mengecewakan ketika menghadapi Sheffield United.

Hector Kyprianou, Rocco Vata, dan Luca Kjerrumgaard menjadi beberapa nama yang berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama.

Perhatian juga tertuju kepada Mattie Pollock, Kevin Keben, dan Martin Payero yang berada dalam ancaman akumulasi kartu kuning.

Ketiganya hanya membutuhkan satu kartu kuning tambahan untuk menerima hukuman larangan bermain selama satu pertandingan.

Di kubu Blackburn Rovers, kondisi Tom Atcheson menjadi perhatian setelah mengalami cedera kepala ketika menghadapi Burnley.

Absennya Atcheson berpotensi membuat Blackburn menggunakan formasi empat pemain belakang untuk menjaga keseimbangan pertahanan.

Ryoya Morishita juga berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak awal setelah tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, Aynsley Pears diperkirakan tetap menjadi penjaga gawang utama karena Balasz Toth harus menepi hingga Januari akibat cedera tangan.

Prediksi susunan pemain Watford (5-2-3): Ravaglia; Traore, Coulibaly, Pollock, Keben, Bola; Kayembe, Kyprianou; Vata, Kjerrumgaard, Mavididi.

Komposisi tersebut memberikan Watford tambahan perlindungan pertahanan sekaligus mengandalkan kecepatan pemain depan untuk menciptakan peluang.

Prediksi susunan pemain Blackburn Rovers (4-2-3-1): Pears; Beyuku, McLoughlin, Carter, Pickering; Montgomery, Baradji; Morishita, Cantwell, Afolayan; Gudjohnsen.

Formasi ini memungkinkan Blackburn menjaga penguasaan lini tengah sekaligus mengoptimalkan pergerakan pemain sayap dalam membongkar pertahanan tuan rumah.

Prediksi Skor Watford vs Blackburn Rovers, Siapa Lebih Diunggulkan?

Blackburn Rovers lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan meskipun Watford memiliki catatan kandang yang relatif solid.

Konsistensi permainan dalam 10 laga terakhir menjadi alasan utama tim tamu diprediksi mampu mencuri tiga poin di Vicarage Road. Watford kemungkinan tetap memberikan perlawanan sengit dengan memanfaatkan motivasi pemain setelah pergantian pelatih dan dukungan suporter sendiri.

Namun, masalah konsistensi serta ketidakpastian strategi berpotensi membuat The Hornets kesulitan mempertahankan hasil positif sepanjang pertandingan. Blackburn diperkirakan mampu memanfaatkan celah pertahanan Watford melalui serangan yang lebih terorganisasi dan efektif dalam penyelesaian akhir.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, prediksi ini menjadi hasil paling realistis untuk pertandingan ini.