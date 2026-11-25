JawaPos.com — San Jose Earthquakes diprediksi mengalahkan Houston Dynamo dengan skor 2-0 pada pertandingan pertama babak playoff Major League Soccer (MLS) 2026 di PayPal Park, Selasa (25/11/2026) pukul 10.00 WIB.

Keunggulan bermain di kandang, catatan enam pertandingan tanpa kekalahan di PayPal Park, serta produktivitas serangan menjadi modal penting bagi pasukan Bruce Arena untuk membuka seri playoff dengan kemenangan.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung sengit karena San Jose Earthquakes dan Houston Dynamo hanya dipisahkan satu poin pada klasemen akhir Wilayah Barat.

San Jose Earthquakes mengakhiri musim reguler di posisi keempat dengan 52 poin, sedangkan Houston Dynamo menempati urutan kelima dengan koleksi 51 poin.

San Jose Earthquakes kembali merasakan atmosfer playoff setelah terakhir kali tampil pada 2023, sekaligus mendapatkan kesempatan mengakhiri penantian panjang kemenangan pada fase gugur.

Sementara itu, Houston Dynamo datang membawa ambisi memperbaiki pencapaian musim sebelumnya setelah berhasil kembali bersaing di papan atas Wilayah Barat.

San Jose Earthquakes Punya Modal Kandang yang Sulit Ditandingi

San Jose Earthquakes memiliki keuntungan besar menjelang pertandingan pertama playoff MLS 2026 karena belum terkalahkan dalam enam laga kandang terakhir di kompetisi tersebut.

Catatan tersebut memperlihatkan konsistensi tim asuhan Bruce Arena ketika mendapatkan dukungan langsung dari pendukungnya di PayPal Park.

Pada pertandingan kandang terakhir, San Jose Earthquakes berhasil mengalahkan Real Salt Lake dengan skor 2-1 saat Halloween.

Kemenangan tersebut semakin memperkuat kepercayaan diri para pemain meskipun mereka kemudian menelan kekalahan 1-3 dari Minnesota United pada pertandingan penutup musim reguler.

Sepanjang musim reguler 2026, San Jose Earthquakes mengumpulkan 52 poin atau meningkat 11 poin dibandingkan pencapaian mereka pada 2025.

Bruce Arena juga berhasil membawa timnya mencatatkan 14 kemenangan, jumlah terbanyak bagi klub tersebut sejak musim 2013.

Produktivitas serangan menjadi kekuatan lain karena San Jose Earthquakes hanya gagal mencetak gol dalam dua pertandingan kandang sepanjang musim MLS 2026.

Mereka bahkan mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam sembilan pertandingan, memperlihatkan kemampuan membongkar pertahanan lawan secara konsisten.

Pertandingan melawan Houston Dynamo juga menghadirkan peluang mengakhiri catatan negatif dalam sejarah playoff klub.

San Jose Earthquakes belum pernah memenangkan pertandingan playoff sejak 2012, sementara kemenangan kandang terakhir pada fase tersebut terjadi pada 2004 ketika mengalahkan Kansas City Wizards 2-0.

Houston Dynamo Mengandalkan Pertahanan Solid dan Ketajaman Guilherme

Houston Dynamo datang ke PayPal Park dengan modal pertahanan yang cukup solid meskipun produktivitas gol mereka masih menjadi persoalan.

Tim asuhan Ben Olsen hanya mencetak 43 gol sepanjang musim reguler, jumlah paling sedikit dibandingkan seluruh peserta playoff MLS 2026.

Namun, kekuatan Houston Dynamo terletak pada organisasi pertahanan yang mampu membatasi peluang lawan sepanjang kompetisi. Mereka hanya kebobolan 43 gol, menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit ketiga di Wilayah Barat.

Houston Dynamo juga mencatatkan rata-rata kebobolan 1,3 gol per pertandingan, angka terbaik keempat di MLS 2026.

Statistik tersebut menunjukkan kemampuan mereka menjaga keseimbangan permainan meskipun tidak selalu tampil dominan dalam penguasaan bola.

Dari sisi penciptaan peluang, Houston Dynamo hanya menghasilkan 66 peluang besar sepanjang musim reguler atau menjadi yang paling sedikit ketiga di kompetisi. Kondisi tersebut membuat efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penting ketika menghadapi San Jose Earthquakes yang agresif di kandang.

Guilherme menjadi pemain paling berbahaya dalam skuad Houston Dynamo setelah mencatatkan 16 gol dan 10 assist selama musim reguler.

Penyerang asal Brasil tersebut berpotensi menjadi tumpuan utama serangan, dengan Mateusz Bogusz sebagai pendukung setelah mengoleksi delapan gol.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim

San Jose Earthquakes dipastikan kehilangan DeJuan Jones yang masih menjalani pemulihan setelah operasi tendon Achilles.

Nonso Adimabua juga belum tentu tersedia karena masih menghadapi masalah cedera pada bagian bawah tubuhnya.

Preston Judd berpeluang kembali dipercaya mengisi lini depan setelah mencetak satu-satunya gol San Jose Earthquakes ketika menghadapi Minnesota United.

Sementara itu, Angus Gunn berpeluang mempertahankan posisi penjaga gawang meskipun kebobolan tiga gol pada babak kedua pertandingan tersebut.

Di kubu Houston Dynamo, Marcelo Saracchi masih diragukan tampil akibat mengalami cedera ringan, sedangkan Jimmy Maurer menghadapi masalah cedera kepala.

Situasi tersebut membuat Ben Olsen perlu mempertimbangkan kesiapan pemain sebelum menentukan susunan terbaik untuk pertandingan pertama playoff.

Prediksi susunan pemain San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Gunn; Kikanovic, Munie, Romney, Ricketts; Vieira, Lowen; Harkes, Tsakiris, Werner; Judd.

Prediksi susunan pemain Houston Dynamo (5-3-2): Bond; Ennali, Andrade, Resch, Halter, Negri; Herrera, Artur, Bogusz; Foster, Guilherme.

Mengapa Tuan Rumah Lebih Diunggulkan?

San Jose Earthquakes memiliki peluang lebih besar memenangkan pertandingan pertama karena unggul dalam rekor pertemuan terbaru dan performa kandang.

Mereka tidak terkalahkan dalam empat pertandingan MLS terakhir melawan Houston Dynamo, termasuk kemenangan 1-0 di PayPal Park pada musim reguler 2026.

Houston Dynamo memang mempunyai pertahanan disiplin, tetapi kemampuan menciptakan peluang menjadi kelemahan ketika menghadapi lawan yang bermain agresif.

Kekalahan 0-1 dari St Louis City pada pertandingan terakhir musim reguler juga memperlihatkan persoalan mereka dalam menghasilkan gol.

San Jose Earthquakes diperkirakan mengambil inisiatif serangan sejak awal dengan memanfaatkan kreativitas lini tengah untuk membuka ruang di pertahanan Houston Dynamo.

Dukungan publik PayPal Park dapat memberikan dorongan tambahan bagi tuan rumah untuk mengendalikan tempo pertandingan.

Sebaliknya, Houston Dynamo kemungkinan memilih pendekatan lebih berhati-hati sambil mengandalkan Guilherme untuk memanfaatkan peluang melalui serangan balik.

Namun, catatan tanpa kemenangan tandang pada playoff sejak 2017 menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Ben Olsen.

Dengan mempertimbangkan performa kandang, produktivitas serangan, dan rekor pertemuan kedua tim, San Jose Earthquakes lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan.

Kemenangan ini sekaligus membuka peluang tuan rumah melangkah lebih dekat menuju babak playoff berikutnya.