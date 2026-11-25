JawaPos.com — Atletico Madrid diprediksi mengalahkan Viking FK dengan skor 3-1 pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027, Kamis (26/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Bermain di kandang sendiri, pasukan Diego Simeone memburu tiga poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang lolos ke fase gugur kompetisi elite Eropa tersebut.

Pertandingan Atletico Madrid vs Viking FK menjadi pertemuan pertama kedua klub sepanjang sejarah kompetisi Eropa.

Meski demikian, Los Rojiblancos memiliki modal menjanjikan setelah memenangkan enam dari tujuh pertandingan sebelumnya melawan klub asal Norwegia.

Atletico Madrid membutuhkan kemenangan setelah menjalani empat pertandingan Liga Champions dengan hasil kurang memuaskan.

Mereka baru mengumpulkan empat poin dari satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan sehingga tertahan di peringkat ke-23 klasemen sementara.

Menariknya, Viking FK justru berada satu tingkat di atas Atletico Madrid meskipun sama-sama mengoleksi empat poin. Situasi tersebut membuat duel kedua tim semakin penting dalam persaingan memperebutkan tiket menuju babak berikutnya.

Bagaimana Peluang Atletico Madrid Bangkit di Liga Champions?

Atletico Madrid memiliki peluang besar kembali meraih kemenangan setelah menunjukkan performa positif di kompetisi domestik.

Pasukan Diego Simeone baru saja menghancurkan Getafe dengan skor 3-0 dalam lanjutan La Liga Spanyol.

Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid menempati peringkat ketiga klasemen La Liga dengan koleksi 31 poin. Mereka kini hanya terpaut lima angka dari Barcelona yang masih memimpin persaingan perebutan gelar juara.

Namun, perjalanan Atletico Madrid di Liga Champions musim ini belum berjalan sesuai harapan.

Mereka mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-2 dari Liverpool sebelum bangkit mengalahkan Manchester United dan bermain imbang melawan Stuttgart.

Momentum positif tersebut kembali terhenti ketika Atletico Madrid dipermalukan Bayern Munchen dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Kekalahan itu memperlihatkan masih adanya persoalan konsistensi ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan tinggi.

Diego Simeone tentu tidak ingin anak asuhnya kembali kehilangan poin, terutama ketika menghadapi tim yang secara pengalaman berada di bawah mereka. Apalagi, Atletico Madrid masih harus menghadapi PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, dan Fenerbahce dalam pertandingan berikutnya.

Pengalaman mencapai final Liga Champions pada 2014 dan 2016 menjadi bukti kapasitas Atletico Madrid bersaing di level tertinggi. Musim lalu, mereka bahkan berhasil menembus semifinal sebelum disingkirkan Arsenal dengan agregat 1-2.

Mengapa Viking FK Berpotensi Merepotkan Atletico Madrid?

Viking FK datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sabah pada pertandingan Liga Champions sebelumnya.

Hasil tersebut menjaga peluang juara Eliteserien Norwegia itu untuk melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi Eropa.

Tim asuhan duet Bjarte Lunde Aarsheim dan Morten Jensen juga memiliki catatan produktivitas yang patut diperhitungkan.

Viking FK selalu mencetak gol dalam 12 pertandingan Eropa terakhir, sekaligus menciptakan rekor baru sepanjang sejarah klub.

Catatan tersebut menjadi peringatan serius bagi lini pertahanan Atletico Madrid yang belum sepenuhnya konsisten. Terlebih, tidak satu pun dari 42 pertandingan terakhir Atletico Madrid di Liga Champions berakhir dengan skor tanpa gol.

Perjalanan Viking FK musim ini sebenarnya tidak sepenuhnya mulus karena mereka sempat dikalahkan Stuttgart dan Aston Villa. Namun, keberhasilan menahan Bayern Munchen dengan skor 3-3 menunjukkan kemampuan mereka memberikan perlawanan kepada klub besar.

Partisipasi musim ini juga menjadi momen bersejarah bagi Viking FK setelah penantian panjang kembali ke Liga Champions.

Penampilan terakhir mereka sebelumnya terjadi pada musim 1992/1993 ketika langkah mereka dihentikan Barcelona pada putaran pertama.

Ancaman utama Viking FK datang dari Peter Christiansen yang telah mencetak 19 gol sepanjang musim.

Penyerang berusia 26 tahun tersebut diperkirakan kembali menjadi tumpuan serangan ketika menghadapi pertahanan Atletico Madrid.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim?

Atletico Madrid dipastikan kehilangan Ademola Lookman, Marc Pubill, dan Cristian Romero akibat cedera.

Lookman mengalami masalah lutut, Pubill cedera pergelangan kaki, sedangkan Romero masih menjalani pemulihan cedera otot.

Absennya sejumlah pemain tersebut membuat Diego Simeone perlu menyesuaikan komposisi tim, khususnya dalam menjaga keseimbangan antarlini.

Meski demikian, Atletico Madrid masih memiliki beberapa pemain berkualitas untuk mengendalikan permainan sejak menit awal.

Julian Alvarez diperkirakan menjadi salah satu andalan utama di lini depan bersama Lee Kang-in yang berpeluang mendapatkan kesempatan sebagai starter.

Sementara itu, Alex Baena kemungkinan tetap mengisi sektor kiri setelah menunjukkan penampilan impresif ketika menghadapi Getafe.

Johnny Cardoso juga diprediksi mendapatkan kepercayaan mengawal lini tengah bersama Pablo Barrios. Kombinasi tersebut diharapkan mampu menjaga penguasaan bola sekaligus memutus aliran serangan cepat Viking FK.

Di kubu tamu, Anders Baertelsen, Sondre Bjorshol, Nick D'Agostino, dan Martin Ove Roseth harus menepi akibat cedera.

Kondisi Veton Berisha dan Kristoffer Haugen juga masih membutuhkan pemeriksaan sebelum keputusan mengenai keterlibatan mereka ditentukan.

Keterbatasan pilihan pemain berpotensi menyulitkan Viking FK ketika menghadapi tekanan intensif Atletico Madrid.

Namun, keberadaan Christiansen, Erik Botheim, dan Zlatko Tripic tetap memberikan ancaman melalui serangan balik maupun penyelesaian akhir.

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Viking FK, Siapa Lebih Unggul?

Atletico Madrid diperkirakan mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan dukungan publik sendiri.

Kualitas individu Julian Alvarez dan kreativitas Alex Baena menjadi faktor penting untuk membongkar pertahanan Viking FK.

Sebaliknya, Viking FK berpotensi bermain lebih menunggu sambil mengandalkan transisi cepat untuk menciptakan peluang.

Rekor mencetak gol dalam 12 pertandingan Eropa beruntun menjadi alasan kuat untuk tidak meremehkan kemampuan serangan tim tamu.

Keunggulan kualitas skuad, pengalaman Liga Champions, dan momentum kemenangan atas Getafe diperkirakan cukup membawa Atletico Madrid mengamankan tiga poin penting.

Prediksi susunan pemain Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Cardoso, Baena; Lee Kang-in, Julian Alvarez.

Prediksi susunan pemain Viking FK (4-3-3): Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Auklend; Bjordal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripic.