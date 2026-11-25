JawaPos.com — Prediksi skor Club Brugge vs Liverpool mengarah pada kemenangan tipis The Reds 3-2 dalam pertandingan fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Jan Breydel, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Liverpool datang dengan modal kemenangan telak 4-0 atas Manchester United, sedangkan Club Brugge bertekad memperpanjang tren positif menjadi 12 pertandingan tanpa kekalahan.

Pertemuan ini diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan Liga Champions.

Liverpool menempati posisi kedelapan, sementara Club Brugge membuntuti di peringkat kesembilan dengan peluang terbuka untuk menembus zona delapan besar.

Club Brugge Sedang Panas, Mampukah Liverpool Menghentikan Tren Positif?

Club Brugge memasuki pertandingan menghadapi Liverpool dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Liga Champions.

Pasukan Ivan Leko juga menunjukkan konsistensi mengesankan sepanjang musim dengan hanya sekali kalah di Liga Belgia dan sekali tumbang dalam kompetisi Eropa.

Kemenangan terbaru mereka di kompetisi domestik diperoleh setelah menghancurkan KV Mechelen dengan skor 5-1 pada akhir pekan.

Hasil tersebut mempertahankan posisi Club Brugge di peringkat kedua klasemen Liga Belgia, hanya terpaut satu poin dari Union Saint-Gilloise.

Performa mengesankan Club Brugge juga terlihat ketika mengalahkan PSV Eindhoven 2-1 pada pertandingan Liga Champions sebelumnya.

Nicolo Tresoldi membuka keunggulan pada babak pertama sebelum Carlos Forbs memastikan kemenangan melalui gol selepas satu jam pertandingan.

Sebelumnya, Club Brugge bahkan berhasil mencuri kemenangan dramatis 4-3 atas Inter Milan di Stadion San Siro pada 13 Oktober.

Rangkaian hasil tersebut memperlihatkan kemampuan wakil Belgia menghadapi lawan dengan kualitas individu lebih tinggi.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Club Brugge untuk menekan Liverpool sejak awal pertandingan.

Namun, absennya sejumlah pemain penting berpotensi mengganggu keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi serangan cepat tim tamu.

Liverpool Bangkit Setelah Hancurkan Manchester United 4-0

Liverpool datang ke Belgia setelah mencatatkan kemenangan meyakinkan 4-0 atas rival bebuyutannya, Manchester United, dalam pertandingan Liga Inggris.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi pasukan Andoni Iraola yang berusaha menjaga momentum kebangkitan.

Salah satu pemain paling menonjol dalam kemenangan tersebut adalah Florian Wirtz, gelandang serang yang didatangkan dari Bayer Leverkusen pada 2025.

Pemain bernilai transfer 116 juta pound sterling itu menciptakan 10 peluang dari permainan terbuka, catatan tertinggi dalam satu pertandingan Premier League sejak David Silva pada Maret 2015.

Penampilan Wirtz sekaligus menjadi jawaban terhadap kritik sejumlah pengamat, termasuk Jamie Carragher, mengenai kontribusinya bersama Liverpool.

Kreativitas pemain asal Jerman tersebut diperkirakan kembali menjadi senjata utama ketika The Reds menghadapi pertahanan Club Brugge.

Liverpool kini berada di posisi keempat klasemen Liga Inggris, hanya tertinggal satu poin dari Brighton & Hove Albion yang menempati peringkat kedua.

Mereka juga masih memiliki peluang mengejar Arsenal di puncak klasemen meskipun terpaut tujuh poin.

Namun, perjalanan Liverpool di Liga Champions belum sepenuhnya berjalan mulus setelah kalah 2-3 dari Fenerbahce pada 4 November.

Kekalahan tersebut memperlihatkan kelemahan pertahanan The Reds yang sudah kebobolan 10 gol, terbanyak di antara penghuni delapan besar klasemen fase liga.

Badai Cedera Mengancam Kedua Tim, Siapa Paling Dirugikan?

Club Brugge dipastikan kehilangan bek tengah Joel Ordonez yang masih menjalani pemulihan setelah operasi akibat patah tulang kaki.

Absennya pemain berusia 22 tahun tersebut membuat Brandon Mechele dan Jorne Spileers diperkirakan menjadi duet utama di jantung pertahanan.

Joaquin Seys dan Kyriani Sabbe berpeluang melengkapi lini belakang, sedangkan Hans Vanaken diharapkan mengendalikan permainan dari sektor tengah.

Di lini depan, Nicolo Tresoldi tetap menjadi tumpuan dengan dukungan Carlos Forbs dan Felix Lemarechal.

Kondisi Jan Virgili masih diragukan setelah mengalami cedera pangkal paha ketika menghadapi PSV Eindhoven.

Situasi tersebut membuat Ivan Leko harus mempertimbangkan keseimbangan antara agresivitas menyerang dan perlindungan terhadap lini pertahanan.

Liverpool juga menghadapi persoalan kebugaran pemain karena Hugo Ekitike masih mengalami cedera Achilles dan diperkirakan baru kembali pada Januari.

Giovanni Leoni dan Conor Bradley mulai mengikuti latihan tim, tetapi keduanya belum tentu siap tampil sejak menit pertama.

Ryan Gravenberch masih diragukan akibat cedera tumit yang membuatnya melewatkan empat pertandingan terakhir.

Alexis Mac Allister berpeluang berduet dengan Trey Nyoni, sementara kondisi Cody Gakpo juga belum pasti setelah mengalami cedera betis bersama tim nasional.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Club Brugge vs Liverpool

Club Brugge diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan Nicolo Tresoldi sebagai penyerang tunggal untuk menghadapi Liverpool.

Liverpool kemungkinan menerapkan pendekatan serupa dengan mengandalkan Florian Wirtz sebagai pengatur serangan di belakang Lewis Koumas.

Prediksi susunan pemain Club Brugge (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Vanaken, Potts; Forbs, Vetlesen, Lemarechal; Tresoldi.

Prediksi susunan pemain Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Nyoni, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Barcola; Koumas.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim mempunyai kualitas serangan yang mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi.

Club Brugge berpotensi memanfaatkan kelemahan pertahanan Liverpool, terutama ketika tim tamu kehilangan penguasaan bola di area tengah.

Sebaliknya, Liverpool memiliki keunggulan dalam kreativitas dan variasi serangan melalui pergerakan Wirtz, Barcola, serta Munoz.

Kemampuan mereka memaksimalkan ruang antarlini berpeluang menjadi pembeda ketika pertahanan Club Brugge mulai kehilangan konsentrasi.

Rekor pertemuan bersejarah juga memberikan motivasi tambahan bagi Liverpool setelah mengungguli Club Brugge pada final Piala UEFA 1976 dan Piala Champions 1978.

Meski demikian, performa terkini wakil Belgia menunjukkan pertandingan kali ini tidak akan menjadi tugas mudah bagi tim tamu.

Liverpool diprediksi meraih tiga poin melalui pertandingan ketat dengan banyak peluang dari kedua kubu.

Ketajaman lini depan The Reds menjadi faktor penentu, meskipun Club Brugge memiliki peluang besar memberikan perlawanan hingga menit terakhir.