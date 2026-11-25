JawaPos.com — Prediksi skor Bolton Wanderers vs West Bromwich Albion mengarah pada kemenangan tim tamu 1-2 dalam pertandingan Championship 2026/2027 di Toughsheet Community Stadium, Kamis (26/11/2026) pukul 02.45 WIB.

West Bromwich Albion datang dengan modal tujuh pertandingan liga tanpa kekalahan, sedangkan Bolton Wanderers masih berjuang menjauh dari ancaman degradasi setelah hanya sekali menang dalam enam laga terakhir.

Pertemuan kedua tim menjadi ujian penting bagi Bolton Wanderers yang baru kembali merasakan atmosfer Championship setelah absen sejak 2019.

Sebaliknya, West Bromwich Albion berpeluang memperpanjang tren positif sekaligus menjaga persaingan menuju papan atas klasemen.

Mengapa Bolton Wanderers Kesulitan Menemukan Konsistensi?

Bolton Wanderers menghadapi West Bromwich Albion setelah bermain imbang 1-1 melawan Portsmouth di Toughsheet Community Stadium, Sabtu (21/11/2026).

Hasil tersebut memberikan tambahan satu poin penting, tetapi belum cukup mengakhiri persoalan konsistensi pasukan Steven Schumacher.

Pertandingan melawan Portsmouth berlangsung terbuka sejak menit awal dengan dua gol tercipta dalam 12 menit pertama.

Josh Murphy membawa Portsmouth unggul sebelum Sam Dalby menyamakan kedudukan melalui gol ketujuhnya sepanjang musim.

Bolton Wanderers sebenarnya mempunyai sejumlah peluang untuk membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Namun, kegagalan memaksimalkan kesempatan membuat mereka kembali kehilangan dua poin yang sangat dibutuhkan.

Dalam enam pertandingan Championship terakhir, Bolton Wanderers hanya mengumpulkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Catatan tersebut membuat mereka turun ke peringkat ke-17 klasemen sementara dengan keunggulan tujuh poin atas Burnley di zona degradasi.

Performa kandang juga menjadi persoalan serius karena Bolton Wanderers sebelumnya mengalami tiga kekalahan beruntun di Toughsheet Community Stadium.

Kemenangan kandang terakhir mereka terjadi pada 12 September ketika mengalahkan Cardiff City dengan skor tipis 1-0.

Meski demikian, penampilan Gazika Larrazabal dan Samuel Illing-Junior melawan Portsmouth memberikan sedikit optimisme bagi Schumacher.

Kedua pemain sayap tersebut mampu menghadirkan ancaman melalui kecepatan serta kreativitas dalam membangun serangan.

Seberapa Berbahaya West Bromwich Albion dalam Pertandingan Tandang?

West Bromwich Albion datang sebagai salah satu kandidat promosi Championship setelah mencatatkan tujuh pertandingan liga beruntun tanpa kekalahan.

Tim asuhan James Morrison kini menempati peringkat kelima klasemen, hanya tertinggal tiga poin dari Middlesbrough dan Stoke City di posisi teratas.

Momentum positif tersebut tetap terjaga meskipun West Bromwich Albion gagal mengamankan kemenangan ketika menghadapi Swansea City pada akhir pekan.

The Baggies harus puas bermain imbang 2-2 dalam pertandingan yang sebenarnya sempat berada dalam kendali mereka.

West Bromwich Albion mempunyai kesempatan memperbesar keunggulan ketika mendapatkan hadiah penalti dalam posisi memimpin 2-1.

Sayangnya, Isaac Price gagal mengeksekusi penalti bergaya panenka sehingga Swansea City memperoleh kesempatan untuk bangkit.

Kegagalan tersebut menjadi pelajaran penting bagi West Bromwich Albion menjelang kunjungan ke markas Bolton Wanderers.

Morrison tentu menginginkan anak asuhnya tampil lebih efektif, terutama ketika memperoleh kesempatan menentukan hasil pertandingan.

Performa tandang West Bromwich Albion musim ini juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan kampanye sebelumnya.

Mereka tidak terkalahkan dalam empat pertandingan tandang terakhir dengan rincian dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Dua kemenangan penting diraih ketika West Bromwich Albion menundukkan Wrexham 2-1 serta West Ham United 3-1.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan The Baggies menghadapi tekanan lawan sekaligus memanfaatkan ruang ketika bermain di luar kandang.

West Bromwich Albion juga mempunyai kenangan positif dari kunjungan kompetitif terakhir ke markas Bolton Wanderers pada Januari 2019.

Ketika itu, The Baggies berhasil membawa pulang kemenangan 2-0 dalam pertandingan Championship.

Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim Menjelang Pertandingan?

Bolton Wanderers berpotensi kehilangan Gazika Larrazabal setelah pemain sayap tersebut mengalami cedera ringan saat menghadapi Portsmouth.

Kondisinya masih diragukan sehingga Schumacher harus mempertimbangkan alternatif apabila sang pemain belum siap tampil.

Samuel Illing-Junior diperkirakan tetap mengisi sektor sayap kiri untuk menghadapi mantan klub yang pernah dibelanya dengan status pinjaman.

Sementara itu, Ruben Rodrigues dan Sam Dalby berpeluang melengkapi barisan penyerangan Bolton Wanderers.

Dalby menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus dari pertahanan West Bromwich Albion.

Koleksi tujuh golnya musim ini memperlihatkan peran penting sang penyerang sebagai penyelesai peluang utama tuan rumah.

Di kubu West Bromwich Albion, Aune Heggebo berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama setelah tampil sebagai pemain pengganti melawan Swansea City.

Penyerang tersebut dapat menggantikan Felix Horn Myhre apabila Morrison memutuskan melakukan perubahan komposisi serangan.

Kareem Tunde dan Isaac Price juga mengalami masalah kebugaran ringan setelah pertandingan di Wales Selatan.

Kondisi keduanya membuka kemungkinan perubahan tambahan dalam susunan pemain West Bromwich Albion.

Mikey Johnston semakin mendekati pemulihan, tetapi belum dipastikan siap kembali bermain pada pertandingan ini. Sementara itu, Noah Galves harus menepi hingga akhir musim akibat cedera lutut.

Prediksi Skor Bolton Wanderers vs West Bromwich Albion, Siapa Lebih Unggul?

West Bromwich Albion mempunyai keunggulan berdasarkan konsistensi hasil pertandingan, posisi klasemen, serta performa tandang sepanjang musim 2026/2027.

Namun, Bolton Wanderers tetap memiliki peluang memberikan perlawanan melalui dukungan publik sendiri dan ketajaman Sam Dalby.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat karena Bolton Wanderers membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

West Bromwich Albion kemungkinan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga berpeluang mengamankan kemenangan tipis.

Prediksi Susunan Pemain

Bolton Wanderers (4-2-3-1): Bazunu; Stephenson, Brunt, Famewo, Conway; Simons, Sheehan; Larrazabal, Rodrigues, Illing-Junior; Dalby.

West Bromwich Albion (4-4-2): O'Leary; Pereira, Mepham, Campbell, Styles; Whitwell, Molumby, Nzingoula, Price; Morgan, Heggebo.